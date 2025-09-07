Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красивая женщина
Красивая женщина
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:42

Вилка против старости: какие продукты продлевают молодость после 50

Диетолог объяснила, какие продукты укрепляют сердце, кости и иммунитет после 50 лет

С возрастом организм начинает работать иначе: обмен веществ замедляется, повышается риск хронических заболеваний, а поддержание энергии и молодости требует более внимательного подхода к питанию.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты должны стать основой рациона после 50 лет и чего лучше избегать.

От чего стоит отказаться

После 50 лет особенно важно минимизировать или полностью исключить:

  • кондитерские изделия и сладости,

  • газированные напитки с сахаром,

  • жирное мясо,

  • полуфабрикаты.

Эти продукты ускоряют процессы старения, повышают уровень сахара и холестерина, перегружают сердце и сосуды.

Что должно быть в рационе

Рацион зрелого человека должен строиться вокруг продуктов, которые питают организм и помогают замедлять возрастные изменения:

  • Морепродукты и морская рыба - источник омега-3 для сердца и мозга.

  • Кисломолочные продукты - поддержка костей и микрофлоры кишечника.

  • Крупы и макароны из твёрдых сортов пшеницы - "медленные" углеводы для энергии.

  • Хлеб со злаками - источник клетчатки и витаминов группы B.

  • Свежие фрукты и овощи - витамины, антиоксиданты и клетчатка.

  • Зелень - поддержка сосудов и иммунитета.

Дополнительные рекомендации

  • Подключать витаминные комплексы, учитывающие возраст и состояние здоровья.

  • Регулярно проходить обследования, чтобы контролировать риски распространённых заболеваний (сердечно-сосудистых, эндокринных и др.).

Итог

После 50 лет питание становится главным инструментом замедления старения. Отказ от сладостей и тяжёлой пищи, акцент на рыбе, кисломолочных продуктах, овощах и злаках позволяют дольше сохранять бодрость, здоровье и ясность ума.

