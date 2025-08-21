Море заболело: Аланья погружается в экологический кризис

Популярный курортный район Турции оказался в центре экологического кризиса. В Аланье уровень загрязнения моря достиг критической отметки: теперь поход на пляж может закончиться не отдыхом, а серьёзными проблемами со здоровьем — тошнотой, рвотой и даже лихорадкой.

Почему море "заболело"

Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган объяснил, что к нарушению баланса привёл целый ряд факторов:

чрезмерная туристическая нагрузка,

сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков,

последствия глобального изменения климата.

Все эти процессы создают благоприятные условия для стремительного роста патогенной микрофлоры в морской воде.

Опасность пластика и отходов

Учёный отметил и другие угрозы: мусор с пляжей и лодок, а также избыточное использование пластика. Всё это усугубляет и без того тяжёлое состояние прибрежной экосистемы.

"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", — цитирует специалиста газета Yeni Alanya.

Что делать дальше

По словам Догана, справиться с кризисом только средствами инженерии невозможно. Необходимо тесное сотрудничество между туристическим бизнесом и сельским хозяйством. Эколог предупреждает: если не принять решительных мер уже сейчас, то последствия загрязнения в ближайшем будущем могут стать необратимыми.

Шаги, которые предлагают специалисты