Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арктика
Арктика
© unsplash.com by Anders Jildén is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:13

Скрытые реки: как Антарктида может изменить наше понимание климата

Британские исследователи нашли следы рек возрастом 80 млн лет в Антарктиде

Глубоко подо льдами Восточной Антарктиды скрываются следы древних рек, существовавших десятки миллионов лет назад. Учёные считают, что эти водные артерии могли серьёзно влиять на климат не только континента, но и всей планеты.

Спрятанные подо льдом

Разглядеть эти русла даже с помощью спутников или аэрофотосъёмки почти невозможно — они погребены под многокилометровым ледяным щитом. Однако исследователям из Даремского университета (Великобритания) повезло. Они обнаружили следы древних речных систем, изучая Антарктиду с помощью современного оборудования.

Эти водоёмы существовали в период от 80 до 34 миллионов лет назад. Сегодня от них остались лишь трещины и разломы, по которым движутся ледники. Но учёные смогли восстановить картину прошлого: когда-то здесь были обширные равнины, изрезанные речными каналами.

Климатическая лаборатория прошлого

Антарктида не просто хранит следы древних рек — она была своеобразным "климатическим регулятором" Земли. И продолжает им оставаться. Ледяной покров континента сдерживает таяние льдов, предотвращая катастрофические изменения климата.

"Изучение этих древних речных систем помогает нам понять, как Антарктида влияла на глобальные климатические процессы в прошлом и как может влиять в будущем", — отмечают исследователи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Материнская ДНК влияет на пол ребёнка — исследование Гарвардского университета сегодня в 19:55

От 50% до 13%: как возраст и гены матери меняют шансы на рождение сына или дочери

Пол ребёнка — не просто случайность! Учёные выяснили: ДНК матери влияет на рождение сына или дочери сильнее, чем считалось. Что ещё скрывает генетика?

Читать полностью » Генетики установили: предки финнов и венгров мигрировали из Якутии 4500 лет назад сегодня в 19:47

Генетический маркер, который переписал историю: кто на самом деле основал Европу

Новое исследование раскрывает неожиданную родину уральских народов — Якутию. Генетики доказали: предки венгров и финнов пришли из Сибири 4500 лет назад. Читайте, как бронзовый век изменил историю Евразии.

Читать полностью » Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад сегодня в 18:26

Зубной камень рассказал правду: как учёные вычислили первую любительницу бетеля

Ученые нашли в зубном камне женщины, жившей 4000 лет назад, следы наркотического вещества из бетелевых орехов. Это древнейшее прямое доказательство их употребления — но было ли оно ритуальным или просто привычкой?

Читать полностью » Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области сегодня в 18:20

Открытие, которое может изменить взгляды на археологию: что стоит знать о находках Сертея-II

В Смоленской области археологи обнаружили уникальную деревянную кисть руки неолита, открывая новые горизонты в изучении древних цивилизаций.

Читать полностью » Учёные выявили признаки каннибализма у древних жителей Атапуэрки сегодня в 17:12

Они не просто ели мясо, они ели друг друга: что скрывают кости из пещеры Эль-Мирадор

В испанской пещере Эль-Мирадор найдены кости 11 человек со следами каннибализма. Жертвами стали дети и взрослые — что заставило древних людей есть себе подобных?

Читать полностью » BAS подтвердила: найденные в Антарктиде останки принадлежат участнику экспедиции 1959 года сегодня в 17:04

Пропавший в 1959 году: как ледяная пустыня наконец раскрыла свою главную загадку

Останки британского полярника Денниса Белла, пропавшего в 1959 году, были найдены спустя 66 лет. Узнайте, как польские исследователи раскрыли эту загадку.

Читать полностью » Археологи нашли молочный зуб в вулканическом пепле в Танзании сегодня в 16:55

Ошибка палеонтологов: как зуб примата оказался ключом к разгадке эволюции

Учёные обнаружили в Танзании новые останки афарских австралопитеков возрастом 3,8 млн лет. Что эти находки говорят о жизни наших предков?

Читать полностью » Археологи нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет в Польше сегодня в 16:49

Зерно с запада: как древние европейцы варили пиво без собственных полей

Ученые нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет. Что пили в Европе до появления земледелия и как это связано с ритуалами? Исследование раскрывает секреты доисторических пирушек.

Читать полностью »

Новости
Дом

Избегайте ошибок при стирке: не закрывайте дверцу машинки и не перегружайте барабан
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему антибактериальное мыло не подходит для повседневного использования
Спорт и фитнес

Свиридова: техника дыхания в бодифлексе активирует диафрагму и нормализует пищеварение
Питомцы

Эксперты рассказали, почему питомцы выбирают одного любимца в семье
Еда

Почему в арабских странах кофе подают в чашке без ручки и не доливают до краёв
Авто и мото

ГИБДД выявляет случаи распития алкоголя в автомобилях: что нужно знать водителям
Садоводство

Август назвали лучшим временем для заготовок овощей, ягод и зелени
Авто и мото

Секреты проверки подержанных автомобилей: как выявить скрытые дефекты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru