Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Муравейник
Муравейник
© commons.wikimedia.org by EAT&ART TARO is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:24

Муравейник из печенья и сгущёнки — хит, который спасёт от голода: готовьте без выпечки и наслаждайтесь

Муравейник из печенья и сгущёнки получается за 10 минут без выпечки

Есть десерты, которые готовятся быстрее, чем заварится чай. "Муравейник" из печенья и варёной сгущёнки — именно такой случай. Минимум ингредиентов, никакой выпечки и долгих ожиданий: всего десять минут — и на столе яркое угощение.

Этот вариант особенно выручает, когда гости уже на пороге или когда хочется сладкого "прямо сейчас". Всё, что нужно, — пачка крекера и банка сгущёнки. А результат по вкусу напоминает классический "Муравейник" с тестом и масляным кремом.

Ингредиенты

Основа: крекер (лучше несолёный).
Связующий компонент: варёная сгущёнка.
Дополнительно: орехи, шоколад или мёд для украшения.

Сравнение вариантов "Муравейника"

Вариант Время приготовления Основные ингредиенты Вкус
Классический 1,5-2 часа Домашнее тесто, масляный крем Более насыщенный
Из печенья 10 минут Крекер, сгущёнка Лёгкий и быстрый
С орехами 15 минут Крекер, сгущёнка, орехи Хрустящий
С шоколадом 20 минут Крекер, сгущёнка, какао или глазурь Десертный

Советы шаг за шагом

  1. Измельчите крекер крупно — руками или скалкой в пакете.

  2. Добавьте сгущёнку (сначала 2/3 банки).

  3. Перемешайте до однородности. Если густо — добавьте сгущёнку, если жидко — ещё крекера.

  4. Сформируйте пирожные руками или утрамбуйте в стакане.

  5. Выложите на тарелку и уберите в холодильник на 1 час.

  6. Украсьте тёртым шоколадом, орехами или полейте мёдом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком мелко измельчить печенье.
    → Последствие: десерт станет липкой массой.
    → Альтернатива: оставляйте кусочки побольше.

  • Ошибка: использовать солёный крекер.
    → Последствие: вкус будет "ломаться".
    → Альтернатива: выбирайте нейтральное печенье.

  • Ошибка: сразу класть всю сгущёнку.
    → Последствие: масса может стать слишком жидкой.
    → Альтернатива: добавляйте постепенно.

А что если…

  • Если добавить орехи (грецкие, фундук), десерт станет хрустящим.

  • Если вмешать изюм или курагу, получится сладость с фруктовой ноткой.

  • Если покрыть пирожные шоколадной глазурью, они будут как конфеты.

  • Если сформировать пирог, а не порции, это будет "Муравейник" в классическом виде.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро и просто Высокая калорийность
Минимум ингредиентов Недолго хранится
Можно готовить с детьми Без украшений выглядит просто
Не требует выпечки Вкус зависит от качества сгущёнки
Легко варьировать вкус Солёное печенье не подходит

FAQ

Можно ли использовать другое печенье?
Да, подойдут сахарное, песочное или галеты.

Какую сгущёнку брать?
Только качественную, где в составе — молоко и сахар.

Сколько хранится десерт?
До 3 суток в холодильнике.

Можно ли сделать менее калорийным?
Да, замените часть сгущёнки на варёный йогурт или сгущённое молоко без сахара.

Мифы и правда

  • Миф: "Муравейник" можно приготовить только из теста.
    Правда: вариант с печеньем ничуть не хуже по вкусу.

  • Миф: варёная сгущёнка слишком приторная.
    Правда: с ней получается карамельный вкус, особенно в сочетании с нейтральным крекером.

  • Миф: такой десерт нельзя подать на праздник.
    Правда: украшенный орехами и шоколадом "Муравейник" смотрится очень эффектно.

3 интересных факта

  1. В СССР "Муравейник" считался одним из самых популярных домашних тортов благодаря доступным продуктам.

  2. Варёная сгущёнка появилась случайно — когда банки стерилизовали слишком долго.

