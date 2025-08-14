Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:38

В Антарктиде нашли тайну экспедиции 1959 года, спрятанную глубоко во льдах

Ледник в Антарктиде обнажил останки британского полярника Денниса Белла спустя 66 лет

На Антарктическом полуострове, где таяние льдов идёт стремительнее, чем когда-либо, открылась одна из самых долгожданных находок в истории британских полярных исследований. Отступивший ледник Экология на острове Кинг-Джордж обнажил останки экспедиции 1959 года под руководством 25-летнего метеоролога Денниса "Тинка" Белла.

Белл работал в Службе исследования зависимых территорий Фолклендских островов — предшественнице нынешней Британской антарктической службы (BAS). Его жизнь трагически оборвалась 26 июля 1959 года, когда он сорвался в ледовую расщелину во время работы в заливе Адмиралтейства. Тело исследователя тогда так и не удалось найти.

Неожиданная находка

Спустя 66 лет судьба подбросила учёным шанс завершить эту историю. Польская исследовательская группа, обследуя обнажившиеся скалы, наткнулась на останки и личные вещи Белла — всего около 200 предметов. Среди находок — части радиооборудования, фонарик, лыжные палки, наручные часы с гравировкой, шведский складной нож и эбонитовый мундштук для трубки.

ДНК-анализ, проведённый в Королевском колледже Лондона, подтвердил личность погибшего, сравнив образцы с генетическим материалом его брата Дэвида и сестры Валери.

Память, пережившая десятилетия

"Деннис был одним из многих отважных членов FIDS, внёсших вклад в ранние научные открытия и исследование Антарктиды в чрезвычайно сложных условиях. Хотя он скончался в 1959 году, память о нём живёт среди коллег и в наследии полярных исследований", — заявила директор BAS Джейн Фрэнсис.

По ее словам, это открытие кладёт конец многолетней тайне и напоминает нам о человеческих историях, запечатлённых в истории антарктической науки.

Теперь история Белла обретает завершённость, а его имя останется в хрониках антарктических исследований не только как трагическая утрата, но и как символ мужества учёных той эпохи.

