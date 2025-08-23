Тайна долголетия для кошек: что скрывают новейшие исследования
Кто бы мог подумать, что старение домашних любимцев можно замедлить с помощью специальной добавки в корм? Ученые из Удмуртии сделали это возможным, разработав уникальную антивозрастную формулу для кошек.
Прорыв в науке
Специалисты Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) совместно с предпринимателями создали добавку, которая воздействует на клетки организма животных. Новая формула уже получила патент, а её эффективность была подтверждена в ходе испытаний.
В ходе экспериментов не пострадало ни одно животное. Для исследований были приглашены кошки из приютов и с улицы. У пушистиков брали анализы крови, чтобы отслеживать уровень белков, связанных с процессами старения. Коты получали корм с добавками, и результаты превзошли все ожидания: даже слабые и больные животные стали чувствовать себя значительно лучше.
Научный руководитель проекта, Владимир Протопопов, отметил, что изменения стали заметны уже через три месяца. Количество белков, отвечающих за продление жизни и снижение признаков старения, увеличилось.
"Анамнез у всех был отягощенный: это кошки с улицы, которые жили в приюте. Сейчас они в замечательном состоянии, у них отличный аппетит и, самое главное, они все здоровы", — рассказала ветеринар Татьяна Торопова.
Будущее антивозрастного корма
Если ранее обсуждение "молодильного" корма для кошек было лишь теорией, то теперь это реальность. Ижевские ученые готовятся представить свою разработку на выставке в Москве, и вскоре о ней узнает весь мир.
