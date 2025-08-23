Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
персидская кошка
персидская кошка
© commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:16

Тайна долголетия для кошек: что скрывают новейшие исследования

Специалисты объясняют, как новая формула корма помогает кошкам дольше оставаться молодыми

Кто бы мог подумать, что старение домашних любимцев можно замедлить с помощью специальной добавки в корм? Ученые из Удмуртии сделали это возможным, разработав уникальную антивозрастную формулу для кошек.

Прорыв в науке

Специалисты Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) совместно с предпринимателями создали добавку, которая воздействует на клетки организма животных. Новая формула уже получила патент, а её эффективность была подтверждена в ходе испытаний.

В ходе экспериментов не пострадало ни одно животное. Для исследований были приглашены кошки из приютов и с улицы. У пушистиков брали анализы крови, чтобы отслеживать уровень белков, связанных с процессами старения. Коты получали корм с добавками, и результаты превзошли все ожидания: даже слабые и больные животные стали чувствовать себя значительно лучше.

Научный руководитель проекта, Владимир Протопопов, отметил, что изменения стали заметны уже через три месяца. Количество белков, отвечающих за продление жизни и снижение признаков старения, увеличилось.

"Анамнез у всех был отягощенный: это кошки с улицы, которые жили в приюте. Сейчас они в замечательном состоянии, у них отличный аппетит и, самое главное, они все здоровы", — рассказала ветеринар Татьяна Торопова.

Будущее антивозрастного корма

Если ранее обсуждение "молодильного" корма для кошек было лишь теорией, то теперь это реальность. Ижевские ученые готовятся представить свою разработку на выставке в Москве, и вскоре о ней узнает весь мир.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Таблетку для кошки можно спрятать в еде или ввести порошок на корень языка сегодня в 4:30

Миссия невыполнима? Вот как на самом деле кошке скормить лекарство

Как дать кошке таблетку без стресса? 5 способов: смешать с едой, использовать шприц, таблеткодержатель и другие хитрости.

Читать полностью » В Сан-Паулу и Рио де-Жанейро собакам обязательно вживляют микрочип для поиска владельцев сегодня в 3:39

Первые минуты решают всё: этот приём возвращает собак домой быстрее всего

Потеря собаки — тяжёлое испытание для хозяев. Но что делать, если вы нашли питомца на улице? Советы, которые помогут вернуть его домой.

Читать полностью » Клещи у собак вызывают эрлихиоз и бабезиоз — объяснила ветеринар Паула Чишевски сегодня в 2:16

Апатия, температура, кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать у собаки

Клещевые заболевания у собак могут привести к тяжёлым последствиям. Как вовремя распознать угрозу и уберечь питомца — советы эксперта.

Читать полностью » Чума плотоядных у собак: мифы и факты по данным ветеринара Ракель де Резенде сегодня в 1:16

Болезнь, которая убивает собак молча: первые признаки легко пропустить

Чума плотоядных — болезнь, от которой не застрахован ни один питомец. Ветеринар развеял мифы и рассказал, как вовремя заметить угрозу и защитить собаку.

Читать полностью » Психолог Стэнли Корен: бордер-колли возглавили рейтинг самых умных собак сегодня в 0:21

Самые умные собаки в мире: одна порода понимает команду с полуслова

Какие собаки считаются самыми умными в мире и чем они отличаются от других пород? Рейтинг от бассет-хаунда до бордер-колли.

Читать полностью » Совладелец реабилитационного центра Виктория призвала забирать собак из приютов вчера в 23:30

Щенки как товар: что скрывается за красивыми объявлениями о продаже породистых собак

Зооэксперт объяснила, почему покупка породистых щенков не всегда безобидна, и напомнила, что приюты полны прекрасных и преданных собак, которые просто ждут шанса на новую жизнь.

Читать полностью » Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение вчера в 22:26

Когда лай и тревога у собаки вызывает не шум, а телевизор

Собаки действительно способны смотреть телевизор — но только если изображение совпадает с их зрительным восприятием. Кинолог объяснил, почему любимцам нравятся спортивные трансляции и фильмы о природе, и в каких случаях экран лучше выключить.

Читать полностью » Психологи из Великобритании доказали, что кошки могут приносить предметы как собаки вчера в 21:04

Игра, которая сближает: кошки тоже любят приносить мячик

Кошки тоже умеют играть в "Принеси" — исследование показало, что большинство питомцев охотно вовлекаются в эту игру. Но всё по их правилам.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как избежать купания собаки в лужах: советы профессионалов по дрессировке
Садоводство

Спасаем урожай: советы Октябрины Ганичкиной для дождливого лета
Дом

Личный опыт: как отказ от яркого света улучшил мой сон
Красота и здоровье

Сушка белья на балконе и пыль: врач Филева назвала 4 причины обострения аллергии
Красота и здоровье

Врач Екатерина Демьяновская: пульсирующий шум в ушах может сигнализировать о проблемах с сосудами
Еда

Как приготовить пирожное Картошка со сгущенкой и маслом
Туризм

Самые безопасные страны для путешествий глазами туриста
Мир

Пастор Трампа направляется в Киев: Марк Бернс анонсировал визит на Украину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru