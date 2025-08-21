Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Море заболело: Аланья погружается в экологический кризис

Доцент Средиземноморского университета назвал причины экологического кризиса в Аланье

Популярный курортный район Турции оказался в центре экологического кризиса. В Аланье уровень загрязнения моря достиг критической отметки: теперь поход на пляж может закончиться не отдыхом, а серьёзными проблемами со здоровьем — тошнотой, рвотой и даже лихорадкой.

Почему море "заболело"
Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган объяснил, что к нарушению баланса привёл целый ряд факторов:

  • чрезмерная туристическая нагрузка,
  • сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков,
  • последствия глобального изменения климата.

Все эти процессы создают благоприятные условия для стремительного роста патогенной микрофлоры в морской воде.

Опасность пластика и отходов
Учёный отметил и другие угрозы: мусор с пляжей и лодок, а также избыточное использование пластика. Всё это усугубляет и без того тяжёлое состояние прибрежной экосистемы.

"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", — цитирует специалиста газета Yeni Alanya.

Что делать дальше
По словам Догана, справиться с кризисом только средствами инженерии невозможно. Необходимо тесное сотрудничество между туристическим бизнесом и сельским хозяйством. Эколог предупреждает: если не принять решительных мер уже сейчас, то последствия загрязнения в ближайшем будущем могут стать необратимыми.

Шаги, которые предлагают специалисты

  • расширение инфраструктуры переработки отходов;
  • контрольные программы для отелей и фермерских хозяйств;
  • экологическое просвещение жителей Антальи.

