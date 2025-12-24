Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:28

Подозрительные звонки получат “метку риска”: правительство готовит новые правила и усиливает роль операторов

Операторам связи разрешат применять ИИ для выявления подозрительных звонков — ТАСС

Телефонное и кибермошенничество в России выходит на новый уровень технологичности, и ответ на него власти предлагают выстраивать теми же методами — через цифровые инструменты и алгоритмы. Об этом сообщает ТАСС. Правительство РФ готовит к внесению в Госдуму второй пакет законодательных мер по противодействию мошенникам, который включает около 20 инициатив. Одной из них станет право операторов связи использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

ИИ у операторов: что изменится в выявлении подозрительных звонков

Согласно информации аппарата Григоренко, в законопроекте закрепляется возможность для операторов связи применять меры, включая искусственный интеллект, чтобы выявлять подозрительные звонки. Это означает, что операторы смогут использовать технологические решения для анализа входящих и исходящих вызовов и обнаружения признаков мошеннической активности.

В аппарате уточнили, что такие алгоритмы уже активно применяются в бизнесе. Их используют как для контроля качества обслуживания, так и для борьбы с мошенничеством. Включение ИИ-инструментов в правовое поле, таким образом, формализует практики, которые ранее могли существовать как внутренние сервисы компаний, и расширяет их применение на уровне отрасли.

Второй пакет мер: около 20 инициатив и акцент на безопасность пользователей

Одновременно правительство направит в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от мошенников. По словам представителей аппарата вице-премьера, документ включает порядка 20 инициатив, которые ориентированы на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей.

