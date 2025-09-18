Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Горы Гамбурцева в Антарктиде
Горы Гамбурцева в Антарктиде
© Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:13

Антарктида решила поддать жару: внутренние ледники тают, словно забыли о своей вечности

Исследование показало: внутренние регионы Восточной Антарктиды теплеют на 0,45–0,72 °C за десятилетие

Антарктиду долго считали почти неприступным ледяным щитом Земли. В научном сообществе бытовало мнение, что этот континент надёжно защищён от воздействия глобального потепления. Однако последние десятилетия исследований показали обратное: внутренние районы Антарктиды реагируют на климатические изменения быстрее, чем многие другие регионы планеты. Особенно заметно это проявляется в Восточной Антарктиде.

Долгосрочные наблюдения

Долгие годы данные поступали лишь с двух крупных полярных станций — "Восток" и "Амундсен-Скотт". Но с 1990-х годов учёные стали использовать автоматические станции на Куполе Фудзи, Релее и Мидзухо. Архив наблюдений за три десятилетия показал рост температуры от 0,45 до 0,72 °C каждые десять лет. Это выше средних мировых темпов.

Особенно сильное потепление фиксируется с октября по март. Тёплый воздух не рассеивается, а задерживается над ледниками, постепенно прогревая их толщу.

Как океан влияет на лёд

Ключевая причина перемен связана с Южным Индийским океаном. Повышение температуры его поверхности усилило субтропическую фронтальную зону — область столкновения тёплых и холодных течений. За последние 30 лет эта зона стала мощнее примерно на 20 %.

Сдвиг океанических процессов вызвал перестройку атмосферной циркуляции. В высоких широтах образовалась область высокого давления, которая буквально затягивает тёплый воздух вглубь континента.

"В то время как во внутренних регионах наблюдается быстрое потепление, на прибрежных станциях пока не зафиксировано статистически значимого потепления", — отметил профессор Университета Нагои Наоюки Курита.

Сравнение: внутренние и прибрежные регионы

Регион Текущие изменения Защитные факторы
Внутренние районы Восточной Антарктиды Температура растёт быстрее, чем в среднем по планете Отсутствие барьеров, воздух задерживается в глубине
Прибрежные зоны Пока нет значимых изменений Ледяные склоны перенаправляют потоки, морской лёд удерживает тепло
Морской лёд С 2016 года резкое сокращение, минимум в 2023 году До недавнего времени был барьером, но стремительно исчезает

Советы шаг за шагом

  1. Усилить международный мониторинг с помощью автоматических станций и спутников.
  2. Разрабатывать планы адаптации для прибрежных государств, подверженных риску повышения уровня моря.
  3. Активнее внедрять технологии улавливания и хранения CO₂.
  4. Инвестировать в возобновляемую энергетику, снижая зависимость от нефти и угля.
  5. Поддерживать климатические соглашения, где закреплены реальные механизмы сокращения выбросов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать внутреннее потепление.
    Последствие: ускоренное таяние ледников.
    Альтернатива: переход на "зелёную энергетику" и усиленный мониторинг.

  • Ошибка: полагаться только на прибрежные станции.
    Последствие: недооценка изменений в глубине материка.
    Альтернатива: расширять сеть автоматических станций.

  • Ошибка: не учитывать влияние океана.
    Последствие: искажённые прогнозы климата.
    Альтернатива: интеграция океанических данных в климатические модели.

А что если лёд продолжит таять?

Если сокращение морского льда будет таким же быстрым, как после 2016 года, защитный барьер исчезнет. Тогда тёплые воздушные потоки дойдут до прибрежных станций, а последствия таяния ледников станут необратимыми. Это приведёт к росту уровня Мирового океана и серьёзным климатическим изменениям по всей планете.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Современные исследования Точные данные о росте температуры Картина всё ещё неполная
Морской лёд Долгое время защищал побережье С 2016 года стремительно сокращается
Влияние океана Дает понимание глобальных связей Усиление фронтов приносит тепло вглубь материка
Международные программы Обеспечивают координацию действий Реализация идёт медленно

FAQ

Как выбрать надёжные климатические данные?
Использовать архивы станций "Восток", "Амундсен-Скотт" и данные автоматических комплексов Купол Фудзи, Релея и Мидзухо.

Сколько стоит установка автоматической станции?
Несколько миллионов долларов, включая доставку и обслуживание.

Что важнее: прибрежные или внутренние наблюдения?
Оба направления дополняют друг друга. Только вместе они дают полную картину процессов.

Мифы и правда

  • Миф: Антарктида слишком холодная, чтобы нагреваться.
    Правда: внутренние районы Восточной Антарктиды теплеют быстрее многих регионов Земли.

  • Миф: лёд Антарктиды вечен.
    Правда: рекордное сокращение морского льда в 2023 году опровергает это.

  • Миф: локальное потепление не влияет на планету.
    Правда: таяние напрямую связано с повышением уровня моря во всём мире.

Сон и психология

Тема изменения климата часто вызывает у людей чувство тревоги и беспомощности. Однако участие в экологических инициативах, информирование и поддержка международных программ помогают справиться с тревогой и дают ощущение личного вклада в сохранение планеты.

Три интересных факта

  1. Восточно-Антарктический ледниковый щит хранит около 80 % всей пресной воды Земли.
  2. Климат Антарктиды зависит от процессов в океане за тысячи километров от него.
  3. Минимум морского льда в 2023 году стал рекордным за всю историю наблюдений.

Исторический контекст

  • 1957 год — старт Международного геофизического года, начало масштабных антарктических исследований.
  • 1980-е — первые данные о разрушении озонового слоя.
  • 1990-е — установка автоматических метеостанций вглубь континента.
  • 2016 год — начало резкого сокращения морского льда.
  • 2023 год — рекордно малая площадь морского льда.

