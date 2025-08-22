Тревожный звонок из Руанды: антибиотики теряют силу в борьбе с инфекциями у животных!
Учёные из Ветеринарного университета Вены (Vetmeduni) совместно с Университетом Руанды выявили высокую распространённость бактерий, устойчивых к антибиотикам, у животных, находящихся в контакте с человеком. Эти результаты подчёркивают серьёзную угрозу для здоровья людей и животных и важность подхода One Health ("Единое здоровье"), объединяющего медицину и ветеринарию.
Основные выводы исследования
Собаки в Руанде:
- Обследовано почти 500 собак и кошек.
- У 65 собак в носовых и ушных мазках обнаружен Staphylococcus aureus.
- 2/3 штаммов проявили устойчивость к одному или нескольким антибиотикам.
- Большинство бактерий оказались человеческого происхождения, что указывает на двустороннюю передачу инфекций между людьми и животными.
Жвачные (коровы, козы, овцы):
- Обнаружены энтеробактерии, устойчивые к цефалоспоринам (одной из ключевых групп антибиотиков).
- В Руанде люди часто живут в тесном контакте с домашним скотом (иногда даже в одном помещении), что увеличивает риск заражения.
Почему это важно?
-
S. aureus может вызывать опасные заболевания: пневмонию, менингит, сепсис.
-
Устойчивость к антибиотикам делает лечение всё более затруднительным.
-
Наличие у собак "человеческих" штаммов подтверждает риск обратной передачи инфекции человеку.
-
Жвачные животные могут быть источником устойчивых патогенов, включая возбудителей тифа и чумы.
Необходимость глобального контроля
Руководитель исследования Игор Лонцарич подчеркнул:
-
Требуется совместная стратегия медицины и ветеринарии.
-
Нужно создавать национальные и международные программы мониторинга устойчивости к антибиотикам.
-
Это ключ к сдерживанию кризиса антибиотикорезистентности, который угрожает и людям, и животным.
Контекст
-
В 2019 году в Австрии в ходе подобного исследования у домашних животных (собаки, кошки, кролики) также выявили устойчивые штаммы стафилококков.
-
Сейчас готовится новая работа по изучению S. aureus у домашних питомцев.
Антибиотикорезистентность — это уже не только человеческая проблема. Она распространяется среди животных, даже там, где нет тесного контакта с людьми. Это требует системного международного подхода для защиты здоровья человека и животных.