  3. Название "Муравейник" связано с видом пирога, посыпанного крошкой, напоминающей муравейник.

Исторический контекст

Первые рецепты "Муравейника" появились в середине XX века и быстро завоевали популярность. Хозяйки любили этот торт за простоту и возможность использовать продукты, которые всегда были под рукой. Современная версия из печенья и сгущёнки стала ещё проще, сохранив тот же домашний вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Говядина в слоёном тесте сохраняет сочность при запекании сегодня в 3:30

Говядина в духовке с ветчиной и помидорами — это не просто еда, а хитрость, которая сделает вас героем

Сочное мясо внутри и румяная корочка снаружи: говядина в слоёном тесте — праздничное блюдо, которое удивит вкусом и подачей.

Читать полностью » Салат с курицей, грибами и помидорами получается сочным при обжарке ингредиентов сегодня в 3:07

Грибной салат с курицей, который покорит даже самых требовательных гостей — секреты идеального вкуса

Яркий, сытный и необычный: салат с курицей, грибами и помидорами — блюдо, которое сочетает простоту и ресторанный вкус.

Читать полностью » Медовик с карамельным оттенком выпекается на тонких коржах сегодня в 2:35

Крем из сметаны для медовика: взбейте до пышности — и торт заиграет новыми оттенками вкуса

Тонкие медовые коржи, нежный сметанный крем и насыщенный карамельный вкус: медовик, который покорит с первого кусочка.

Читать полностью » Салат морепродукты со сливками получается нежным при добавлении креветок и кальмаров сегодня в 2:02

Креветки и кальмары в сливках — секрет идеального салата: простота, которая удивит даже гурманов

Лёгкий, нежный и полезный салат с морепродуктами и сливками: простой рецепт, который подойдёт и для праздника, и для повседневного ужина.

Читать полностью » Домашний майонез без уксуса блендером выходит густым и свежим сегодня в 1:57

Забудьте про магазинный майонез: как сделать натуральный соус без уксуса и лишних химикатов

Майонез без уксуса за 3 минуты: как приготовить густой и натуральный соус блендером из простых продуктов прямо на своей кухне.

Читать полностью » Кулинарные эксперты рассказали о классическом рецепте тарталеток с ветчиной и шампиньонами сегодня в 1:29

Ветчина и сыр в тарталетках — это бомба вкуса: одна порция изменит ваше представление

Хрустящие корзиночки, нежная начинка и золотистая корочка: тарталетки с ветчиной и сыром — закуска, которая украсит любой праздничный стол.

Читать полностью » Картошка по-деревенски в мультиварке сохраняет сочность картофеля сегодня в 0:51

25 минут до ужина: деревенская картошка в мультиварке — идеально для тех, кто ненавидит стоять у плиты

Картошка по-деревенски в мультиварке — простой способ получить ароматное и сытное блюдо за полчаса. Секреты выбора продуктов и удачного приготовления.

Читать полностью » Рецепт техасских брауни с орехами, крекерами и сгущёнкой набирает популярность сегодня в 0:27

Сладкое встречает солёное — и рождается хит, от которого не остаётся ни крошки

Десерт, который удивит даже тех, кто обычно равнодушен к сладкому: неожиданный вкус, простое приготовление и эффектный результат.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Цены на премиум-авто в России вырастут до 8 млн рублей из-за нового утильсбора — эксперты
Спорт и фитнес

Врачи: лёгкая зарядка утром улучшает кровообращение и снижает стресс
Садоводство

Садоводы вносят компост и калийные смеси в сентябре, чтобы подготовить почву к весне
Дом

Очистители воздуха становятся обязательным элементом спален в городских квартирах
Питомцы

Корнеллский университет: у кошек без игр риск грызть мебель и провода выше на 40%
Авто и мото

Какие автомобили получают черные номера в России — разъяснение Минобороны
Дом

Производство цемента: этапы, сырьё и характеристики материала
Технологии

Брет Тейлор: рынок искусственного интеллекта находится в стадии пузыря — и это нормально
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet