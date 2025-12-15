Школьным обедам быть: как Роспотребнадзор намерен изменить меню для детей

В Роспотребнадзоре заявили о готовности заняться вопросом антиаллергенного меню, если для этого удастся выработать единый и понятный подход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Анны Поповой. Обсуждение усилилось на фоне инициативы в Госдуме, где предлагают пересмотреть набор продуктов, которые получают дети в школах.

Позиция Роспотребнадзора

В ведомстве подчеркнули, что готовы предметно проработать идею и выстроить взаимодействие с профессиональным сообществом. Речь идёт не о разрозненных рекомендациях, а о согласованной системе, которая учитывала бы разные типы аллергенов и была применима в школьной практике.

"Готовы проработать и очень тщательно повзаимодействовать со специалистами, потому что здесь, конечно, нужны специалисты-аллергологи, которые бы выработали унифицированный какой-то общий подход ко всем типам аллергенов", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, важной частью такой модели должно стать понимание того, как родители и сами дети смогут влиять на выбор школьного меню, если известно об аллергической настороженности.

Инициатива в Госдуме и роль регионов

Поводом для обсуждения стало предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Она выступила с идеей исключить аллергенные продукты из детского питания в школах и подняла вопрос о стандартизации подходов на уровне субъектов.

Яровая озвучила инициативу на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Среди прозвучавших предложений — дать регионам стандартизированные формы меню.