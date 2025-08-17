Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:04

Пропавший в 1959 году: как ледяная пустыня наконец раскрыла свою главную загадку

BAS подтвердила: найденные в Антарктиде останки принадлежат участнику экспедиции 1959 года

Вы когда-нибудь задумывались, что может скрывать ледяная пустыня Антарктики? На острове Кинг-Джордж, у побережья Антарктического полуострова, были обнаружены останки британского полярника Денниса Белла, пропавшего без вести в 1959 году. Эти фрагменты костей и личные вещи нашли польские исследователи в начале 2025 года, и благодаря анализу ДНК было подтверждено, что останки принадлежат именно Беллу.

История полярной службы

Исследования Антарктики ведутся уже более двух столетий, и Великобритания активно принимает в этом участие. После Второй мировой войны правительство страны создало Службу зависимых территорий Фолклендских островов, которая координировала научные экспедиции в Антарктику. В 1962 году она была переименована в Британскую антарктическую службу.

Британские экспедиции собрали обширные данные о природе этого континента, но, к сожалению, многие исследователи погибли или пропали без вести. Одним из них стал Деннис Белл, который в 1958 году присоединился к службе в качестве метеоролога. Он работал на небольшой полярной базе в заливе Адмиралтейства на острове Кинг-Джордж — крупнейшем в архипелаге Южные Шетландские острова.

Трагедия на леднике

26 июля 1959 года, в разгар зимы, 25-летний Белл вместе с коллегой отправился на собачьей упряжке по леднику Эколоджи к месту геологоразведочных работ. Во время остановки он неожиданно провалился в расщелину. Несмотря на попытку спасти его с помощью троса, ремень, к которому он был привязан, порвался, и Белл вновь упал в бездну. Найти его не удалось ни живым, ни мертвым.

Удивительная находка 2025 года

19 января 2025 года полярники с польской станции Арцтовский, расположенной недалеко от ледника Эколоджи, обнаружили фрагменты человеческих костей. Исследователи забрали часть останков для анализа, а в феврале того же года провели более масштабную вылазку, во время которой нашли дополнительные фрагменты и более двухсот предметов: остатки радиооборудования, фонарик, лыжные палки, часы, нож и мундштук трубки. Все эти находки были вынесены на поверхность благодаря движению ледника.

Польские исследователи предположили, что эти останки и личные вещи принадлежат Деннису Беллу, и отправили их британским коллегам. После анализа ДНК в Королевском колледже Лондона выяснилось, что останки действительно принадлежат пропавшему метеорологу.

История Денниса Белла стала символом мужества и преданности делу. Его исчезновение на ледниках Антарктики, наконец, получило ответ, а его находка напоминает нам о том, что даже в самых суровых условиях природа может сохранить тайны прошлого.

