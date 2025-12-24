Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:07

Преследователь рискует получить юридическую стену: депутаты предлагают охранный ордер против сталкинга

Новые люди внесли в Госдуму законопроект о противодействии сталкингу — ТАСС

Навязчивое преследование — одна из тех угроз, которая долгое время оставалась в серой зоне: о ней говорили, но у пострадавших фактически не было понятного юридического инструмента защиты. Об этом сообщает ТАСС. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который должен закрепить понятие сталкинга и дать жертвам возможность добиваться запрета на приближение и контакт через суд. Документ размещён в электронной базе парламента, а в случае принятия он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Что предлагается считать сталкингом и кого закон не затронет

Проект федерального закона "О противодействии навязчивому преследованию" разработали депутаты Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. В нём подробно описано, что именно будет считаться навязчивым преследованием. Под этим предлагается понимать систематическую слежку, ожидание человека в местах его повседневной жизни, а также попытки установить контакт — через звонки, СМС, переписки и даже подарки, переданные через третьих лиц.

Отдельным пунктом прописано использование персональных данных жертвы: речь идёт о случаях, когда преследователь заказывает на имя человека товары, услуги, корреспонденцию и другие отправления. Такой подход фиксирует не только физическое преследование, но и цифровые формы давления, которые в реальности нередко воспринимаются жертвами как постоянное вторжение в личную жизнь. При этом инициаторы предусмотрели ограничения: согласно документу, преследователем не может считаться муж или жена, а также собственники помещения, в котором проживает жертва сталкинга.

Охранный ордер: как предполагается защищать пострадавших

Ключевой механизм законопроекта — возможность обратиться в суд за охранным ордером. По задумке авторов, такой ордер станет юридическим запретом для преследователя приближаться к жертве на установленное расстояние, посещать места её повседневной жизни и пытаться контактировать с ней. Запрет предполагается расширенным: он должен распространяться не только на личное общение, но и на электронные и иные формы связи.

Таким образом, законопроект фактически вводит аналог защитных ограничений, которые существуют в ряде правовых систем для ситуаций угроз и преследования. При этом в документе предусмотрено, что суд сможет фиксировать перечень действий, от которых преследователь обязан воздержаться, чтобы исключить повторение давления. Для жертв это может стать способом не только зафиксировать факт преследования, но и добиться формального барьера, за нарушение которого возможны дальнейшие юридические последствия.

Компенсации за вред и сроки вступления закона

Помимо охранного ордера, проект закрепляет право пострадавшего требовать компенсацию морального и материального вреда, причинённого в результате навязчивого преследования. Это означает, что законодатели предлагают рассматривать сталкинг как действие, способное наносить ущерб — не только психологический, но и финансовый. Такие требования могут включать затраты, которые человек понёс из-за преследования, а также оценку морального вреда.

Законопроект уже внесён в Госдуму, однако его рассмотрение и прохождение всех процедур займёт время. В тексте отдельно указано, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года, что предполагает длительный переходный период.

