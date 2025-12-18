Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Улыбка крупным планом
Улыбка крупным планом
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:10

Умный гель для зубов: почему вашей щётке скоро придется уступить место новой технологии

Создан гель для зубов с ферментом против кариеса — Горинов

Профилактика кариеса и борьба с зубным налётом могут получить новое технологическое решение: российские исследователи предложили гель для зубов, способный воздействовать на биоплёнки и повышать антибактериальный эффект. Об этом сообщили в НИТУ "МИСИС", уточнив, что ключевым компонентом разработки стал фермент декстраназа, полученный при помощи генетически модифицированных дрожжей.

Как устроена технология и что в ней нового

В основе геля — декстраназа, которую синтезируют дрожжи Pichia pastoris после генетической модификации. В университете поясняют, что такой подход позволяет целенаправленно получать нужный белок и использовать его в составе стоматологического средства. Предполагается, что фермент будет работать на профилактику кариеса за счёт воздействия на структуры, связанные с формированием налёта.

Параллельно исследователи описывают потенциал самих дрожжей как биотехнологической платформы. Pichia pastoris после модификации способны синтезировать антитела, ферменты и гликопротеины, а это, как отмечается, даёт возможность точнее настраивать свойства будущего продукта. Среди заявленных направлений — регулирование вязкости геля, разрушение биоплёнок и усиление антибактериальной активности.

Почему выбраны дрожжи Pichia pastoris

Студент НИТУ "МИСИС" Ярослав Горинов, участвующий в проекте, обратил внимание на технологические преимущества выбранного штамма.

"Штамм Pichia pastoris оптимален для производства рекомбинантных белков, так как не выделяет посторонних метаболитов и не требует дополнительной очистки", — подчеркнул студент НИТУ "МИСИС" Ярослав Горинов.

Такой подход, по сути, упрощает производственную цепочку и снижает число этапов подготовки ингредиента.

В университете также отмечают, что разработка связана не только с научной частью, но и с предпринимательским треком. За работу над проектом Ярослав Горинов получил грант в 1 млн рублей на конкурсе "Студенческий стартап", который проводится Платформой университетского технологического предпринимательства при поддержке Фонда содействия инновациям. Финансирование, как следует из сообщения, должно помочь продолжить развитие идеи и приблизить её к прикладному формату.

Что это может дать рынку профилактики

Авторы проекта считают перспективным метод направленного биосинтеза. По их оценке, такой подход способен заметно снизить стоимость производства ферментов без потери качества. Это, в свою очередь, расширяет возможности для создания более доступных профилактических средств против стоматологических заболеваний.

В НИТУ "МИСИС" подчёркивают, что технология может стать основой для новых стоматологических продуктов. Речь идёт о средствах, свойства которых можно заранее "проектировать" под конкретные задачи — от управления консистенцией геля до более активного воздействия на биоплёнки. При этом дальнейшие шаги разработки в сообщении университета не детализируются.

