Вы сами ускоряете своё старение — виноваты эти продукты

Человек стареет не только из-за естественных биологических процессов. Наш образ жизни и рацион напрямую влияют на то, насколько быстро появляются морщины, снижается энергия и ухудшается самочувствие. Одни продукты могут поддерживать здоровье и молодость, а другие, напротив, ускоряют старение.

Какие продукты вредят молодости

"Для предотвращения преждевременного старения следует исключить из рациона сахар и сладости, а также фастфуд, содержащий множество вредных добавок", — сказала врач общей практики Айгуль Арсланова.

По её словам, большое количество сахара разрушает коллаген, отвечающий за упругость кожи. Фастфуд же перегружен трансжирами и консервантами, из-за которых возникают воспалительные процессы и лишний вес.

Не меньший вред наносит чрезмерное употребление алкоголя: он обезвоживает организм, замедляет обмен веществ, ухудшает работу печени и негативно отражается на состоянии кожи.

Кроме того, врач отметила, что старение ускоряют красное мясо и газированные напитки. Взамен полезнее отдавать предпочтение свежим овощам, фруктам и воде.

Сравнение продуктов: вред и альтернатива