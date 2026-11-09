Самолёт не подождёт, а дорога может встать: в Анталье предупредили о пробках по пути в аэропорт

Пассажирам, планирующим вылет из аэропорта Антальи в период с 9 по 14 ноября, рекомендуется закладывать один дополнительный час на дорогу. Причиной стали временные ограничения движения на подъездных путях и внутри территории аэропорта, введённые в связи с проведением 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Администрация воздушной гавани предупреждает о возможном образовании заторов, которые увеличат время в пути. Чтобы избежать спешки при регистрации, паспортном контроле и досмотре, советуют прибывать в терминал на час раньше стандартного рекомендованного срока.

Сам саммит состоится в Анталье с 9 по 20 ноября. Ожидается значительный наплыв иностранных гостей, включая правительственные делегации, представителей СМИ и сотрудников безопасности. В преддверии мероприятия по всему городу усилены меры охраны, что также затрагивает транспортную инфраструктуру.

Рост туристического интереса совпал с началом школьных каникул в Турции, которые продлятся с 14 по 23 ноября. По данным турагентов, свободные номера в отелях Белека и Ларе на ближайшие две с половины недели практически исчерпаны. В ряде популярных комплексов, таких как Crystal Paraiso, Crystal Waterworld и IC Green Palace, мест уже нет.