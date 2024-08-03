Учёные нашли способ предотвратить всемирный потоп из-за таяния антарктических ледников

Естественные силы Земли могут заметно снизить вклад антарктических ледников в повышение уровня моря, но только если выбросы углерода будут быстро сокращены в ближайшие десятилетия. Эти выводы учёные из Университета Макгилла опубликовали в Science Advances.
"Учитывая, что в прибрежных районах проживает около 700 миллионов человек, а потенциальные издержки от повышения уровня моря к концу столетия достигнут триллионов долларов, понимание эффекта домино от таяния антарктических льдов имеет решающее значение", — объяснила Наталья Гомес, доцент кафедры наук о Земле и планетах Университета Макгилла и заведующая кафедрой канадских исследований по взаимодействию ледяного покрова и уровня моря.
Она сравнила Антарктиду подо льдом с губкой: по мере таяния ледникового щита земля под ним поднимается. Учёные измерили этот процесс и спрогнозировали его дальнейшую динамику, построив 3D-модель недр Земли.
"Наша 3D-модель снимает слои Земли, словно луковицу, выявляя существенные различия в толщине и плотности мантии под ней. Эти знания помогают нам лучше предсказывать, как различные области будут реагировать на таяние", — отметила геодезист из Natural Resources Canada Марьям Юсефи, работавшая ранее в Университете Макгилла и Пенсильванском университете.
Сокращение выбросов углекислого газа в ближайшее время может снизить влияние Антарктиды на повышение уровня моря на 40%, резюмировали исследователи.
Фото: NOAA Corps Collection/Giuseppe Zibordi
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