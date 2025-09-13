Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арктические ледяные утёсы
Арктические ледяные утёсы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:46

Антарктида хранит тайну, которая способна изменить представление о Земле

Ученые обнаружили в Антарктиде озеро Восток и каньон Денман под ледяным щитом

Зимой Антарктида предстает перед исследователями как безграничная белая пустыня. На первый взгляд её легко спутать с Арктикой — тот же снег, тот же ледяной простор. Но стоит заглянуть глубже, и различия становятся разительными.

Арктика: лёд поверх океана

На Северном полюсе ледяной покров сравнительно тонкий — всего два-три метра, местами до пяти. Под ним плещутся воды Северного Ледовитого океана. Здесь нет твёрдой земли, и любое "копание" быстро упрется в бескрайнюю толщу воды.

Антарктида: континент под ледяным щитом

Южный полюс хранит совсем иную историю. Антарктида — это настоящий материк, скрытый под ледяной броней толщиной до пяти километров. Вместе с Гренландией она удерживает более 68% всей пресной воды планеты. Учёные подсчитали: если этот лёд растает, уровень океана поднимется примерно на 58 метров.

Загадки глубин

Подо льдом Антарктиды скрываются тайны, о которых человечество только догадывается. Одно из них — озеро Восток, находящееся на глубине около четырёх километров. Оно изолировано от внешнего мира миллионы лет и может хранить неизвестные формы жизни.

Не менее впечатляет каньон Денман — глубочайшая континентальная долина на Земле, уходящая более чем на два километра ниже уровня моря. Помимо этого, учёные находят целые сети подледниковых котловин и горных хребтов.

Как "копают", не копая

Чтобы заглянуть в прошлое Антарктиды, учёные бурят ледяные керны глубиной до 2,8 километра. Эти образцы позволяют изучать климатическую историю за последние 1,2 миллиона лет. Но чаще всего исследователи используют радиолокацию, сейсмику и гравитационные измерения. Так появилась карта Bedmap3, на которой обозначены скрытые горы и долины, влияющие на движение ледников.

"Представьте, что вы поливаете сиропом торт с неровностями. Жидкость всегда ищет путь по низинам и склонам. С ледяным щитом всё устроено точно так же", — объясняет гляциолог доктор Хэмиш Притчард.

Почему это имеет значение

Bedmap3 — не просто красивая картинка. Это инструмент, который помогает прогнозировать, как поведёт себя лёд в условиях глобального потепления. Чем точнее карта, тем яснее будущее береговых городов и прибрежных регионов.

Учёные уже нашли свидетельства того, что подо льдом Антарктиды когда-то существовали тропические леса и даже обитали динозавры. Всё это лишь намёки на то, что настоящие открытия ещё впереди. И именно они способны изменить наше представление о прошлом планеты.

