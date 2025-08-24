Каникулы в октябре — чемоданы на море: как Турция встретит российских школьников
Школьные каникулы в этом году пройдут с 25 октября по 2 ноября, и именно в это время у туристов останется множество вариантов, чтобы отправиться на море. Большинство авиакомпаний продолжат летать в Анталью до середины ноября, а значит, родители смогут организовать для детей теплый отдых даже после окончания пляжного сезона в России.
Кто и откуда полетит
"Аэрофлот" + Библио-Глобус
Из Шереметьево в первой половине ноября ежедневно выполняется по два рейса. Эти перелеты входят в туры туроператора Библио-Глобус.
Turkish Airlines
Из Внуково авиакомпания продолжает ежедневные рейсы в Анталью. Турпакеты с этими перелетами предлагают Anex, Coral Travel, Pegas Touristik и "Интурист".
В Anex уточнили:
"В ассортименте кроме кресел экономкласса на рейсах в Анталью и Бодрум есть места и в бизнесе".
Southwind Airlines
Ежедневные рейсы из Шереметьево, туры можно найти у Pegas Touristik, Anex и Coral Travel.
AZUR air
Из Внуково перевозит туристов до середины ноября. Сотрудничает с Fun&Sun, Anex и "Интуристом".
Fun&Sun
Помимо рейсов AZUR air предлагает сразу три дополнительных варианта перелета:
- Pegasus Airlines (Внуково),
- "Уральские авиалинии" (Домодедово),
- Corendon Airlines (Шереметьево).
Что изменилось в сезоне
В "Интуристе" отметили, что в этом году расписание оказалось более комфортным:
"Turkish Airlines и AZUR air удлинили свои программы в Анталью. В прошлом году часть рейсов снимали сразу после ноябрьских праздников. В сезоне лето-2025 больше вылетов продлено до середины месяца".
Завтрак на Великой Китайской стене
И пока одни выбирают Турцию на осенние каникулы, у других есть шанс открыть Китай с новой стороны. Туроператор China Tour запустил сервис Premium China для VIP-туристов. Среди предложений — завтрак на Великой Китайской стене, сочетающий необычные впечатления и комфорт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru