Макияж, который не старит: пять приёмов, способных вернуть лицу свежесть
Понять, какие косметические продукты способны не подчеркнуть возраст, а наоборот — освежить лицо, не так просто. С возрастом кожа теряет упругость и естественное сияние, поэтому привычные средства, которыми мы пользовались 10-15 лет назад, начинают "работать против нас". Рассмотрим, какие продукты из косметички стоит заменить, чтобы макияж стал естественным и молодящим.
Помады: как избежать эффекта сухих губ
Некоторые помады, особенно с выраженным золотистым перламутром, способны визуально "старить" лицо. На первый взгляд кажется, что это благородное сияние добавит роскоши, но на практике светлые и нюдово-бежевые тона с золотым переливом делают кожу вокруг губ сухой, а рельеф — слишком заметным.
На фотографиях такие помады подчеркивают микротрещины и создают эффект обезвоженности.
Чтобы губы выглядели ухоженными, стоит выбрать альтернативу:
-
Матовые помады — только если наносить их в один лёгкий слой.
-
Увлажняющие формулы — они придают объём и мягкий блеск.
-
Кремовые текстуры — создают гладкое покрытие без сухости.
Хороший приём: нанести немного бальзама перед матовой помадой, а излишки промокнуть салфеткой. Так цвет останется стойким, а текстура — мягкой.
Тональные основы и пудры: сияние вместо матовости
Полностью матирующие тональные кремы и пудры могут сыграть злую шутку. Они убирают естественное свечение кожи, которое как раз делает лицо свежим и живым. Особенно заметен этот эффект на зрелой коже: плотная матовая текстура ложится "плоско" и подчёркивает сухость.
Возрастная кожа нередко теряет влагу, особенно в зоне щёк и вокруг губ, поэтому излишняя матовость делает лицо уставшим.
Решение простое:
-
выбирайте средства с лёгким подсвечивающим эффектом;
-
отдавайте предпочтение кремовым и флюидным текстурам;
-
избегайте толстого слоя пудры, ограничьтесь лёгким вуальным покрытием.
Средства с пометками glow, radiance, illuminating или dewy finish придают коже мягкое сияние без жирного блеска. А если боитесь "перебора", можно просто смешать немного тонального крема с увлажняющей сывороткой.
Тени: меньше блеска — больше мягкости
С годами кожа век становится тоньше, а значит, любые излишне блестящие тени будут подчёркивать морщинки и складки. Особенно коварны шиммерные формулы — даже на молодой коже они могут выглядеть неаккуратно, если нанести их слишком плотно.
Основное правило — использовать минимальное количество продукта. Тени должны ложиться лёгкой вуалью, а не плотным слоем.
Лучшие варианты:
-
матовые тени для создания формы глаза и мягкой растушёвки;
-
сатиновые — только на подвижное веко и внутренние уголки глаз.
Если нанести сатиновые тени на орбитальную линию, кожа сразу выглядит рельефнее, чем хотелось бы. Поэтому лучше оставить этот участок матовым. Для выразительности взгляда достаточно немного светлого сатина по центру века — это зрительно откроет глаза и придаст свежесть.
Хайлайтер: сияние с умом
Хайлайтер способен как омолодить, так и моментально подчеркнуть все несовершенства кожи. Частицы крупного помола особенно опасны — они акцентируют поры и морщины.
Чтобы избежать этого, выбирайте продукты с мельчайшими светоотражающими частицами, которые создают эффект мягкого внутреннего свечения, а не блеска поверх кожи.
Полезные приёмы:
-
жидкий хайлайтер можно смешать с тональным кремом для лёгкого сияния по всему лицу;
-
сухой — добавить немного в пудру и нанести кистью локально.
Важно не переборщить: хайлайтер должен быть едва заметным. Лучше нанести меньше и добавить при необходимости, чем сразу получить эффект "стеклянного лица".
