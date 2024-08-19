Учёные на пороге открытия: лекарство против старения показало первые успехи

Американские ученые ведут исследования по разработке лекарственного средства, способного замедлять процесс старения у собак, сообщает ABC.
Это новаторское средство разрабатывается в сотрудничестве между главой компании Telomir Pharmaceuticals Кристофером Чапменом и специалистом из Кливлендской клиники Майклом Ройзеном. Недавно они успешно протестировали его на двух пожилых собаках, страдающих серьезными заболеваниями: немецкой овчарке с раком в терминальной стадии и ньюфаундленде с артритом. По словам владельцев животных, состояние их питомцев значительно улучшилось после начала лечения, что дает надежду на эффективность препарата.
Уникальность этого лекарства заключается в том, что оно стимулирует организм к воспроизводству стволовых клеток, что в свою очередь ведет к "омоложению" организма. В данный момент в испытаниях участвуют 10 собак, и результаты этих исследований планируется представить в начале следующего года. В случае успеха испытаний на животных, ученые намерены начать клинические испытания на людях уже в 2025 году. Это открытие может привести к значительному прорыву в области геронтологии и медицины.
Стволовые клетки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.
Фото: 500px.com/Richard Kardhordó (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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