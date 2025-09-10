Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
крыло самолета
крыло самолета
Олег Белов Опубликована 10.09.2025 в 19:16

Из Поволжья и с Урала в Турцию: туристам добавили прямые рейсы

Из Екатеринбурга в Анталью запустят 13 рейсов в неделю — AZUR air усиливает направление

В сентябре авиакомпания AZUR air расширяет полётные программы в Турцию. До конца октября перевозчик добавит рейсы в Анталью из Казани, Екатеринбурга, Самары, Перми, Челябинска и Уфы.

Екатеринбург

  • Дополнительно: +2 рейса в неделю.

  • Общее число рейсов AZUR air — 13 в неделю.

  • Туры с этим перелётом предлагают Anex и Fun&Sun.

  • Конкуренты:

    • ежедневные рейсы Southwind (турпакеты — Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, "Интурист"),

    • Corendon Airlines (Anex, Fun&Sun),

    • "Уральские авиалинии" (Fun&Sun).

Казань

  • Дополнительно: +2 рейса в неделю.

  • Туры доступны у Fun&Sun и Anex.

  • Другие варианты:

    • Southwind (Pegas, Anex, Coral, "Интурист"),

    • Corendon Airlines и Pegasus (Fun&Sun).

Самара

  • Дополнительно: +1 рейс.

  • Туры на AZUR air — у Fun&Sun.

  • Конкуренты: Corendon и Southwind.

Уфа

  • Дополнительно: +1 рейс.

  • Туры на AZUR air — у Fun&Sun.

Пермь

  • Дополнительно: +1 рейс.

  • Туры на AZUR air — у Anex.

  • Конкуренты: Pegasus.

Челябинск

  • Дополнительно: +1 рейс.

  • Туры на AZUR air — у Anex.

Что это значит для туристов

По словам туроператоров, расширение связано с высоким спросом на бархатный сезон:

"Видим в этом регионе потенциал спроса", — отметили в Fun&Sun.

Теперь у туристов в Поволжье и на Урале станет ещё больше вариантов вылетов в Анталью, причём выбор есть между разными перевозчиками и пакетными предложениями нескольких туроператоров.

