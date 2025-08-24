Секрет долголетия раскрыт? Уникальный препарат обещает продлить молодость
Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат на основе молекулы ВЛ-10, способный не только замедлять старение, но и предотвращать развитие серьёзных заболеваний.
Как работает ВЛ-10?
В ходе исследования учёные выяснили, что молекула ВЛ-10 контролирует уровень метилглиоксаля — одного из ключевых факторов старения. Это открытие позволило создать препарат, который:
- замедляет возрастные изменения,
- снижает риск развития сахарного диабета,
- защищает от сердечно-сосудистых заболеваний,
- предотвращает нейродегенеративные патологии, включая болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.
Научные подтверждения
Эксперименты на лабораторных животных показали высокую эффективность препарата. Учёные также разработали метод поддержания уровня коллагена, который играет ключевую роль в работе органов и межклеточного пространства.
"ВЛ-10 — это не просто геропротектор, а комплексное решение для борьбы с возрастными изменениями и хроническими болезнями", — отмечают авторы исследования.
Если клинические испытания пройдут успешно, новое лекарство может появиться в аптеках уже в 2025 году.
