Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
© commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini) is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:38

Два “Оскара” пылятся зря: Энтони Хопкинс разрушил миф о звёздном эго

Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов

Британский актер Энтони Хопкинс, которому исполнилось 87 лет, рассказал в интервью The New York Times о своем отношении к профессии и жизни. Откровения великого артиста, лауреата двух "Оскаров", звучат неожиданно просто — он не считает важным ни один из своих фильмов и вовсе не задумывается о своем наследии.

"Я был очень тихим, очень неподвижным и ходил бесшумно", — сказал актер.

Профессия без пафоса

Энтони Хопкинс известен своим мастерством и феноменальной глубиной исполнения, однако сам он не склонен придавать кино сакральный смысл. По его словам, актерская работа — это ремесло, требующее дисциплины и профессионализма, но не повод для самообожествления. Он называет себя не артистом, а "механиком", который просто выполняет свою задачу, зная текст и чувствуя партнера по сцене.

"Я просто механик, который приходит и знает свои строчки", — подчеркнул актер.

"Фильмы не делают человека важным"

Несмотря на участие в десятках культовых картин — от "Молчания ягнят" до "Отец", — Хопкинс признается, что не считает ни один фильм важным. Для него каждая роль — этап, который начинается и заканчивается вместе со съемками. После финальных титров он предпочитает не оглядываться назад.

Такое отношение может показаться холодным, но оно пронизано философией зрелого человека, пережившего успех, славу и одиночество. Хопкинс говорит, что стремление оставить след в истории — это ловушка эго, а подлинная свобода — в том, чтобы жить здесь и сейчас.

Секрет спокойствия

Актер никогда не строил грандиозных планов. Он признается, что многие вещи, о которых мечтал в молодости, пришли сами собой, без борьбы и нервов. Его слова звучат как своеобразный рецепт внутреннего равновесия.

"Все, чего я искал и к чему стремился, нашло меня. Я не нашел. Оно само пришло ко мне", — добавил Хопкинс.

Как сохранять профессиональное равновесие

  1. Не ставить себя выше профессии.

  2. Принимать роли как часть жизненного опыта.

  3. Не бояться отпускать прошлое.

  4. Уделять внимание не признанию, а внутреннему покою.

  5. Сохранять интерес к жизни вне сцены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: актер живет ради признания и наград.

  • Последствие: эмоциональное выгорание, зависимость от чужого мнения.

  • Альтернатива: воспринимать успех как бонус, а не цель. Хопкинс именно так и делает — наслаждается процессом, а не результатом.

А что если Хопкинс действительно "неважен"?

Можно ли поверить, что человек, создавший Ганнибала Лектера, не видит ценности в своем искусстве? Возможно, именно это и делает его великим. Отказ от тщеславия — редкость в мире, где каждое достижение оценивается по лайкам и рейтингам. Хопкинс показывает, что значимость искусства не измеряется наградами, а ощущается на уровне человеческой искренности.

FAQ

— Почему Хопкинс не считает свои фильмы важными?
Потому что воспринимает актерскую профессию как ремесло, а не как миссию. Для него это труд, а не путь к бессмертию.

— Как он относится к славе?
С иронией. Он не стремится к вниманию публики и не задумывается о наследии.

— В чем секрет его долголетия и активности?
В умеренности, внутренней дисциплине и любви к жизни. Он регулярно пишет музыку, рисует и медитирует.

— Что отличает его от других актеров?
Спокойствие и отсутствие амбиций доказать что-либо миру. Он уверен, что все приходит само — в нужный момент.

Мифы и правда

  • Миф: Хопкинс — мрачный и замкнутый человек.
    Правда: в реальности он жизнерадостный, с отличным чувством юмора.

  • Миф: он играет только злодеев.
    Правда: его фильмография включает драмы, биографии и трогательные истории, где он раскрывает нежность и человечность.

  • Миф: Хопкинс равнодушен к искусству.
    Правда: он глубоко уважает актерство, просто не идеализирует его.

Исторический контекст

Энтони Хопкинс родился в Уэльсе в 1937 году. Его путь в кино начался в театре, где он был учеником Лоуренса Оливье. Прорыв произошел в 1968 году с фильмом "Лев зимой". С тех пор он сыграл десятки ролей, получив признание критиков и публики по всему миру. Два "Оскара", десятки премий и неизменное достоинство — результат не амбиций, а верности себе.

