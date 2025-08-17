Скрытые реки: как Антарктида может изменить наше понимание климата
Глубоко подо льдами Восточной Антарктиды скрываются следы древних рек, существовавших десятки миллионов лет назад. Учёные считают, что эти водные артерии могли серьёзно влиять на климат не только континента, но и всей планеты.
Спрятанные подо льдом
Разглядеть эти русла даже с помощью спутников или аэрофотосъёмки почти невозможно — они погребены под многокилометровым ледяным щитом. Однако исследователям из Даремского университета (Великобритания) повезло. Они обнаружили следы древних речных систем, изучая Антарктиду с помощью современного оборудования.
Эти водоёмы существовали в период от 80 до 34 миллионов лет назад. Сегодня от них остались лишь трещины и разломы, по которым движутся ледники. Но учёные смогли восстановить картину прошлого: когда-то здесь были обширные равнины, изрезанные речными каналами.
Климатическая лаборатория прошлого
Антарктида не просто хранит следы древних рек — она была своеобразным "климатическим регулятором" Земли. И продолжает им оставаться. Ледяной покров континента сдерживает таяние льдов, предотвращая катастрофические изменения климата.
"Изучение этих древних речных систем помогает нам понять, как Антарктида влияла на глобальные климатические процессы в прошлом и как может влиять в будущем", — отмечают исследователи.
