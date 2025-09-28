Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Антуриум
Антуриум
© hear.org by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:24

Антуриум не прощает спешки: вот когда пересадка становится ловушкой

Антуриум сохраняет цветение при пересадке в рыхлый субстрат

Антуриум — одно из самых эффектных декоративных растений. Его блестящие листья и крупные яркие прицветники делают его "королём интерьера". Но при пересадке у этого тропического вида есть свои нюансы: мелкие ошибки могут привести к загниванию корней и остановке цветения.

Подготовка к пересадке

  • Осмотрите листья: удалите сухие и проверьте на наличие вредителей.

  • Приготовьте новый горшок с дренажными отверстиями, дезинфицированные ножницы, рыхлый субстрат.

  • Увлажните почву за день до пересадки — это облегчит извлечение растения.

  • Работайте в тени или полутени, чтобы корни не перегрелись.

Когда пересаживать

  • Лучшее время — ранняя весна или сразу после цветения.

  • Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — каждые 2 года.

  • Сигналы к пересадке: корни выглядывают из дренажных отверстий, почва сбилась и быстро пересыхает.

  • Во время активного цветения процедуру лучше отложить.

Подходящая почва и горшок

Антуриум — эпифит, его корням нужен воздух.

  • Субстрат: 2 части универсальной земли + 1 часть коры для орхидей + 1 часть перлита + щепотка древесного угля. Можно добавить кокосовые чипсы.

  • pH смеси — 5,5-6,5. Щелочная среда вызывает хлороз.

  • Горшок берите на 2-3 см больше предыдущего. Слишком просторный удерживает лишнюю влагу и вызывает гниль.

Пересадка: шаг за шагом

  1. Извлеките растение, придерживая у основания.

  2. Аккуратно удалите часть старого субстрата.

  3. Срежьте мягкие или почерневшие корни чистыми ножницами.

  4. На дно положите дренаж, затем часть свежей смеси.

  5. Установите растение так, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы.

  6. Засыпьте субстрат слоями, слегка уплотняя.

  7. Полейте мягкой водой. При осадке земли досыпьте до уровня.

Уход после пересадки

  • Поставьте горшок в светлое место с рассеянным светом.

  • Поливайте умеренно: верхний слой почвы должен слегка подсохнуть перед следующим поливом.

  • Используйте мягкую или дождевую воду.

  • Для влажности воздуха поставьте поддон с водой и галькой (без контакта дна горшка с водой).

  • Первые 3-4 недели не подкармливайте, затем используйте удобрения для цветущих растений в слабой концентрации.

  • Оптимальная температура: +18…+24 °C. Избегайте сквозняков и резкого охлаждения.

Частые ошибки

Ошибка Последствие Как избежать
Слишком большой горшок Застой воды, гниение Брать горшок чуть больше старого
Тяжёлая, плотная почва Недостаток воздуха у корней Использовать кору, перлит, уголь
Заглубление корневой шейки Замедление роста Сохранять прежний уровень
Переувлажнение Корневая гниль Поливать только при подсохшем верхнем слое
Частые перестановки Сбрасывание бутонов Ставить на постоянное место

Дополнительные тонкости: воздушные корни и опоры

  • Воздушные корни можно направлять в субстрат или прикрыть влажным мхом.

  • Высоким растениям понадобится опора.

  • Для размножения делите куст при пересадке: каждая часть должна иметь корни и точку роста.

А что если…

А что если после пересадки листья пожелтели? Проверьте воду: жёсткая повышает pH и вызывает хлороз. Используйте дождевую или фильтрованную.

FAQ

Как часто пересаживать антуриум?
Молодые — раз в год, взрослые — каждые 2 года.

Нужен ли дренаж?
Да, керамзит или крупный перлит обязателен.

Можно ли пересаживать во время цветения?
Лучше дождаться окончания цветения, чтобы не потерять бутоны.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше горшок, тем быстрее вырастет антуриум.
    Правда: слишком просторный горшок задерживает цветение и провоцирует гниль.

  • Миф: антуриуму нужна обычная садовая земля.
    Правда: корни задыхаются в плотном грунте, нужен рыхлый субстрат.

  • Миф: растение легко переносит пересадку.
    Правда: антуриум чувствителен и требует аккуратности.

