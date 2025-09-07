Вилка против старости: какие продукты продлевают молодость после 50
С возрастом организм начинает работать иначе: обмен веществ замедляется, повышается риск хронических заболеваний, а поддержание энергии и молодости требует более внимательного подхода к питанию.
Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты должны стать основой рациона после 50 лет и чего лучше избегать.
От чего стоит отказаться
После 50 лет особенно важно минимизировать или полностью исключить:
-
кондитерские изделия и сладости,
-
газированные напитки с сахаром,
-
жирное мясо,
-
полуфабрикаты.
Эти продукты ускоряют процессы старения, повышают уровень сахара и холестерина, перегружают сердце и сосуды.
Что должно быть в рационе
Рацион зрелого человека должен строиться вокруг продуктов, которые питают организм и помогают замедлять возрастные изменения:
-
Морепродукты и морская рыба - источник омега-3 для сердца и мозга.
-
Кисломолочные продукты - поддержка костей и микрофлоры кишечника.
-
Крупы и макароны из твёрдых сортов пшеницы - "медленные" углеводы для энергии.
-
Хлеб со злаками - источник клетчатки и витаминов группы B.
-
Свежие фрукты и овощи - витамины, антиоксиданты и клетчатка.
-
Зелень - поддержка сосудов и иммунитета.
Дополнительные рекомендации
-
Подключать витаминные комплексы, учитывающие возраст и состояние здоровья.
-
Регулярно проходить обследования, чтобы контролировать риски распространённых заболеваний (сердечно-сосудистых, эндокринных и др.).
Итог
После 50 лет питание становится главным инструментом замедления старения. Отказ от сладостей и тяжёлой пищи, акцент на рыбе, кисломолочных продуктах, овощах и злаках позволяют дольше сохранять бодрость, здоровье и ясность ума.
