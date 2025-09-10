Из Поволжья и с Урала в Турцию: туристам добавили прямые рейсы

В сентябре авиакомпания AZUR air расширяет полётные программы в Турцию. До конца октября перевозчик добавит рейсы в Анталью из Казани, Екатеринбурга, Самары, Перми, Челябинска и Уфы.

Екатеринбург

Дополнительно: +2 рейса в неделю .

Общее число рейсов AZUR air — 13 в неделю .

Туры с этим перелётом предлагают Anex и Fun&Sun .

Конкуренты: ежедневные рейсы Southwind (турпакеты — Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, "Интурист"), Corendon Airlines (Anex, Fun&Sun), "Уральские авиалинии" (Fun&Sun).



Казань

Дополнительно: +2 рейса в неделю .

Туры доступны у Fun&Sun и Anex .

Другие варианты: Southwind (Pegas, Anex, Coral, "Интурист"), Corendon Airlines и Pegasus (Fun&Sun).



Самара

Дополнительно: +1 рейс .

Туры на AZUR air — у Fun&Sun .

Конкуренты: Corendon и Southwind.

Уфа

Дополнительно: +1 рейс .

Туры на AZUR air — у Fun&Sun.

Пермь

Дополнительно: +1 рейс .

Туры на AZUR air — у Anex .

Конкуренты: Pegasus.

Челябинск

Дополнительно: +1 рейс .

Туры на AZUR air — у Anex.

Что это значит для туристов

По словам туроператоров, расширение связано с высоким спросом на бархатный сезон:

"Видим в этом регионе потенциал спроса", — отметили в Fun&Sun.

Теперь у туристов в Поволжье и на Урале станет ещё больше вариантов вылетов в Анталью, причём выбор есть между разными перевозчиками и пакетными предложениями нескольких туроператоров.