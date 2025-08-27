Ледник Судного дня рушится быстрее, чем думали: миру готовиться к худшему

Учёные всё чаще предупреждают: Антарктида переживает стремительные изменения, которые могут оказаться точкой невозврата для всей планеты. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, называет происходящее одним из главных сигналов глобального кризиса климата.

Лёд стремительно уходит

Команда исследователей под руководством профессора Австралийского национального университета Нерил Абрам выявила резкое сокращение площади морского льда.

"В Антарктике наблюдаются тревожные признаки быстрых изменений льда, океана и экосистем", — заявил профессор Нерил Абрам.

Учёные отмечают, что с 2014 года лёд отступил от побережья континента примерно на 100 километров. И это при том, что ещё совсем недавно регион фиксировал рекордные значения ледяного покрова. Этот "сдвиг режима" свидетельствует о том, что баланс нарушен и процесс может стать необратимым.

Опасная цепная реакция

Морской лёд отражает солнечный свет, не давая океану быстро нагреваться. Когда он исчезает, вода поглощает больше тепла, усиливая потепление. Возникает замкнутый цикл: лёд тает — океан греется — лёд продолжает таять.

"Как только мы начнём терять антарктический морской лёд, мы запустим процесс, который затем завершится", — заявил профессор Нерил Абрам.

Учёные подчеркивают: даже при стабилизации климата потеря льда будет продолжаться ещё веками.

"Ледник Судного дня"

Особое внимание привлекает ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня". Его таяние способно поднять уровень океана на полметра. Долгое время считалось, что нижние слои ледника защищены от воздействия тёплой воды, но исследования показали обратное: приливы приносят солёную воду, разрушающую лёд снизу. Это делает ледник уязвимым с обеих сторон и ускоряет его разрушение. По прогнозам, он может полностью исчезнуть через 200 лет.

Угроза глобальной циркуляции

Учёные также предупреждают о риске разрушения антарктической циркуляции — системы, которая регулирует движение воды и питательных веществ по всей планете. Если этот процесс замедлится, экосистемы океанов окажутся под угрозой. Некоторые прогнозы говорят, что к 2050 году скорость циркуляции может снизиться более чем вдвое.

Последствия для человечества

Исследование подчёркивает: даже при снижении выбросов CO₂ человечество рискует пересечь критическую точку, за которой начнётся каскад необратимых изменений климата. Этот процесс уже невозможно будет повернуть вспять, и его последствия почувствуют многие поколения.