3 интересных факта

  1. Хопкинс никогда не пересматривает свои фильмы.

  2. Он профессионально пишет музыку — его произведения исполнялись симфоническими оркестрами.

  3. Актер полностью отказался от алкоголя еще в 1975 году и с тех пор ведет трезвый образ жизни.

Хопкинс учит простому — не обожествлять собственные успехи и не искать смысл там, где есть радость в моменте. Его философия — напоминание, что талант не нуждается в громких словах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Софи Тёрнер и Крис Мартин провели совместный вечер после расставаний сегодня в 1:30
Холодная игра, тёплое сердце: что скрывается за слухами о романе Тёрнер и лидера Coldplay

После череды расставаний Софи Тёрнер и Крис Мартин оказались замечены вместе. Их встречу называют "тайным свиданием", но всё ли так просто?

Читать полностью » Daily Mail: близкие Бритни Спирс обсуждают возможность возвращения опеки над певицей сегодня в 0:15
Свободна, но не спокойна: Бритни Спирс вновь заставила семью схватиться за голову

Семья Бритни Спирс обеспокоена её поведением и вновь обсуждает возможность опеки. Что происходит с певицей и почему прошлое возвращается?

Читать полностью » Ариана Гранде призналась, что подумывала завершить музыкальную карьеру до выхода вчера в 23:32
Хотела проститься с микрофоном: как "Злая" вернула Ариану Гранде к жизни и сцене

Ариана Гранде призналась, что хотела завершить карьеру певицы, но съёмки в мюзикле "Злая" изменили её судьбу и вдохновили на возвращение к музыке.

Читать полностью » В США скончался барабанщик Джек Деджонетт, сотрудничавший с Майлзом Дэвисом вчера в 22:12
Легенда джаза ушёл навсегда: как Джек Деджонетт изменил язык джаза

Легендарный барабанщик, изменивший представление о джазе, ушёл из жизни. Его музыка звучала с Майлзом Дэвисом, Китом Джарреттом и целым поколением мастеров.

Читать полностью » Дэвид и Виктория Бекхэм пытаются восстановить отношения со старшим сыном Бруклином вчера в 21:42
Лайк вместо разговора: как Дэвид и Виктория пытаются вернуть сына в семью

Дэвид и Виктория Бекхэм сделали первый шаг навстречу старшему сыну, но готов ли Бруклин принять протянутую руку родителей?

Читать полностью » Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра вчера в 19:51
Любовь не выдержала света софитов: как сгорел брак Лили Аллен и звезды "Очень странных дел"

Лили Аллен выпустила альбом, в котором рассказала о личной драме. Что известно о романе её мужа с художницей по костюмам и как певица пережила разрыв?

Читать полностью » BTS выпустят новый альбом в марте 2026 года — Bloomberg вчера в 18:57
После тишины — взрыв: BTS готовят шоу, которое может переписать историю поп-культуры

BTS возвращаются после долгого перерыва с новым альбомом и мировым туром. Что известно о грядущем релизе и чем он может удивить фанатов?

Читать полностью » Актриса Деми Мур снималась в вчера в 17:58
Голливудская буря внутри: как Деми Мур снималась, когда под сердцем билось новое сердце

Во время съёмок культового фильма Деми Мур пережила период, который стал испытанием и вдохновением одновременно. Как беременность сделала актрису символом силы и профессионализма?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперты: перекопка и удобрение почвы в ноябре улучшают урожай весной
Красота и здоровье
Осенью глаза страдают от сухого воздуха и нехватки света
Еда
Приготовление роллов с авокадо и семгой в домашних условиях обеспечивает правильную текстуру блюда
Садоводство
Посадка кукурузы на рассаду ускоряет созревание и повышает урожайность сладких сортов — агрономы
Дом
Флорист заявила, что ошибки в пересадке и поливе вызывают стресс у комнатных цветов
Дом
Клинеры назвали безопасные средства для ухода за черной сантехникой - мыльный раствор, уксус и лимон
Еда
Соус из кабачков и томатов с однородной текстурой сочетает баланс кислинки и сладости
Садоводство
Морозник цветёт с декабря по март и выдерживает морозы без укрытия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet