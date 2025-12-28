Один регион — разные миры: где в Анталье слышна русская речь, а где немецкая

Анталья давно стала международным туристическим хабом, где на пляжах и в отелях легко услышать десятки языков. Однако именно россияне и немцы продолжают формировать основной поток гостей, влияя не только на статистику прибытий, но и на атмосферу отдельных курортов. Об этом сообщает издание "Турпром", проанализировавшее официальные данные и отзывы путешественников.

Кто чаще всего прилетает в Анталью

Согласно информации Управления гражданской авиации аэропорта Антальи, с января по ноябрь регион принял 16 388 662 международных пассажира. Лидером по числу прибытий стала Россия — 3 922 287 туристов. Второе место заняла Германия с показателем 3 449 916 человек.

Далее в рейтинге следуют Великобритания (1 501 068), Польша (1 269 547), Нидерланды (423 964), Украина (417 182), Румыния (411 861), Казахстан (369 769), Чехия (289 601) и Литва (244 232). В совокупности на россиян и немцев приходится примерно каждый четвертый турист, прилетевший в Анталью за указанный период.

Европейские и "тихие" курорты

Анализ распределения туристов по курортам показывает, что национальный состав отдыхающих заметно различается. Каш и Калкан чаще выбирают гости из Великобритании и других европейских стран. Эти направления менее ориентированы на массовый пакетный туризм и отличаются спокойной, размеренной атмосферой.

Олимпос и Чиралы традиционно популярны у самостоятельных путешественников и любителей природы. Здесь меньше организованных групп и более интернациональная публика, что делает курорты привлекательными для тех, кто предпочитает уединение и экологичный формат отдыха.

Где больше россиян и немцев

В туристической среде Кемер давно закрепил за собой репутацию самого "русского" курорта Антальи. Большое количество отелей, работающих по системе all inclusive, и активная русскоязычная среда делают его комфортным для отдыха без языкового барьера.

Аланья, по отзывам туристов, чаще ассоциируется с немецкими путешественниками, в том числе с теми, кто ориентирован на более экономичный отдых. Это отражается и в инфраструктуре, и в характере туристического сервиса.

Когда туристов меньше

Тем, кто хочет сократить количество соседей по пляжу вне зависимости от их национальности, эксперты советуют выбирать апрель-май или сентябрь-октябрь. В эти периоды туристический поток заметно снижается по сравнению с летними месяцами, а цены на размещение и перелеты, как правило, становятся более доступными.

Таким образом, выбор курорта и времени поездки в Анталью напрямую влияет не только на бюджет отдыха, но и на языковую и культурную среду, в которой окажется турист.