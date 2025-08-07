Будьте молодыми дольше: как предотвратить появление гусиных лапок вокруг глаз
С возрастом кожа лица теряет упругость, становится тусклой, появляются морщины — особенно вокруг глаз, где кожа особенно тонкая и уязвимая. Одним из первых и самых заметных признаков старения становятся так называемые "гусиные лапки" — мелкие морщинки, расходящиеся от внешних уголков глаз.
Почему появляются "гусиные лапки"
Эксперты Гарвардского университета объясняют, что основными причинами появления гусиных лапок являются возрастное снижение выработки коллагена и эластина — белков, обеспечивающих коже плотность и эластичность. После 30 лет их синтез начинает заметно снижаться. Вдобавок к этому — активная мимика, воздействие ультрафиолета, хронический стресс, курение и недостаточный уход за кожей вокруг глаз.
Гарвардские исследователи подчеркивают: внешние уголки глаз особенно подвержены морщинам, потому что в этой зоне почти нет сальных желез, которые могли бы естественным образом увлажнять кожу. А мимические движения — улыбка, смех, хмурость — только усугубляют формирование заломов.
Уход, способный предотвратить и смягчить морщины
Специалисты настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитный крем ежедневно, даже в пасмурную погоду и в зимние месяцы. Защита от ультрафиолета — это основа профилактики преждевременного старения кожи.
Также особое внимание стоит уделить регулярному использованию специализированных кремов для зоны вокруг глаз.
Важно выбирать средства, содержащие:
- Ретинол — стимулирует обновление клеток и синтез коллагена;
- Пептиды — укрепляют структуру кожи;
- Гиалуроновую кислоту — глубоко увлажняет;
- Антиоксиданты (витамины С и Е) — борются со свободными радикалами и улучшают цвет кожи.
Дополнительная защита и меры
Гарвардские специалисты отмечают, что к профилактическим мерам можно отнести ношение солнцезащитных очков и широкополых шляп. Это снижает уровень воздействия ультрафиолета на кожу лица, особенно в области глаз.
Кроме того, отказ от курения, полноценный сон и снижение уровня стресса помогут сохранить кожу молодой и сияющей дольше.
Стоимость и доступность
Современные кремы с активными антивозрастными компонентами можно найти в широком диапазоне цен — от 700 до 5000 рублей в зависимости от бренда и состава. При этом, как подчеркивают дерматологи, далеко не всегда самые дорогие средства оказываются наиболее эффективными — важно следить за составом и индивидуальной реакцией кожи.
Гусиные лапки — это не приговор, а результат естественного процесса, с которым можно эффективно бороться при помощи качественного ухода, защиты от солнца и правильного образа жизни. Регулярное использование кремов с ретинолом, пептидами и антиоксидантами, а также внимание к профилактике могут значительно отсрочить появление морщин и сохранить молодость кожи вокруг глаз.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru