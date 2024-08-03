Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Климатолог Гомес сравнила Антарктиду под тающим льдом с губкой
  1. Главная
  2. Наука

Учёные нашли способ предотвратить всемирный потоп из-за таяния антарктических ледников

Климатолог Гомес сравнила Антарктиду под тающим льдом с губкой

Естественные силы Земли могут заметно снизить вклад антарктических ледников в повышение уровня моря, но только если выбросы углерода будут быстро сокращены в ближайшие десятилетия. Эти выводы учёные из Университета Макгилла опубликовали в Science Advances.

"Учитывая, что в прибрежных районах проживает около 700 миллионов человек, а потенциальные издержки от повышения уровня моря к концу столетия достигнут триллионов долларов, понимание эффекта домино от таяния антарктических льдов имеет решающее значение", — объяснила Наталья Гомес, доцент кафедры наук о Земле и планетах Университета Макгилла и заведующая кафедрой канадских исследований по взаимодействию ледяного покрова и уровня моря.

Она сравнила Антарктиду подо льдом с губкой: по мере таяния ледникового щита земля под ним поднимается. Учёные измерили этот процесс и спрогнозировали его дальнейшую динамику, построив 3D-модель недр Земли.

"Наша 3D-модель снимает слои Земли, словно луковицу, выявляя существенные различия в толщине и плотности мантии под ней. Эти знания помогают нам лучше предсказывать, как различные области будут реагировать на таяние", — отметила геодезист из Natural Resources Canada Марьям Юсефи, работавшая ранее в Университете Макгилла и Пенсильванском университете.

Сокращение выбросов углекислого газа в ближайшее время может снизить влияние Антарктиды на повышение уровня моря на 40%, резюмировали исследователи.

Фото: NOAA Corps Collection/Giuseppe Zibordi

Мир

В Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией

В Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала обмен заключенными между Россией и странами Запада, о чем сообщает издание Tagesschau.

Читать полностью
Украину встревожил недавний обмен заключенными между Россией и Западом

Украину встревожил недавний обмен заключенными между Россией и Западом

В Украине нарастает беспокойство по поводу масштабного обмена заключенными между Россией и США, как сообщает Washington Post. Издание подчеркивает, что украинское общество остро осознает зависимость выживания страны от внешней финансовой и военной поддержки. Любое ослабление этого потока помощи может поставить Украину в крайне уязвимое положение. Поэтому известие о соглашении по обмену заключенными, ставшем результатом длительных и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном, вызвало настороженность среди части украинского населения.

Читать полностью

Общество

Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры

Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры

Бывший солист группы "Чай вдвоём" Денис Клявер заявил, что у него с женой Ириной есть квота на ссоры в отношениях.

Читать полностью
Диана Арбенина рассказала, что гордится своим сыном Артёмом

Диана Арбенина рассказала, что гордится своим сыном Артёмом

Известная солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина воспитывает 14-летних близнецов: дочь Марту и сына Артема.

Читать полностью

Новости