Схемы рушатся одна за другой: следствие получает инструменты, от которых не уйдет ни один рубль

В обсуждении антикоррупционной политики глава Следственного комитета сделал акцент на бесперспективности попыток скрыть незаконно нажитые средства, подчеркнув, что современные технологии усиливают возможности следствия. Об этом сообщает РБК, публикуя фрагменты статьи Александра Бастрыкина, посвящённой задачам ведомства в борьбе с коррупционными преступлениями.

Инструменты и профилактика

Александр Бастрыкин описал комплекс мер, который Следственный комитет рассматривает как приоритетный механизм противодействия коррупции. Он напомнил, что работа ведётся не только в сфере расследований, но и в профилактике: следователи и руководители подразделений в текущем году почти вдвое чаще ездили в трудовые коллективы, чтобы объяснять, к чему приводит коррупционная деятельность. В статье приводится его прямое высказывание:

"Мы ведем разъяснительную работу. Следователи и руководители следственных органов в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом (828 раз) выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности".

Глава ведомства отмечает, что разъяснительная работа должна снижать риски новых преступлений. Он подчёркивает, что у следствия имеется целый арсенал современных средств, позволяющий отслеживать попытки сокрытия или легализации незаконного имущества. Это делает привычные схемы защиты активов неприменимыми, а действия преступников — предсказуемыми и контролируемыми.

Судьба "наворованного" и роль зарубежных юрисдикций

Бастрыкин обращает внимание, что попытки спрятать незаконные средства заранее обречены. Он подчёркивает, что законом предусмотрены механизмы возврата незаконно нажитого имущества, а зарубежные структуры знают происхождение денег и нередко обращают их в свою пользу. В опубликованном фрагменте он пишет:

"Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу".

По его словам, современные методы финансового контроля позволяют выстраивать точные цепочки движения активов, а оформление незаконного имущества на родственников лишь делает их уязвимыми. Бастрыкин замечает, что именно семья фигурантов зачастую оказывается под ударом, поскольку незаконные активы традиционно регистрируют на близких.

Технологическое развитие и будущее следствия

Глава СК связывает эффективность борьбы с коррупцией с развитием технологий. Он описывает возможное будущее, в котором следователи получат усовершенствованный прибор, способный фиксировать в памяти человека следы преступных действий. В статье приводится его цитата:

"Давайте предположим, что в будущем на вооружении следователей появится прибор, так скажем, усовершенствованный вариант полиграфа, позволяющий однозначно определять наличие в памяти человека следов его любых, в том числе коррупционных преступлений…".

Бастрыкин уверен: если представить подобные перспективы всерьёз, многие уже сейчас пересмотрят своё отношение к закону и подходы к воспитанию детей. Он также напоминает о масштабах работы СК: только в 2025 году ведомство внесло представления по причинам коррупции более чем по 12,5 тыс. уголовных дел, а около 10 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.