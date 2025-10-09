Миллиард пользователей, один ИИ: зачем создатели Claude летят в Индию с чемоданом амбиций

Компания Anthropic, разработчик популярного искусственного интеллекта Claude, готовится сделать крупный шаг в сторону Индии — второго по величине онлайн-рынка мира. Как стало известно TechCrunch, сооснователь и генеральный директор стартапа Дарио Амодеи прибыл в страну, чтобы объявить об открытии офиса в Бангалоре и обсудить стратегическое партнёрство с Reliance Industries - крупнейшим конгломератом Индии, принадлежащим Мукешу Амбани.

Расширение на миллиардный рынок

Индия сегодня — страна с более чем миллиарда интернет-пользователей и один из главных центров цифрового роста. Для Anthropic этот рынок становится приоритетным: уже несколько местных стартапов встраивают модели Claude в свои продукты — от чат-сервисов до корпоративных систем поддержки.

По данным аналитической компании Similarweb, Индия занимает второе место после США по объёму трафика на сайт Claude. Всё больше разработчиков в стране интегрируют его инструменты в свои приложения, используя Claude как основу для клиентских сервисов, голосовых помощников и контент-платформ.

"Индия становится ключевым направлением роста для глобальных компаний, создающих продукты на базе искусственного интеллекта", — отметил источник, знакомый с планами Anthropic.

Встречи на высшем уровне

Во время поездки Амодеи проведёт встречи в Мумбаи и Нью-Дели. В столице он намерен обсудить вопросы регулирования технологий ИИ с представителями федерального правительства и, по данным источников TechCrunch, встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди.

В Мумбаи его ждут переговоры с руководителями Reliance Industries - материнской компании оператора Reliance Jio. Партнёрство с Jio может дать Anthropic прямой доступ к сотням миллионов мобильных пользователей, открывая путь к локализованным решениям Claude на индийских языках.

Конкуренция с OpenAI и Reliance Intelligence

В августе Reliance Industries создала подразделение Reliance Intelligence, чтобы развивать инфраструктуру искусственного интеллекта и корпоративные решения. Компания уже сотрудничает с такими гигантами, как Google и Meta, и рассматривала возможность партнёрства с OpenAI.

Однако ожидаемое соглашение между Reliance и OpenAI, о котором планировалось объявить во время визита Сэма Альтмана, не состоялось — поездка главы OpenAI была отложена. Это открыло окно возможностей для Anthropic, которая теперь стремится занять нишу первой.

Reliance и OpenAI пока не ответили на запросы о комментариях, как и сама Anthropic.

Офис в Бангалоре и новая стратегия

По данным TechCrunch, Амодеи прибудет в Бангалор в четверг, чтобы официально объявить об открытии нового офиса. Его сопровождают глава Anthropic в регионе EMEA Гийом Принсен и директор по работе со стартапами Дэниел Делани.

Компания делает ставку на сотрудничество с локальными стартапами и венчурными фондами. На этой неделе представители Anthropic проведут совместные сессии с инвесторами Accel и Lightspeed, чтобы обсудить, как разработчики могут использовать Claude для своих продуктов.

В отличие от OpenAI, делающей акцент на продажах и маркетинге, Anthropic намерена построить сообщество вокруг разработчиков. Бангалор, где сосредоточены крупнейшие технологические компании страны, выбран не случайно — именно здесь формируется ядро индийской стартап-экосистемы.

Рост интереса и впечатляющая статистика

Согласно данным Appfigures, в сентябре количество установок приложения Claude в Индии выросло на 48% по сравнению с прошлым годом и достигло 767 000 загрузок. За тот же период потребительские расходы на приложение подскочили на 572%, составив 195 000 долларов.

Для сравнения, в США показатели остаются значительно выше: 2,5 миллиона долларов пользовательских расходов и рост установок на 91%. Глобально в сентябре количество загрузок Claude выросло на 74%, а расходы пользователей увеличились на 546%, достигнув 5,62 миллиона долларов.

Индийский след в гонке ИИ

Индия становится не просто рынком, но и площадкой для тестирования новых моделей взаимодействия человека и ИИ. Многие местные компании стремятся интегрировать Claude в сервисы для образования, медицины и клиентской поддержки, а власти страны активно обсуждают регулирование этических аспектов ИИ.

Anthropic рассчитывает использовать эти тенденции, предлагая Claude как инструмент для ответственного ИИ, который можно адаптировать под национальные языки и культурные особенности.

"Мы видим огромный потенциал в Индии — от технологических центров до университетов и инновационных хабов", — сказал один из руководителей Anthropic на условиях анонимности.

Конкуренты не спят

Стартап Perplexity, развивающий ИИ-поиск, также укрепляет позиции в Индии. Он заключил партнёрство с телеком-оператором Bharti Airtel, предоставив подписку Perplexity Pro более чем 360 миллионам клиентов на год. Компания также запустила специальные трансляции для биржевых инвесторов, адаптированные под местный рынок.

Тем временем OpenAI готовит открытие офиса в Нью-Дели к концу 2025 года и предлагает подписку на ChatGPT стоимостью менее 5 долларов — шаг, направленный на массовое привлечение индийских пользователей.

Плюсы и минусы для Anthropic

Плюсы Минусы Доступ к крупнейшей пользовательской базе после Китая Жёсткая конкуренция с OpenAI и Perplexity Поддержка от локального гиганта Reliance Неопределённость регулирования ИИ в Индии Возможность локализации Claude на индийских языках Риски утечки данных и контроля контента Активная экосистема разработчиков Высокая стоимость привлечения клиентов

FAQ

Почему Anthropic выбирает Индию?

Потому что это быстрорастущий рынок с миллиардом интернет-пользователей и активной ИИ-экосистемой.

Чем партнёрство с Reliance может помочь?

Reliance владеет крупнейшей телеком-сетью в стране. Это позволит интегрировать Claude в масштабные цифровые сервисы и приложения для миллионов пользователей.

Кто главные конкуренты Anthropic в Индии?

OpenAI с ChatGPT и Perplexity с ИИ-поиском, а также местные стартапы, развивающие собственные языковые модели.

Что делает офис в Бангалоре?

Он станет центром для сотрудничества с индийскими разработчиками и венчурными фондами, а также площадкой для тестирования новых решений на базе Claude.

Мифы и правда

Миф: Anthropic просто копирует стратегию OpenAI.

Правда: компания делает ставку не на массовый рынок, а на разработчиков и стартапы.

Миф: Claude недоступен в Индии.

Правда: приложение активно скачивают, а локальные версии уже тестируются.

Миф: Anthropic работает только в США.

Правда: стартап расширяется в EMEA, Японию и теперь выходит в Южную Азию.

Исторический контекст

Anthropic была основана в 2021 году выходцами из OpenAI — Дарио и Даниэлой Амодеи. Компания сделала ставку на этичный искусственный интеллект и быстро стала одним из ведущих игроков рынка. Запуск Claude в 2023 году положил начало серии инноваций, включая Claude 3 и Claude Artifacts, которые принесли стартапу миллионы пользователей.