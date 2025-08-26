Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гигантский глубоководный кальмар в темных водах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:57

Шрамы расскажут историю: что скрывает тело антарктического кальмара, впервые попавшего на видео

Впервые в научной практике ученым удалось зафиксировать на видео живого антарктического кальмара-гонатида в его естественной среде обитания. Это уникальное событие произошло на глубине более двух километров под ледяной поверхностью Южного океана, что делает его важным прорывом в изучении глубоководных морских организмов.

До этого момента такие существа попадались лишь в виде мертвых особей, обнаруженных в рыболовных сетях или внутри желудков морских хищников, что значительно ограничивало понимание их поведения и экологии.

Обнаружение и съемка живого экземпляра

Открытие было сделано командой исследователей на научно-исследовательском судне Института океана имени Шмидта. Для проведения наблюдений ученые использовали дистанционно управляемый аппарат SuBastian, поскольку условия под ледяной коркой были чрезвычайно сложными для традиционных методов исследования.

Аппарат позволил опуститься на глубину более двух километров и зафиксировать редкий момент жизни антарктического кальмара-гонатида. Этот вид отличается своим кроваво-красным окрасом и крючковатыми щупальцами, которые служат для захвата добычи.

Подтверждение вида и особенности наблюдения

Эксперт по кальмарам Кэт Болстад, принимавшая участие в исследовании, подтвердила, что запечатленный экземпляр принадлежит именно к виду антарктических гонатид. По ее словам, это стало первым в истории случаем прямой видеотрансляции этого редкого морского существа. В ходе съемки кальмар проявил признаки испуга — он выпустил облако чернил, вероятно, чтобы скрыться от света аппарата, после чего мгновенно исчез в темных глубинах океана.

На теле кальмара были заметны шрамы, что может свидетельствовать о его борьбе с хищниками или сородичами. Антарктические гонатиды считаются засадными хищниками: они используют крючки на щупальцах для захвата добычи и могут охотиться даже на своих сородичей. Ученые предполагают, что эти глубоководные организмы обитают в батипелагической зоне — области с минимальным освещением, где единственным источником света является биолюминесценция других морских существ.

Эксперты отмечают важность этого открытия для понимания экологии антарктических глубинных экосистем. Впервые удалось получить визуальные данные о поведении и внешнем виде живых особей этого вида, что поможет лучше понять их роль в пищевой цепи и адаптационные механизмы к экстремальным условиям.

Интересные факты о антарктических кальмарах-гонатидах

1. Антарктические гонатиды могут достигать длины до 2 метров, что делает их одними из крупнейших видов глубоководных кальмаров.
2. Эти существа обладают способностью к биолюминесценции — они могут светиться благодаря специальным органам на теле, что помогает им маскироваться и привлекать добычу.
3. Исследования показывают, что антарктические кальмары-гонатиды являются важной частью пищевой цепи региона: их едят крупные рыбы, морские птицы и млекопитающие.

Это уникальное видео открывает новые горизонты для изучения жизни в самых отдаленных уголках планеты. Запечатление живого антарктического кальмара-гонатида позволяет ученым лучше понять его поведение, экологические особенности и роль в глубинных экосистемах Южного океана.

Такие открытия подчеркивают важность использования современных технологий для исследования неизведанных участков Мирового океана и расширения наших знаний о морской биологии.

