© commons.wikimedia.org by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:17

Секрет долголетия раскрыт? Уникальный препарат обещает продлить молодость

Российские исследователи тестируют препарат, замедляющий старение на клеточном уровне

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат на основе молекулы ВЛ-10, способный не только замедлять старение, но и предотвращать развитие серьёзных заболеваний.

Как работает ВЛ-10?

В ходе исследования учёные выяснили, что молекула ВЛ-10 контролирует уровень метилглиоксаля — одного из ключевых факторов старения. Это открытие позволило создать препарат, который:

  • замедляет возрастные изменения,
  • снижает риск развития сахарного диабета,
  • защищает от сердечно-сосудистых заболеваний,
  • предотвращает нейродегенеративные патологии, включая болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Научные подтверждения

Эксперименты на лабораторных животных показали высокую эффективность препарата. Учёные также разработали метод поддержания уровня коллагена, который играет ключевую роль в работе органов и межклеточного пространства.

"ВЛ-10 — это не просто геропротектор, а комплексное решение для борьбы с возрастными изменениями и хроническими болезнями", — отмечают авторы исследования.

Если клинические испытания пройдут успешно, новое лекарство может появиться в аптеках уже в 2025 году.