Сравнение: старящие и омолаживающие продукты
|Категория
|Что лучше избегать
|Что выбрать
|Помада
|Золотисто-перламутровые, особенно бежевые
|Кремовые, увлажняющие, тонкие матовые
|Тональное средство
|Сильное матирование
|Подсвечивающие или увлажняющие текстуры
|Пудра
|Плотная, глиняная по ощущению
|Лёгкая рассыпчатая с эффектом soft focus
|Тени
|Шиммерные, глиттерные
|Матовые и сатиновые
|Хайлайтер
|С крупными блёстками
|С мельчайшими частицами, дающими "свечение изнутри"
Советы шаг за шагом
-
Перед макияжем тщательно увлажните кожу — даже идеальные продукты плохо ложатся на сухое лицо.
-
Используйте праймер с лёгким светоотражающим эффектом. Он выровняет тон и позволит использовать меньше тонального средства.
-
Наносите тон не спонжем, а кистью или пальцами, тончайшим слоем.
-
Откажитесь от жёсткого контуринга — замените его мягким скульптором или бронзером.
-
Добавьте немного кремовых румян — они возвращают лицу естественный румянец.
-
Для губ — избегайте "глухих" матовых формул, выбирайте живые оттенки розового, кораллового, ягодного.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: наносить плотную матовую пудру.
Последствие: кожа выглядит сухой, морщинки становятся заметнее.
Альтернатива: тонкий слой рассыпчатой пудры с эффектом soft focus.
-
Ошибка: использовать тени с крупным шиммером.
Последствие: веки кажутся дряблыми.
Альтернатива: сатиновые тени только в центре века.
-
Ошибка: отказываться от хайлайтера совсем.
Последствие: лицо теряет объём и свежесть.
Альтернатива: тонкий слой мягкого хайлайтера на скулы и спинку носа.
А что если кожа очень сухая?
Если даже лёгкий макияж ложится неровно, начните с ухода. Включите в ежедневную рутину увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и лёгкий крем. Можно нанести немного масла перед макияжем, чтобы база стала более пластичной.
Увлажнённая кожа всегда выглядит моложе, чем та, на которую нанесён дорогой, но пересушивающий макияж.
Плюсы и минусы сияющего макияжа
|Плюсы
|Минусы
|Естественное, молодое сияние
|Требует хорошего ухода за кожей
|Скрывает усталость
|Может блестеть при жаре
|Лицо выглядит свежее и живее
|Нельзя переборщить с хайлайтером
|Универсален для любого возраста
|Иногда требует коррекции в течение дня
FAQ
Как выбрать тональную основу для зрелой кожи?
Выбирайте лёгкие кремовые текстуры с увлажняющими компонентами — пептидами, маслами, гиалуроновой кислотой.
Можно ли использовать матовую помаду после 40 лет?
Да, если наносить тонким слоем и предварительно увлажнять губы.
Чем заменить шиммерные тени?
Матовые для формы и сатиновые для лёгкого свечения.
Стоит ли использовать хайлайтер каждый день?
Да, но умеренно. Главное — мелкий помол и деликатное нанесение.
Мифы и правда
Миф: "Сияющий макияж делает кожу жирной".
Правда: качественные светоотражающие средства создают эффект увлажнённости, а не блеска.
Миф: "Хайлайтер только для молодёжи".
Правда: наоборот, правильно подобранный хайлайтер делает зрелую кожу визуально свежее.
Миф: "Матовые текстуры всегда выигрышнее".
Правда: на зрелой коже матовые продукты подчёркивают сухость и морщины.
Интересные факты
-
Первые матовые помады появились в 1940-х и считались символом строгости и зрелости.
-
Современные сатиновые тени создаются на основе микросфер, которые рассеивают свет и визуально разглаживают кожу.
-
Хайлайтеры с мельчайшими частицами слюды дают эффект "мокрого блеска", не акцентируя поры.
