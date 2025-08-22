Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:26

Тревожный звонок из Руанды: антибиотики теряют силу в борьбе с инфекциями у животных!

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота

Учёные из Ветеринарного университета Вены (Vetmeduni) совместно с Университетом Руанды выявили высокую распространённость бактерий, устойчивых к антибиотикам, у животных, находящихся в контакте с человеком. Эти результаты подчёркивают серьёзную угрозу для здоровья людей и животных и важность подхода One Health ("Единое здоровье"), объединяющего медицину и ветеринарию.

Основные выводы исследования

Собаки в Руанде:

  • Обследовано почти 500 собак и кошек.
  • У 65 собак в носовых и ушных мазках обнаружен Staphylococcus aureus.
  • 2/3 штаммов проявили устойчивость к одному или нескольким антибиотикам.
  • Большинство бактерий оказались человеческого происхождения, что указывает на двустороннюю передачу инфекций между людьми и животными.

Жвачные (коровы, козы, овцы):

  • Обнаружены энтеробактерии, устойчивые к цефалоспоринам (одной из ключевых групп антибиотиков).
  • В Руанде люди часто живут в тесном контакте с домашним скотом (иногда даже в одном помещении), что увеличивает риск заражения.

Почему это важно?

  • S. aureus может вызывать опасные заболевания: пневмонию, менингит, сепсис.

  • Устойчивость к антибиотикам делает лечение всё более затруднительным.

  • Наличие у собак "человеческих" штаммов подтверждает риск обратной передачи инфекции человеку.

  • Жвачные животные могут быть источником устойчивых патогенов, включая возбудителей тифа и чумы.

Необходимость глобального контроля

Руководитель исследования Игор Лонцарич подчеркнул:

  • Требуется совместная стратегия медицины и ветеринарии.

  • Нужно создавать национальные и международные программы мониторинга устойчивости к антибиотикам.

  • Это ключ к сдерживанию кризиса антибиотикорезистентности, который угрожает и людям, и животным.

Контекст

  • В 2019 году в Австрии в ходе подобного исследования у домашних животных (собаки, кошки, кролики) также выявили устойчивые штаммы стафилококков.

  • Сейчас готовится новая работа по изучению S. aureus у домашних питомцев.

Антибиотикорезистентность — это уже не только человеческая проблема. Она распространяется среди животных, даже там, где нет тесного контакта с людьми. Это требует системного международного подхода для защиты здоровья человека и животных.

