Эндокринолог раскрыла секрет: эти продукты крадут молодость — исключите их немедленно

Старение организма — процесс естественный, но его скорость напрямую зависит от образа жизни и того, что мы едим каждый день. Современные исследования подтверждают: правильное питание способно не только улучшить самочувствие, но и замедлить возрастные изменения. И наоборот — некоторые продукты ускоряют разрушительные процессы в клетках и приближают появление признаков старости.

Как питание влияет на старение

По словам эндокринолога-диетолога Оксаны Михалевой, важнейшую роль играет качество и состав рациона. Недосыпы, хронический стресс и скрытые воспалительные процессы тесно связаны с питанием, а именно с тем, сколько в нём сахара, жиров и обработанных продуктов.

"Они богаты конечными продуктами гликации и запускают хронический процесс вялотекущего воспаления в организме, а также оксидативный стресс. Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Всё это запускает процессы старения в нашем организме", — объяснила Оксана Михалева.

Под конечными продуктами гликации подразумеваются соединения, которые образуются при термической обработке пищи и нарушают работу клеток, провоцируя воспаления и ускоряя старение тканей.

Западная диета и её опасности

Особенно вредной считается так называемая "западная диета", включающая избыточное количество жирного, жареного, солёного и сладкого. В неё входят колбасы, сосиски, полуфабрикаты вроде пельменей, копчёности и мясные деликатесы.

Эти продукты придают пище насыщенный вкус, но за удовольствие приходится платить ускоренным старением организма. Вред усугубляется тем, что именно такой рацион нередко сопровождается недостатком свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых клетчаткой.

Трансжиры и их скрытые источники

Отдельно специалист обращает внимание на трансжиры. Их особенно много в еде, приготовленной во фритюре: картофеле, куриных ножках и других популярных закусках. В большом количестве они встречаются и в магазинной выпечке, так как производители используют маргарин и дешёвые масла.

Трансжиры нарушают обмен веществ, повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом они же усиливают процессы воспаления в тканях, ускоряя старение.

Насыщенные жиры и скрытые угрозы

Опасность таят и насыщенные жиры, особенно содержащиеся в пальмовом масле. Этот ингредиент часто встречается в составе продуктов массового производства — от кондитерских изделий до готовых соусов. Поэтому важно внимательно читать этикетки перед покупкой и избегать продукции, где такие компоненты преобладают.

Регулярное употребление насыщенных жиров негативно отражается на состоянии сосудов, кожи и мозга, что с возрастом только усиливает риск развития хронических болезней.

Как замедлить старение

Хорошая новость заключается в том, что многое зависит от самого человека. Правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек реально помогают отсрочить старение не только тела, но и мозга.

По словам специалистов, развитие мозга в среднем завершается к 25-30 годам, а первые признаки возрастных изменений начинаются после 60. Однако у тех, кто следит за рационом и образом жизни, когнитивные функции дольше остаются в норме: память работает лучше, мышление сохраняет ясность, а настроение — стабильность.

Таким образом, исключение из рациона трансжиров, избытка сахара, фастфуда и обработанных продуктов становится не просто диетическим советом, а важной стратегией продления активного долголетия.

