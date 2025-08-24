Каникулы в октябре — чемоданы на море: как Турция встретит российских школьников

Школьные каникулы в этом году пройдут с 25 октября по 2 ноября, и именно в это время у туристов останется множество вариантов, чтобы отправиться на море. Большинство авиакомпаний продолжат летать в Анталью до середины ноября, а значит, родители смогут организовать для детей теплый отдых даже после окончания пляжного сезона в России.

Кто и откуда полетит

"Аэрофлот" + Библио-Глобус

Из Шереметьево в первой половине ноября ежедневно выполняется по два рейса. Эти перелеты входят в туры туроператора Библио-Глобус.

Turkish Airlines

Из Внуково авиакомпания продолжает ежедневные рейсы в Анталью. Турпакеты с этими перелетами предлагают Anex, Coral Travel, Pegas Touristik и "Интурист".

В Anex уточнили:

"В ассортименте кроме кресел экономкласса на рейсах в Анталью и Бодрум есть места и в бизнесе".

Southwind Airlines

Ежедневные рейсы из Шереметьево, туры можно найти у Pegas Touristik, Anex и Coral Travel.

AZUR air

Из Внуково перевозит туристов до середины ноября. Сотрудничает с Fun&Sun, Anex и "Интуристом".

Fun&Sun

Помимо рейсов AZUR air предлагает сразу три дополнительных варианта перелета:

Pegasus Airlines (Внуково),

"Уральские авиалинии" (Домодедово),

Corendon Airlines (Шереметьево).

Что изменилось в сезоне

В "Интуристе" отметили, что в этом году расписание оказалось более комфортным:

"Turkish Airlines и AZUR air удлинили свои программы в Анталью. В прошлом году часть рейсов снимали сразу после ноябрьских праздников. В сезоне лето-2025 больше вылетов продлено до середины месяца".

Завтрак на Великой Китайской стене

И пока одни выбирают Турцию на осенние каникулы, у других есть шанс открыть Китай с новой стороны. Туроператор China Tour запустил сервис Premium China для VIP-туристов. Среди предложений — завтрак на Великой Китайской стене, сочетающий необычные впечатления и комфорт.