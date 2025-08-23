Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:01

Западный Антарктический щит рушится: городам грозит затопление – неужели это конец?

Антарктида на грани: новое исследование предупреждает о необратимых изменениях и глобальных последствиях

Антарктида переживает резкие и скорее всего необратимые изменения, которые имеют серьезные последствия не только для экосистем континента, но и для всего мира. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature. Это тревожное предупреждение о том, что происходит на самом южном континенте нашей планеты, и о том, какие последствия это может иметь для будущего.

Особую тревогу вызывает состояние Западно-Антарктического ледяного щита. Ученые считают, что его разрушение может повысить уровень мирового океана более чем на три метра. Это поставит под угрозу существование прибрежных городов по всему миру.

"Такой коллапс будет иметь катастрофические последствия для будущих поколений", — подчеркнула д-р Нерили Абрам, климатолог и научный сотрудник Австралийского антарктического отдела.

Повышение уровня моря на три метра приведет к затоплению многих прибрежных территорий и городов, что вызовет массовые перемещения населения и экономические потери.

Морской лед тает быстрее, чем ожидалось: ускорение глобального потепления

Исследователи отмечают, что сокращение антарктического морского льда уже запустило цепочку эффектов. Когда лед исчезает, океан поглощает больше солнечного тепла, что ускоряет глобальное потепление. Кроме того, плавающие ледники становятся уязвимее и рискуют разрушиться.

Таяние морского льда также влияет на альбедо Земли, то есть на способность отражать солнечный свет. Чем меньше льда, тем меньше солнечного света отражается и тем больше тепла поглощается Землей.

Ситуацию усугубляет замедление глубокой циркуляции Южного океана — важного процесса, при котором холодная и богатая кислородом вода опускается на глубину и обеспечивает обмен питательными веществами.

Если циркуляция ослабнет, экосистемы лишатся жизненно важных элементов. Глубоководная циркуляция играет важную роль в распределении тепла и питательных веществ по всему миру. Ее замедление может привести к серьезным изменениям в океанических экосистемах и климате.

Угроза для дикой природы: императорские пингвины на грани вымирания

Быстрое таяние льда уже влияет на животных. По словам профессора Мэтью Инглэнда из UNSW и Австралийского центра передового опыта в области антарктической науки (ACEAS), под ударом оказались императорские пингвины.

"Птенцы зависят от стабильного морского льда, пока не вырастут их водонепроницаемые перья. Потеря льда приводит к массовой гибели целых колоний и они на грани вымирания", — объяснил он.

К сожалению, императорские пингвины не единственные, кто находится под угрозой исчезновения.

Криль, другие виды пингвинов и тюленей, а также фитопланктон также находятся в зоне риска. Последний страдает от потепления и подкисления океана, что угрожает всей пищевой цепочке региона. Подкисление океана затрудняет образование раковин и скелетов у многих морских организмов, что может привести к сокращению их популяции.

Последствия для Австралии: повышение уровня моря и потепление океана

Ученые подчеркивают, что изменения в Антарктиде в первую очередь напрямую затронут Австралию. Среди главных последствий — повышение уровня моря, потепление и обеднение кислородом Южного океана, снижение способности океанов поглощать углекислый газ и, как следствие, усиление глобального потепления. Австралия, с ее протяженным побережьем, особенно уязвима к повышению уровня моря.

По словам д-ра Абрам, существующих международных усилий недостаточно: "Единственный способ избежать дальнейших резких изменений — это сократить выбросы парниковых газов настолько быстро, насколько это возможно, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 °C". Необходимы срочные и масштабные действия по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить катастрофические последствия изменения климата.

Интересные факты об Антарктиде

Антарктида — самый холодный, сухой и ветреный континент на Земле.
На Антарктиде находится около 70% мировых запасов пресной воды, заключенных в ледниках.
Толщина ледяного покрова Антарктиды достигает 4,8 километра в некоторых местах.

В заключение, новое исследование, опубликованное в журнале Nature, представляет собой тревожный сигнал о том, что Антарктида переживает необратимые изменения, которые могут иметь серьезные последствия для всего мира. Необходимы срочные и масштабные действия по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить катастрофические последствия изменения климата и сохранить этот уникальный континент для будущих поколений.

