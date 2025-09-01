Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

За вход почти 8 тысяч рублей — сервис уровня фастфуда: бизнес-зал в Анталье вызывает разочарование у туристов

Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя

Светлана Шинковская, автор блога "Блокнот путешественника" на платформе "Дзен", поделилась впечатлениями от бизнес-зала аэропорта Антальи. По её словам, пространство напомнило скорее российский "Макдональдс", чем премиальное место для отдыха пассажиров.

Меню в стиле фастфуда

Ассортимент блюд оказался далёк от представлений о высоком сервисе:

  • картофель "по-деревенски",

  • наггетсы,

  • трубочки из теста с сыром.

"Хорошо, что в витринах холодильника были овощи: огурцы, помидоры, морковь, салат и кукуруза. Хоть немного "освежить" фастфуд", — отметила блогерша.

Из напитков предлагались газировка, вода, чай, кофе и соки. Алкоголя в зале она не обнаружила.

Кто посещает зал

По наблюдениям Шинковской, примерно 95% посетителей бизнес-зала оказались русскоговорящими. Это удивило её, ведь в Европе подобные программы доступа не так распространены:

"Неужели в других странах нет никаких программ, позволяющих пассажирам за недорого или бесплатно сюда попасть? А за свой счёт прагматичные европейцы не спешат лакомиться наггетсами".

Цена вопроса

Блогерша отметила, что стоимость посещения зала составляет около 90 долларов (7,2 тыс. рублей) на человека. На её взгляд, это неоправданно дорого для подобного уровня сервиса. Доступ ей предоставил один из российских банков.

Итог

Бизнес-зал аэропорта Антальи, по мнению путешественницы, больше похож на бюджетный ресторан быстрого питания и вряд ли стоит своей высокой цены, несмотря на массовое присутствие российских туристов.

