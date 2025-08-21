Море заболело: Аланья погружается в экологический кризис
Популярный курортный район Турции оказался в центре экологического кризиса. В Аланье уровень загрязнения моря достиг критической отметки: теперь поход на пляж может закончиться не отдыхом, а серьёзными проблемами со здоровьем — тошнотой, рвотой и даже лихорадкой.
Почему море "заболело"
Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган объяснил, что к нарушению баланса привёл целый ряд факторов:
- чрезмерная туристическая нагрузка,
- сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков,
- последствия глобального изменения климата.
Все эти процессы создают благоприятные условия для стремительного роста патогенной микрофлоры в морской воде.
Опасность пластика и отходов
Учёный отметил и другие угрозы: мусор с пляжей и лодок, а также избыточное использование пластика. Всё это усугубляет и без того тяжёлое состояние прибрежной экосистемы.
"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", — цитирует специалиста газета Yeni Alanya.
Что делать дальше
По словам Догана, справиться с кризисом только средствами инженерии невозможно. Необходимо тесное сотрудничество между туристическим бизнесом и сельским хозяйством. Эколог предупреждает: если не принять решительных мер уже сейчас, то последствия загрязнения в ближайшем будущем могут стать необратимыми.
Шаги, которые предлагают специалисты
- расширение инфраструктуры переработки отходов;
- контрольные программы для отелей и фермерских хозяйств;
- экологическое просвещение жителей Антальи.