Сон и психология

Работа с антуриумом требует сосредоточенности и спокойствия. Этот процесс помогает снизить стресс хозяина, а само растение в доме считается символом силы и гармонии.

Три интересных факта

  1. Антуриум называют "цветком фламинго" за форму прицветников.

  2. В природе он растёт как эпифит на деревьях.

  3. Цветки антуриума сохраняют декоративность до 6 недель.

Исторический контекст

  • Род антуриумов насчитывает более 900 видов, большинство из которых растут в тропиках Америки.

  • В Европу они попали в XIX веке как редкая экзотика.

  • Сегодня антуриумы — одни из самых популярных комнатных цветов в мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты предупреждают о ядовитости багульника болотного при неправильном применении сегодня в 13:37

Хотите отпугнуть насекомых: багульник поможет, но не забудьте соблюдать дозировку и осторожность

Какие полезные и вредные свойства имеет багульник болотный? Узнайте, как правильно использовать это растение, чтобы извлечь максимум пользы и избежать негативных последствий.

Читать полностью » Самостоятельное удаление ос возможны с соблюдением мер безопасности и защитного снаряжения сегодня в 12:37

Война с осами: что выбрать — профессионалов, саше или спортивное снаряжение для дачи

Осиные гнезда — серьёзная угроза для сада и вашего здоровья. Узнайте, как эффективно и безопасно избавиться от них.

Читать полностью » Один вечер работы спасёт петунию от гибели в Пермском крае — секрет, который знают не все сегодня в 12:33

Петунию в Пермском крае можно сохранить зимой в горшках при +10…+15 °C

Зима в Пермском крае сурова, но петунии можно сохранить до весны. Простые хитрости помогут спасти любимые сорта.

Читать полностью » Садоводы используют тепловые лампы для защиты перца от холода в ночное время сегодня в 11:37

Перец в холодной панике: как не заморозить урожай и не стать садоводом-неудачником

Ночные заморозки могут навредить рассаде перца. Узнайте, как защитить перец от холода и сохранить здоровые растения на протяжении сезона.

Читать полностью » Органическое удобрение на основе одуванчиков: польза для почвы и комнатных растений сегодня в 10:37

Забудьте о магазинах удобрений: как одуванчики превращаются в волшебную палочку для вашего сада

Узнайте, как сделать универсальное удобрение из одуванчиков, которое поддержит ваши растения на всех этапах роста и обеспечит им необходимое питание.

Читать полностью » Урожай чеснока и лука зависит от подготовки грядки и дезинфекции посадочного материала сегодня в 10:22

Хотите чеснок с кулак? Подготовка грядки начинается задолго до посадки

Хотите получить крупные головки чеснока и крепкий лук? Всё решает правильная подготовка грядки и замачивание посадочного материала.

Читать полностью » Герань зимой цветет пышнее, чем летом: рекомендации цветоводов сегодня в 9:46

Думаете, зимой герань отдыхает? На самом деле вы лишаете её шанса раскрыться

Герань может цвести зимой пышнее, чем летом. Какие шаги помогут превратить обычный подоконник в настоящий цветущий сад?

Читать полностью » В Амурской области землянику обрабатывают до первых устойчивых заморозков сегодня в 9:42

Приамурская земляника под угрозой: как остановить эпидемию гнили

Подготовьте свои грядки к зиме: узнайте о трех простых шагах, которые помогут вашему урожаю избежать болезней в суровые месяцы в Приамурье.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошка нуждается в компаньоне при вялости и чрезмерном сне
Дом

Перекись водорода и солнце отбеливают подушки — натуральный метод отбеливания
Еда

Кулинарные эксперты: для наваристого куриного бульона используют бедра и крылья
Наука

Учёные определили состав бактерий, которые делали масло для экспорта в Британию
Красота и здоровье

Худеют не от спорта: продукты, которые запускают сжигание жира
Туризм

В Марса-Аламе лучшие места для дайвинга — Эльфинстоун и Абу Даббаб
Красота и здоровье

Сайгидат Темирбулатова: главная причина снижения лактации — редкие кормления и неправильное прикладывание
Технологии

Госдума запретила автоматические списания за подписки без согласия пользователя с 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet