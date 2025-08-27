Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горы Гамбурцева в Антарктиде
Горы Гамбурцева в Антарктиде
© Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Ледник Судного дня рушится быстрее, чем думали: миру готовиться к худшему

Nature: площадь морского льда у побережья Антарктиды сократилась на 100 км с 2014 года

Учёные всё чаще предупреждают: Антарктида переживает стремительные изменения, которые могут оказаться точкой невозврата для всей планеты. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, называет происходящее одним из главных сигналов глобального кризиса климата.

Лёд стремительно уходит

Команда исследователей под руководством профессора Австралийского национального университета Нерил Абрам выявила резкое сокращение площади морского льда.

"В Антарктике наблюдаются тревожные признаки быстрых изменений льда, океана и экосистем", — заявил профессор Нерил Абрам.

Учёные отмечают, что с 2014 года лёд отступил от побережья континента примерно на 100 километров. И это при том, что ещё совсем недавно регион фиксировал рекордные значения ледяного покрова. Этот "сдвиг режима" свидетельствует о том, что баланс нарушен и процесс может стать необратимым.

Опасная цепная реакция

Морской лёд отражает солнечный свет, не давая океану быстро нагреваться. Когда он исчезает, вода поглощает больше тепла, усиливая потепление. Возникает замкнутый цикл: лёд тает — океан греется — лёд продолжает таять.

"Как только мы начнём терять антарктический морской лёд, мы запустим процесс, который затем завершится", — заявил профессор Нерил Абрам.

Учёные подчеркивают: даже при стабилизации климата потеря льда будет продолжаться ещё веками.

"Ледник Судного дня"

Особое внимание привлекает ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня". Его таяние способно поднять уровень океана на полметра. Долгое время считалось, что нижние слои ледника защищены от воздействия тёплой воды, но исследования показали обратное: приливы приносят солёную воду, разрушающую лёд снизу. Это делает ледник уязвимым с обеих сторон и ускоряет его разрушение. По прогнозам, он может полностью исчезнуть через 200 лет.

Угроза глобальной циркуляции

Учёные также предупреждают о риске разрушения антарктической циркуляции — системы, которая регулирует движение воды и питательных веществ по всей планете. Если этот процесс замедлится, экосистемы океанов окажутся под угрозой. Некоторые прогнозы говорят, что к 2050 году скорость циркуляции может снизиться более чем вдвое.

Последствия для человечества

Исследование подчёркивает: даже при снижении выбросов CO₂ человечество рискует пересечь критическую точку, за которой начнётся каскад необратимых изменений климата. Этот процесс уже невозможно будет повернуть вспять, и его последствия почувствуют многие поколения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые выявили биомаркеры, влияющие на продолжительность жизни вчера в 20:20

Долгожители на горизонте: как простые анализы могут изменить вашу жизнь

Узнайте, какие биомаркеры могут предсказать долголетие и как шведские ученые выявили их у людей, доживающих до ста лет. Эти открытия помогут скорректировать образ жизни для здоровья!

Читать полностью » Нейрофизиологи обнаружили прямую связь между кофеином и нарушением медленного сна вчера в 20:06

Обратная сторона бодрости: когда кофе перестаёт работать на ваше настроение

Утренний кофе может не только бодрить, но и поднимать настроение. Узнайте, как кофеин влияет на эмоции и почему его употребление имеет свои риски.

Читать полностью » Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии вчера в 19:14

Уникальная бронзовая статуэтка: ключ к тайнам кельтского мира или просто украшение

Археологи из Манхинга сделали сенсационное открытие, обнаружив более 40 000 артефактов, включая уникальную бронзовую фигурку воина, раскрывающую тайны кельтской жизни.

Читать полностью » Археологическая экспедиция в Сардисе выявила новый уровень развития Лидии вчера в 19:03

Древнее Эллады: как одна находка в Турции похоронила миф о греческом архитектурном превосходстве

В Турции найден лидийский дворец VIII века до н. э., который меняет представления о древней урбанизации. Узнайте, как одна находка переворачивает историю Анатолии.

Читать полностью » Археологи нашли римскую баню в Турции: детали открытия вчера в 18:59

Древние технологии под ногами: как римская баня меняет представление о цивилизации

В Турции нашли древнеримскую баню с системой подогрева пола — технологией, опередившей время. Узнайте, как открытие меняет представление о жизни в Римской империи.

Читать полностью » Исследование: распад бозона Хиггса подтверждает новые физические теории вчера в 18:09

Бозон Хиггса: загадка, которая может изменить мир науки

Учёные ATLAS представили результаты исследований редких распадов бозона Хиггса. Возможно, это ключ к физике за пределами Стандартной модели.

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между тёмной материей и исчезновением планет вчера в 17:56

Невидимые убийцы: что скрывает тёмная материя и как она влияет на нашу Вселенную

Учёные предполагают: тёмная материя может формировать чёрные дыры внутри планет-гигантов. Узнайте, как экзопланеты помогают раскрыть тайны Вселенной и что это значит для будущего науки.

Читать полностью » Астрономы SETI проанализировали сигнал Wow 1977 года с использованием новых алгоритмов вчера в 17:50

75 тысяч страниц данных: что обнаружили учёные при повторном анализе сигнала Wow

Сигнал "Wow!", зафиксированный в 1977 году, продолжает вызывать интерес. Новые данные и технологии позволяют взглянуть на него с новой стороны. Что же они открывают?

Читать полностью »

Новости
Дом

Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам
Спорт и фитнес

Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов
Спорт и фитнес

Кеони Худоба рассказал, как выполнять 10-минутный комплекс HIIT для пресса и ног
Еда

Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов
Туризм

Поля роз и жасмина вокруг Грасса обеспечивают Францию сырьём для производства духов
Садоводство

Арбузы за рекордные сроки: технологии прогрева почвы и ранней рассады
Авто и мото

Эксперт Дмитрий Золотов: такси не должны заезжать во дворы Москвы
Культура и шоу-бизнес

Малый театр впервые поставит пьесу Екатерины II "Расстроенная семья"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru