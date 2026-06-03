Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
экзамен
экзамен
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:00

Школьникам хотят разрешить антистресс-набор на экзамене: вот что может спасти от паники

Наличие при себе символического предмета может стать важным ресурсом для стабилизации эмоционального состояния подростка на экзаменах, заявила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. Инициативу о введении антистресс-наборов для выпускников на экзаменах она прокомментировала NewsInfo.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением расширить меры поддержки выпускников в период сдачи ЕГЭ, разрешив использовать специальные антистресс-наборы. Считается, что такая мера поможет снизить уровень волнения, как и школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ.

По мнению специалиста, содержание набора не имеет принципиального значения, так как основную роль здесь играет самовнушение и возможность задействовать тактильные ощущения. Присутствие рядом значимого для экзаменующегося предмета помогает ученику вернуть чувство контроля над реальностью. Помощь ребенку вернуть спокойствие перед экзаменом становится ключевым фактором успеха.

"Все, что захочется, надо положить в набор. Будет ли это антистрессовая игрушка, сувенир, какой-то личный оберег, как считает сам ученик, все равно. Эти вещи имеют символическую функцию, если они связаны с успокоением", — отметила психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что лекарственные препараты в таком наборе излишни. Медикаментозное вмешательство не требуется для снятия ситуативного напряжения. Психолог рекомендует сосредоточиться на простых и понятных вещах, например, воде или салфетках с приятным ароматом, которые помогают нормализовать состояние школьника через органы чувств. Техники быстрого возврата контроля над эмоциями часто базируются именно на таких простых действиях.

Важно помнить, что любые вспомогательные средства работают только при условии психологической готовности самого экзаменуемого. Также в образовательной среде напоминают о необходимости соблюдения общих правил безопасности, так как смартфон в кармане на ЕГЭ становится проблемой, которая может привести к аннулированию результатов.

Читайте также

Проверено экспертом: Психолог Илья Шеховцов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Школьникам хотят добавить шахматы в расписание: почему идея оказалась не самой лучшей 15.05.2026 в 16:33

Педагог Варвара Кокурина оценила для NewsInfo идею введения обязательных уроков шахмат в школах.

Читать полностью » Смартфон в кармане на ЕГЭ становится проблемой: экзамен может закончиться раньше времени 08.05.2026 в 17:46

Аналитик Борис Деревягин рассказал NewsInfo, что нельзя брать с собой на ЕГЭ.

Читать полностью » Оскорбления ребенка дома больше не остаются за закрытой дверью: вот как дети могут все доказать 08.05.2026 в 17:45

Адвокат Андрей Губанов в эфире Pravda.Ru рассказал, как телефон ребенка может стать источником доказательств грубого обращения со стороны родителей.

Читать полностью » Новости начинают управлять жизнью: вот где проходит опасная граница для тревожных людей 30.04.2026 в 15:29

Психолог Алена Леонова объяснила NewsInfo, как не тревожиться и не уходить при этом в позицию "страуса".

Читать полностью » Светофоры поставят прямо под ноги: почему идея может сработать только в сухую погоду 29.04.2026 в 17:52

Автоэксперт Вячеслав Лысаков оценил NewsInfo тестирование в Москве новой технологии для безопасности пешеходов.

Читать полностью » Отец пропал после развода: взрослая жизнь ребенка может пойти по тяжелому сценарию 29.04.2026 в 16:49

Психолог Ольга Коновалова в эфире Pravda.Ru объяснила, чем для ребенка опасно исчезновение отца после развода.

Читать полностью » Стирка кроссовок больше не пугает: простой способ спасает форму и подошву 28.04.2026 в 16:04

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, как безопасно и качественно постирать кроссовки.

Читать полностью » Центр России вырвется из холодной ловушки: когда готовиться к настоящему майскому теплу 28.04.2026 в 12:40

Метеоролог Александр Шувалов рассказал NewsInfo, когда в центр России придет долгожданное тепло.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Цена комфорта: почему подогрев сидений опасен для мужского здоровья
Авто и мото
Штраф прилетит без остановки: для водителей без полиса готовят новый дорожный фильтр
Туризм
Вода не проверена, дно не обследовано: как отдых на диком пляже выходит из-под контроля
Туризм
Билет в мусорку: с сегодняшнего дня опаздывать на рейсы "Победы" стало дороже
Недвижимость
Миллиард с застройщиков: как москвичи заставили строителей платить за "халтуру" в новых квартирах
Авто и мото
Двигатель прослужит в два раза дольше: в Челябинске придумали, как "видеть" состояние масляного фильтра
ПФО
Транспортная система Нижнего Новгорода: первые ночные рейсы поставили перед мэрией серьезный вопрос
Садоводство
Диагноз по листу: 7 причин, которые могут оставить вас без урожая клубники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet