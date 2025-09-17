Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Антартида
Антартида
© NASA Earth Observatory is licensed under public domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Спутники NASA обнаружили открытую область во льду Южного океана размером со Швейцарию

Полынья размером со Швейцарию образовалась в Антарктиде из-за штормов и экмановского переноса — данные исследователей

Антарктида остаётся одним из самых загадочных уголков планеты, и каждое новое явление в её пределах приковывает внимание учёных и общества. Совсем недавно над возвышенностью Мод в Южном океане сформировалась гигантская "дыра" во льду. Она оставалась открытой несколько недель и вызвала бурное обсуждение. Такие области называются полыньями — это участки, где ледяной покров нарушен или растаял, открывая доступ к океану.

Исследователи отмечают, что именно здесь подобные процессы встречаются чаще всего. Но масштаб и длительность существования последней воронки удивили даже специалистов. Важность события в том, что полынья затрагивает не только региональные экосистемы, но и может влиять на глобальный климат.

Почему образовалась полынья

Главной причиной называют экмановский перенос. Это явление связано с движением ветровых течений, которые приносят более солёные воды к району Мод Райз. Соляная вода ускоряет таяние льда снизу, создавая устойчивые условия для существования открытой области.

Немаловажную роль сыграли ветра и частые штормы. Последние исследования показали, что внетропические циклоны, становящиеся всё более обычным явлением на фоне глобального потепления, обеспечивают энергию, поддерживающую полынью в открытом состоянии.

Именно сочетание этих факторов — океанических течений, ветра и климатических сдвигов — создало феномен, который стал заметным даже на спутниковых снимках.

Сравнение: разные типы изменений морского льда

Явление Причина Последствие
Полынья Ветры, экмановский перенос, штормы Ускоренное выделение тепла и CO₂, нарушение циркуляции
Трещины во льду Сезонные колебания температуры Локальное разрушение покрова
Таяние кромки льда Повышение температуры океана Сокращение площади морского льда
Ледяные айсберги Отделение от шельфовых ледников Влияние на судоходство и экосистемы

Как понять процесс: пошаговые советы

  1. Следить за публикациями исследовательских центров (например, данных спутников NASA или Европейского космического агентства).

  2. Использовать онлайн-карты морского льда, где отображаются динамика и масштаб полыньи.

  3. При интересе к теме экологии — изучать отчёты о глобальной циркуляции океана и её связи с выбросами углекислого газа.

  4. Для образовательных целей — просматривать модели климата и симуляции, которые объясняют влияние полыней на погоду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать полынью локальным и незначительным явлением.

  • Последствие: недооценка её вклада в изменение климата.

  • Альтернатива: учитывать данные исследований о циркуляции океанов и рассматривать полыньи как часть глобальной системы.

  • Ошибка: воспринимать полыньи только как ледовую аномалию.

  • Последствие: упустить влияние на выбросы CO₂.

  • Альтернатива: рассматривать их как активный элемент климатической машины Земли.

А что если…

Что будет, если частота появления полыней возрастёт? Учёные предупреждают: это может привести к нарушению "глобального конвейера" — системы течений, регулирующих распределение тепла по планете. В результате изменится баланс погоды: где-то станет больше штормов, а где-то — засух.

Плюсы и минусы полыньи

Плюсы Минусы
Возможность изучить динамику океана в "живом режиме" Усиление выбросов углекислого газа в атмосферу
Доступ к данным о взаимодействии льда и климата Ослабление морского ледяного покрова
Возможность уточнить прогнозы погоды и климата Нарушение экосистем Южного океана

FAQ

Как выбрать источники информации о полынье?
Лучше использовать научные журналы ("Nature", "Icarus"), а также сайты климатических организаций.

Сколько стоит мониторинг таких явлений?
Крупные программы наблюдений стоят миллионы долларов, но данные для общественности часто доступны бесплатно.

Что лучше: спутниковые наблюдения или наземные экспедиции?
Спутники дают картину сверху, но только экспедиции могут собрать образцы воды и льда. В идеале эти методы дополняют друг друга.

Мифы и правда

  • Миф: полыньи образуются случайно и быстро исчезают.
    Правда: в ряде случаев они держатся неделями благодаря сочетанию ветров, течений и солёности воды.

  • Миф: полыньи никак не влияют на климат Земли.
    Правда: они играют роль в глубокой конвекции и выбросах CO₂.

