Из Поволжья и с Урала в Турцию: туристам добавили прямые рейсы
В сентябре авиакомпания AZUR air расширяет полётные программы в Турцию. До конца октября перевозчик добавит рейсы в Анталью из Казани, Екатеринбурга, Самары, Перми, Челябинска и Уфы.
Екатеринбург
-
Дополнительно: +2 рейса в неделю.
-
Общее число рейсов AZUR air — 13 в неделю.
-
Туры с этим перелётом предлагают Anex и Fun&Sun.
-
Конкуренты:
-
ежедневные рейсы Southwind (турпакеты — Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, "Интурист"),
-
Corendon Airlines (Anex, Fun&Sun),
-
"Уральские авиалинии" (Fun&Sun).
-
Казань
-
Дополнительно: +2 рейса в неделю.
-
Туры доступны у Fun&Sun и Anex.
-
Другие варианты:
-
Southwind (Pegas, Anex, Coral, "Интурист"),
-
Corendon Airlines и Pegasus (Fun&Sun).
-
Самара
-
Дополнительно: +1 рейс.
-
Туры на AZUR air — у Fun&Sun.
-
Конкуренты: Corendon и Southwind.
Уфа
-
Дополнительно: +1 рейс.
-
Туры на AZUR air — у Fun&Sun.
Пермь
-
Дополнительно: +1 рейс.
-
Туры на AZUR air — у Anex.
-
Конкуренты: Pegasus.
Челябинск
-
Дополнительно: +1 рейс.
-
Туры на AZUR air — у Anex.
Что это значит для туристов
По словам туроператоров, расширение связано с высоким спросом на бархатный сезон:
"Видим в этом регионе потенциал спроса", — отметили в Fun&Sun.
Теперь у туристов в Поволжье и на Урале станет ещё больше вариантов вылетов в Анталью, причём выбор есть между разными перевозчиками и пакетными предложениями нескольких туроператоров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru