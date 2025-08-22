Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:36

Антарктика рушится на глазах: миру грозит катастрофа, но не все понимают масштаб

Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики

Мир стоит перед угрозой, которую еще недавно многие считали далекой и абстрактной. Новое исследование показало: Антарктика переживает быстрые и, возможно, необратимые изменения, которые способны изменить жизнь на планете уже в ближайшие десятилетия.

Тревожные факты

Ученые фиксируют масштабное сокращение морского льда, ускоренное таяние ледников и гибель животных, зависящих от этой экосистемы. Особенно драматично выглядит ситуация с императорскими пингвинами — тысячи детенышей погибли за последние два года, когда лёд под ними растаял раньше времени.

"Антарктида демонстрирует тревожные признаки быстрых изменений во льдах, океане и экосистемах", — заявил профессор Австралийского национального университета Нерили Абрам.

Исследование, которое нельзя игнорировать

Работа, опубликованная в журнале Nature, подчеркивает: нынешнее потепление на 1,3°C уже близко к критической отметке, после которой начнется массовая утрата ледниковых массивов. Полное разрушение Западно-Антарктического ледяного щита способно поднять уровень мирового океана на несколько метров и привести к катастрофическим последствиям.

"Необратимое разрушение Западно-Антарктического ледяного щита — один из самых тревожных глобальных переломных моментов", — отметил Абрам.

По его словам, этот процесс может запуститься при повышении температуры даже ниже 2°C.

Лёд, океан и атмосфера: порочный круг

Сокращение площади морского льда оставляет после себя тёмные воды, которые сильнее поглощают солнечное тепло, ускоряя дальнейшее таяние. Спутниковые наблюдения фиксируют, что с 2014 года лёд вокруг континента отступил на 120 километров — это в три раза быстрее, чем темпы потери льда в Арктике за полвека.

Помимо этого, угроза нависла и над океанскими течениями: система циркуляции, распределяющая тепло и питательные вещества, стремительно замедляется. Такой коллапс способен усилить глобальное потепление и лишить океаны возможности эффективно поглощать углекислый газ.

Что зависит от человечества

Ученые сходятся во мнении: разорвать этот порочный круг можно только одним способом — радикально снизив выбросы парниковых газов.

"Решения о выбросах, которые мы примем в ближайшие десятилетия, определят, сколько льда мы потеряем и как быстро это произойдет", — подчеркнул профессор.

Сегодня выбор в руках человечества: либо действовать решительно, либо столкнуться с последствиями, которые станут необратимыми для будущих поколений.

