Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
комар Aedes riparius
комар Aedes riparius
© commons.wikimedia by Owen Strickland is licensed under Attribution 4.0 International
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 23:23

Комары не дают спать? Новый гаджет решает проблему мгновенно

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону

Лето редко обходится без нежелательных "соседей" — комаров. Даже спреи, репелленты и москитные сетки не всегда спасают от укусов и раздражающих зудящих пятен. Но теперь появилось решение, которое объединяет простую научную идею и современные технологии — миниатюрное устройство Heat It, подключаемое к смартфону.

Как это работает

Комариные укусы вызывают реакцию кожи на белки в слюне насекомого: появляются покраснение, зуд и воспаление. Heat It использует метод, известный учёным давно, — локальное нагревание до 50 °C в течение нескольких секунд. Кратковременное тепло разрушает белки, запускающие воспаление, и зуд исчезает почти мгновенно.

Мини-гаджет в формате брелока

Heat It подключается к смартфону через USB-C. Через мобильное приложение можно выбрать режим для взрослых, детей или чувствительной кожи. Устройство компактное, не имеет собственной батареи и работает за счёт телефона, поэтому его удобно брать с собой на дачу, пляж или в путешествие.

Преимущества по сравнению с кремами

  • Без химии — подходит аллергикам и тем, кто избегает лишних веществ на коже.

  • Разовое применение — одного нагревания достаточно, в отличие от мазей и гелей, которые нужно наносить несколько раз.

  • Экономия — стоимость около 30 евро окупается за сезон, ведь больше не придётся регулярно покупать лосьоны и спреи.

  • Мгновенное облегчение — зуд и отёк снижаются через несколько минут.

Дополнение к профилактике

Конечно, Heat It не отменяет привычные меры: москитные сетки, защитные средства и избегание мест скопления насекомых по вечерам остаются актуальными. Но в качестве быстрого лечения после укуса гаджет стал настоящим прорывом.

Взгляд в будущее

Heat It — пример того, как смартфон превращается в универсальный инструмент для здоровья. Уже сейчас он облегчает жизнь людям, которых комары особенно "любят". И, возможно, это только начало: впереди нас ждёт целая линейка мини-устройств для быстрой помощи при бытовых проблемах кожи.

Для тех, кто устал от бесконечных укусов, зудящих ночей и химических мазей, это маленькое устройство может стать настоящим спасением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пакет с водой и монетами дезориентирует мух и комаров — проверенный домашний способ сегодня в 22:17

Мухи и комары бегут: пакет с водой и монетами работает лучше химии

Устали от насекомых? Узнайте, как простой пакет с монетами и лимоном поможет избавиться от мух и комаров без химии.

Читать полностью » Смесь уксуса, соды и лимона назвали универсальным средством для уборки дома сегодня в 21:08

Один неверный шаг с химией — и страдает здоровье: натуральный аналог решает проблему

Узнайте, как сделать мощное и безопасное средство для уборки, используя уксус, соду и лимон. Простой рецепт, эффективное применение и важные советы.

Читать полностью » The Spruce: минимализм на кухне достигается отказом от лишних предметов на виду сегодня в 20:47

Кухня теряет стиль за секунды: эти привычки превращают её в склад

Узнайте, как освободить пространство на кухне, убрав 5 ненужных предметов и создавая уют с помощью простых советов.

Читать полностью » Почему запах из холодильника может быть опасен — объясняет клеточный биолог сегодня в 19:41

Запах из холодильника может убить: учёные предупреждают об опасных грибках

Не каждый неприятный запах из холодильника безобиден — иногда это сигнал об опасных грибках, которые могут нанести серьёзный вред печени и привести к тяжелым последствиям.

Читать полностью » Сколько стоит дезинсекция квартиры и как выбрать надёжную службу — советы эксперта сегодня в 18:21

Травля ради экономии оборачивается новыми поколениями тараканов

Дезинсекция стоит от 5 до 100 тысяч рублей. Почему травить насекомых самому опасно, как подготовить квартиру и что делают профессионалы.

Читать полностью » Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать сегодня в 14:34

Расхламление на 100%: как не жалеть о решении избавиться от старого хлама

Узнайте, как правильно расхламить дом, избавившись от ненужных вещей, и какие ошибки избежать. Простой и осознанный подход к порядку поможет не только освободить пространство, но и очистить мысли.

Читать полностью » Проверенные способы убрать воск с одежды, мебели и пола — рекомендации специалистов сегодня в 17:15

Романтический ужин превращается в уборку: что делать с воском от свечей

Капли воска от свечи могут попасть на одежду, ковер или мебель. Узнайте, как правильно удалить воск с разных поверхностей и не повредить материал.

Читать полностью » Опасность подделок бытовой химии: как защитить себя от аллергий и повреждений сегодня в 17:27

Рынок бытовой химии в России переполнен подделками: как защитить себя от скрытых угроз

На рынке бытовой химии растёт доля подделок — эксперты предупреждают об опасных составах и неправильном применении средств. Как не навредить себе — в материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания
Красота и здоровье

Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Садоводство

За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей
Авто и мото

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей
СФО

Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года
Питомцы

Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области
Наука и технологии

Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru