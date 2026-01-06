Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:12

Это не случайность: странный сигнал из Антарктиды может быть ключом к величайшей тайне человечества

Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус

Необычная находка в Антарктиде вновь подогрела интерес к историям о загадочных артефактах, происхождение которых не удается объяснить привычными методами. Об этом сообщает сайт akpars. ru, рассказывая о ситуации, связанной с обнаружением нескольких черных саркофагов на ледяном континенте. В центре внимания оказались не столько сами объекты, сколько странный сигнал, который, как утверждается, сопровождал их исследование.

Что произошло после подъема саркофагов

По данным источника, в Антарктиде были обнаружены несколько черных саркофагов, которые подняли на поверхность для изучения. Однако вскоре исследователи столкнулись с явлением, не получившим научного объяснения. На компьютерных устройствах появилось предупреждение, которое отображалось на разных языках, что и стало главным элементом истории.

"Не будите то, что спит", — отмечается в публикации akpars. ru.

Сообщается, что появление этого сообщения трактуется как аномалия, зафиксированная после извлечения объектов. При этом никаких подтвержденных данных о происхождении сигнала или механизме его появления представлено не было.

Почему артефакты решили вернуть обратно

Как следует из текста, несмотря на отсутствие доказательной базы и внятной интерпретации произошедшего, специалисты сочли необходимым вернуть обнаруженные объекты на прежнее место. Источник подчеркивает: научного объяснения инциденту не приводится, но сама реакция исследователей описывается как предельно осторожная. Это решение выглядит как попытка остановить развитие ситуации, которую участники не смогли оценить с точки зрения безопасности или научной логики.

В материале также говорится, что на момент публикации отсутствуют официальные выводы и подтвержденные заключения, которые могли бы перевести эту историю в плоскость достоверных научных фактов. Поэтому описываемое событие остается на уровне сообщения без проверяемой базы. В подобных случаях ключевым критерием становится документирование и возможность независимой экспертизы, однако таких данных источник не приводит.

Версия Дмитрия Джулиуса и альтернативная интерпретация

Отдельно упоминается позиция российского ученого Дмитрия Джулиуса, предложившего альтернативное объяснение происходящего. По его мнению, подобные явления могут указывать на искусственное происхождение Земли и ее изоляцию от остальной Вселенной. Он также допускает вероятность, что сами саркофаги могли не быть реальными объектами, а наблюдаемые эффекты — результатом внешнего информационного воздействия.

Эта трактовка, как следует из материала, не подкрепляется официальными подтверждениями. Источник прямо отмечает, что в настоящее время отсутствуют проверенные научные выводы по данной находке. Поэтому история, описанная akpars. ru, остается в зоне предположений — с зафиксированными деталями, но без инструментов, позволяющих определить их природу и достоверность.

