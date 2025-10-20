Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Сочный стейк или химический коктейль: как мясо перестало быть просто мясом

Эксперты назвали виды мяса с наименьшим содержанием антибиотиков

Антибиотики уже давно используются в животноводстве не только для борьбы с болезнями, но и как средство ускоренного откорма. Однако всё чаще врачи и учёные предупреждают: мясо, содержащее следы этих препаратов, способно навредить человеку.

Почему антибиотики попадают в мясо

В промышленном животноводстве антибактериальные препараты применяются по двум причинам. Первая — лечение и профилактика инфекций у скота и птицы, ведь скученное содержание и быстрый рост животных создают благоприятную среду для болезней. Вторая — стимуляция роста.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Дарья Садовская объяснила, что антибиотики меняют микробиоту кишечника животных и снижают чувствительность тканей к инсулину. Эти процессы приводят к быстрому набору массы — именно поэтому препараты активно используют на фермах.

Но если производители нарушают технологию, не соблюдают сроки выведения лекарств и не проводят контрольные проверки, остаточные антибиотики сохраняются в мясе. И тогда вместе с аппетитным стейком на тарелку попадает доза химии.

"Даже если вы никогда не проходили терапию антибиотиками, вы 100 % их ели — около 70-80 % всех антибиотиков в мире используются в животноводстве", — отметила иммунолог Дарья Садовская.

Чем опасно мясо с антибиотиками

Попадая в организм человека, остаточные препараты нарушают баланс кишечной микрофлоры, ослабляют иммунную систему и замедляют обмен веществ. Со временем это может привести к:
• набору лишнего веса;
• инсулинорезистентности;
• расстройствам пищеварения.

Главная же угроза — формирование антибиотикорезистентности. Когда человек регулярно получает микродозы антибиотиков с пищей, бактерии приспосабливаются и становятся нечувствительными к лечению. В результате даже простые инфекции перестают поддаваться терапии.

По данным исследований Роспотребнадзора, следы антибиотиков выявлены примерно в 1,5 % проб мяса. Если покупатель сомневается в качестве продукта, можно направить образец на бесплатную проверку в эту службу.

"Роспотребнадзор проводит такие исследования и при необходимости подтверждает наличие антибиотиков в мясе", — пояснил заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.

Какие виды мяса считаются самыми "чистыми"

Дарья Садовская советует обращать внимание на происхождение продукта и выбирать мясо от животных, которых редко лечат антибиотиками. Это, как правило, представители мелкого или пастбищного животноводства:

  1. цесарка;

  2. гусь;

  3. баранина;

  4. козлятина;

  5. дичь;

  6. пастбищная говядина.

Такое мясо обычно получают от животных, содержащихся в более естественных условиях, где меньше риска инфекций и нет необходимости в регулярной профилактической терапии.

Средний уровень риска

Между "чистыми" и "опасными" видами мяса есть промежуточная категория. К ней относятся: утки, перепёлки, кролики и откормочный крупный рогатый скот. Эти животные иногда получают антибиотики, особенно при интенсивном выращивании. Всё зависит от фермера: чем ответственнее производство, тем меньше вероятность остаточных веществ.

Самые "рисковые" продукты

На другом конце шкалы — куры-бройлеры, индейки, телята и свиньи. Эти виды животных особенно уязвимы в раннем возрасте, и фермеры часто добавляют антибиотики прямо в корм или воду, чтобы предотвратить массовые заболевания. Именно поэтому промышленное мясо таких категорий чаще всего содержит остатки лекарственных средств.

Уровень риска Виды мяса
Минимальный Цесарки, гуси, овцы, козы, дичь, пастбищные коровы
Средний Утки, перепёлки, кролики, откормочный крупный рогатый скот
Высокий Куры-бройлеры, индейки, телята, свиньи

Как выбрать безопасное мясо: советы шаг за шагом

  1. Читайте этикетку. Ищите отметку "Без антибиотиков" или "Organic". У добросовестных производителей она подтверждена сертификатами.

  2. Проверяйте страну происхождения. У фермеров, выращивающих скот на пастбищах, риск использования препаратов ниже.

  3. Покупайте у локальных производителей. Частные фермы чаще следят за качеством, поскольку их продукция ориентирована на доверие клиентов.

  4. Используйте термообработку. Хотя она не нейтрализует антибиотики полностью, помогает снизить количество бактерий.

  5. Соблюдайте баланс. Чередуйте разные виды мяса, включайте в рацион рыбу и растительные белки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка дешёвого бройлерного мяса без маркировки.
Последствие: Высокая вероятность содержания антибиотиков и гормонов.
Альтернатива: Переход на фермерскую продукцию с пометкой "экологически чистое" или "organic".

Ошибка: Игнорировать происхождение продукта.
Последствие: Покупка импортного мяса, обработанного неразрешёнными препаратами.
Альтернатива: Выбирать местные бренды с прозрачной историей производства.

Ошибка: Частое употребление мяса одной категории.
Последствие: Повышение устойчивости микрофлоры к антибиотикам.
Альтернатива: Составлять меню с разнообразными источниками белка — от рыбы до бобовых.

А что если отказаться от мяса совсем?

Полный отказ от мяса — личный выбор, но его нельзя считать универсальным решением. Белок необходим для работы иммунной системы, формирования мышц и гормонов. Если исключить мясные продукты, нужно тщательно продумать рацион, включая бобовые, орехи, соевые продукты и витамины группы B.

Плюсы и минусы "чистого" мяса

Плюсы Минусы
Безопаснее для здоровья Стоит дороже промышленного
Не содержит следов антибиотиков Сложнее найти в продаже
Улучшает микрофлору кишечника Требует быстрой переработки и хранения
Поддерживает устойчивое фермерство Меньше срок годности

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как узнать, есть ли антибиотики в мясе?
Самостоятельно определить невозможно. При сомнении можно сдать образец в лабораторию Роспотребнадзора — проверка бесплатна.

Что значит "пастбищная говядина"?
Это мясо коров, которые питались естественной травой и свободно паслись на лугах, без стимуляторов роста и антибиотиков.

Можно ли полностью избавиться от антибиотиков при готовке?
Нет. Термическая обработка частично разрушает остатки препаратов, но не полностью. Безопасность зависит от изначального качества мяса.

Мифы и правда

Миф: "Все антибиотики в мясе полностью разрушаются при жарке."
Правда: Разрушается лишь часть веществ, поэтому важно выбирать надёжного производителя.

Миф: "Фермерское мясо всегда чистое."
Правда: Не всегда. Только сертифицированные хозяйства подтверждают отсутствие антибиотиков документально.

Миф: "Одна порция мяса с антибиотиками не навредит."
Правда: Опасность в накопительном эффекте — регулярное употребление даже малых доз приводит к снижению чувствительности к антибиотикам.

3 интересных факта

• В некоторых странах ЕС добавление антибиотиков в корм запрещено законом уже более 15 лет.
• Организация ВОЗ призывает к сокращению использования антибиотиков в животноводстве для сохранения их эффективности в медицине.
• В России разрабатывается система маркировки, которая позволит отслеживать наличие антибиотиков по QR-коду на упаковке.

