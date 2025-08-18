Рыба, пережившая динозавров: Antarcticchthys из Антарктиды удивила мир

Ученые Государственного университета Рио-де-Жанейро (uerj) в сотрудничестве с Национальным музеем Федерального университета совершили впечатляющее открытие, воссоздав облик нового вида доисторической рыбы. Экземпляр, получивший название Antarcticchthys longipectoralis, обитал на Земле в меловом периоде, 145-66 миллионов лет назад. Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature, открывает новые страницы в истории жизни на нашей планете.

Окаменелость была найдена в ходе экспедиции на Антарктическом полуострове в 2019 году. Она оказалась одной из самых хорошо сохранившихся из когда-либо найденных в этом регионе, что позволило ученым провести детальное исследование и воссоздать облик древней рыбы с высокой точностью.

Метод исследования: микротомография и 3d-реконструкция

Процесс исследования занял пять лет. Трехмерная реконструкция Antarcticchthys проводилась с помощью микротомографии — передового метода, который позволяет получать внутренние изображения объектов с помощью рентгеновских лучей, не нанося вреда ценной реликвии.

Всего было создано более 2000 томограмм окаменелости. Эти данные послужили основой для моделирования облика Antarcticchthys таким, каким он был в меловом периоде. Результаты работы ученых позволяют заглянуть в далекое прошлое и представить, как выглядела жизнь в Антарктиде миллионы лет назад.

Размеры и особенности: описание древней рыбы

По оценкам экспертов, длина Antarcticchthys составляла от восьми до десяти сантиметров. У рыбы была длинная голова, тонкое тело и небольшие остистые отростки, что свидетельствует об адаптации к условиям среды обитания в меловом периоде.

"Окаменелость доказывает, что в меловом периоде в районе Антарктического полуострова был более теплый климат и большее биоразнообразие", — отметила профессор кафедры зоологии UERJ, биолог Валерия Галло.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на историю Антарктиды и понять, каким образом менялся климат и развивалась жизнь в этом регионе.

Ученые напоминают, что Антарктида пока еще мало изучена палеонтологами, и она хранит в себе множество тайн об эволюции жизни в Южном полушарии и исторических связях, сформировавших современное биоразнообразие региона. Каждая новая находка вносит вклад в понимание истории нашей планеты.

Исследование подчеркивает важность анализа окаменелостей, который поможет спрогнозировать реакции организмов на современное глобальное потепление и разработать стратегию охраны природы. Изучение прошлого позволяет лучше понять настоящее и предвидеть будущее.

Интересные факты об окаменелостях:

Окаменелости могут рассказать о жизни на Земле миллионы лет назад.

Окаменелости образуются, когда останки животных или растений сохраняются в горных породах.

Палеонтология — наука, изучающая ископаемые остатки.

Некоторые окаменелости содержат остатки мягких тканей, а не только костей.

Открытие нового вида доисторической рыбы в Антарктиде — важный шаг в изучении истории жизни на Земле. Это исследование не только позволяет узнать больше о прошлом, но и помогает понять процессы, которые влияют на современное биоразнообразие и климат нашей планеты.