  • Миф: полыньи опасны только для судоходства.
    Правда: их последствия гораздо шире и касаются глобальных процессов.

Интересные факты

  1. Полыньи наблюдались и раньше, но масштаб "дыры" над Мод Райз оказался сопоставим с территорией Швейцарии.

  2. Подобные явления фиксировались в 1970-х годах, но только сейчас технологии позволяют их подробно анализировать.

  3. Южный океан — один из ключевых регуляторов климата, и именно там происходят самые важные процессы по обмену теплом и углеродом.

Исторический контекст

  • 1974 год: впервые зафиксирована гигантская полынья в районе Мод Райз.

  • 1990-е: снижение числа подобных явлений из-за изменений в климате.

  • 2017 год: снова наблюдается крупная "дыра", вызвавшая международное внимание.

  • 2020-е: усиленный интерес к Южному океану в связи с глобальным изменением климата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мегаполисы медного века на Иберии рухнули из-за климатических изменений вчера в 22:14

Мегаполисы медного века: простые уроки устойчивости, которые помогут избежать кризисов в современности

На Пиренейском полуострове третьего тысячелетия до н. э. возникли гигантские поселения, просуществовавшие века. Что привело к их краху?

Читать полностью » Спутниковые снимки показали свежие следы валунов на поверхности Луны вчера в 21:30

Глобальная тревога: валуны на Луне падают, сигнализируя о сейсмических бурях

Учёные обнаружили сотни свежих следов падения валунов на Луне, что свидетельствует о продолжающейся геологической активности спутника Земли.

Читать полностью » Костяной свисток из Ахетатона: находка 2008 года датирована 3300 годами вчера в 21:07

Древний свисток из Египта хранит звук, который эхом отзывается через тысячелетия: что он шепчет

В древнем Ахетатоне нашли 3300-летний свисток из кости коровы. Что он раскроет о жизни простых египтян?

Читать полностью » Древние петроглифы на горе Пху-Кхат в Таиланде обнаружены археологами вчера в 20:59

Горы Таиланда шепчут секреты: петроглифы, которые меняют всё, что мы знали о древних цивилизациях

В таиландском заповеднике на горе Пху-Кхат нашли древние петроглифы, которые обещают раскрыть секреты прошлого. Что ждёт исследователей в этих горах?

Читать полностью » NASA планирует колонизацию Марса с использованием ядерных реакторов вчера в 20:03

Марс обещает рай, но дарит ад: слабая гравитация как проклятие, которое все считают благословением

Мечты о жизни на Марсе кажутся заманчивыми, но суровые условия планеты таят подводные камни. Стоит ли рисковать будущим человечества?

Читать полностью » Городские легенды античных Афин описывают наказания и оборотней вчера в 19:51

Тайны древних легенд: что скрывали истории о наказаниях и оборотнях в античности

Узнайте, как древние истории об оборотнях и наказаниях эхом отзываются в современном мире, раскрывая тайны человеческой веры.

Читать полностью » Учёные: домашние животные стали крупнее диких из-за вмешательства человека в эволюцию вчера в 19:26

Секрет устойчивости: почему домашние виды растут, а дикие мельчают — и как это спасёт вашу ферму

Учёные раскрыли, как человек за тысячелетия изменил размеры животных: домашние стали крупнее, дикие — мельче. Что ждёт впереди?

Читать полностью » Римская стела кавалериста из Фуэнте-Энкалада обнаружена в археологическом погребе Испании вчера в 18:43

Римская стела из винного погреба: камень, который перевернул карту древних завоеваний

Узнайте, как древний камень из винного погреба раскрывает тайны римских войск в Испании. Эта находка меняет представление о прошлом, обещая неожиданные открытия.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные во Франции выяснили: перелётные фламинго стареют медленнее оседлых
Садоводство

Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней
Авто и мото

Эксперт напомнила о штрафе до 2000 рублей за просрочку постановки аварийного авто на учёт
Спорт и фитнес

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров
Культура и шоу-бизнес

"Семья важнее всего": Мэрайя Кэри рассказала, как совмещает карьеру и воспитание детей
Туризм

Врачи объяснили правила питания и сна младенцев во время авиаперелётов
Технологии

Лондон борется с шумом в метро и автобусах через социальную кампанию
Дом

Эксперт Алексей Орехов сравнил стоимость отделки стен в Москве, Петербурге и регионах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet