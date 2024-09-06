Тончайшие нанопокрытия от учёных РФ спасут медицинские импланты от разрушения

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали уникальное нанопокрытие для металлических имплантов на основе оксидов титана и цинка. Это нововведение улучшит биосовместимость имплантов с организмом человека и продлит срок их службы.

Проблема отторжения имплантов, вызванная бактериальным загрязнением и биокоррозией, остается актуальной, но нанопокрытие призвано ее решить. Особую роль в разработке играет оксид цинка, обладающий антибактериальными свойствами, и оксид титана, известный своей стабильностью. В качестве основы был выбран нитинол — сплав титана и никеля с памятью формы, что позволяет материалу возвращаться в исходное состояние при нагревании. Метод молекулярного наслаивания, который использовался для нанесения покрытия, позволил ученым создавать чрезвычайно тонкие защитные слои, обеспечивающие высокую степень биосовместимости с остеобластоподобными и мезенхимальными стволовыми клетками. Этот метод также применим для сложных и пористых поверхностей имплантов, сообщает ТАСС.

Результаты исследований показывают, что правильный подбор соотношения оксидов титана и цинка позволяет комбинировать их антибактериальные и антикоррозионные свойства, что делает покрытие более эффективным и долговечным.

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