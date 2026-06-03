Школьникам хотят разрешить антистресс-набор на экзамене: вот что может спасти от паники

Наличие при себе символического предмета может стать важным ресурсом для стабилизации эмоционального состояния подростка на экзаменах, заявила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. Инициативу о введении антистресс-наборов для выпускников на экзаменах она прокомментировала NewsInfo.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением расширить меры поддержки выпускников в период сдачи ЕГЭ, разрешив использовать специальные антистресс-наборы. Считается, что такая мера поможет снизить уровень волнения, как и школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ.

По мнению специалиста, содержание набора не имеет принципиального значения, так как основную роль здесь играет самовнушение и возможность задействовать тактильные ощущения. Присутствие рядом значимого для экзаменующегося предмета помогает ученику вернуть чувство контроля над реальностью. Помощь ребенку вернуть спокойствие перед экзаменом становится ключевым фактором успеха.

"Все, что захочется, надо положить в набор. Будет ли это антистрессовая игрушка, сувенир, какой-то личный оберег, как считает сам ученик, все равно. Эти вещи имеют символическую функцию, если они связаны с успокоением", — отметила психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что лекарственные препараты в таком наборе излишни. Медикаментозное вмешательство не требуется для снятия ситуативного напряжения. Психолог рекомендует сосредоточиться на простых и понятных вещах, например, воде или салфетках с приятным ароматом, которые помогают нормализовать состояние школьника через органы чувств. Техники быстрого возврата контроля над эмоциями часто базируются именно на таких простых действиях.

Важно помнить, что любые вспомогательные средства работают только при условии психологической готовности самого экзаменуемого. Также в образовательной среде напоминают о необходимости соблюдения общих правил безопасности, так как смартфон в кармане на ЕГЭ становится проблемой, которая может привести к аннулированию результатов.

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