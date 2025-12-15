Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Анталья обошла целую Испанию: турецкие курорты переписали правила гостиничного бизнеса

Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром

Пятизвёздочные отели на турецком побережье сегодня стали не просто элементом туристического пейзажа, а показателем системных изменений в отрасли. По словам властей региона, масштаб гостиничного сектора Антальи уже превосходит результаты целых европейских стран. Об этом сообщает издание Турпром, ссылаясь на выступление губернатора Антальи на отраслевом мероприятии.

Анталья обошла Испанию по числу пятизвёздочных отелей

Губернатор Антальи Хулуси Шахин заявил, что количество пятизвёздочных отелей в регионе превысило аналогичные показатели всей Испании. По его словам, такой результат стал итогом долгосрочной стратегии развития, начатой ещё в 1990-х годах и ориентированной не только на строительство, но и на качественное управление гостиничной инфраструктурой.

"Количество пятизвездочных отелей в Анталии сегодня превосходит показатели всей Испании. Это результат масштабной работы, начатой в 1990-х годах. Но важно не только строить здания и создавать места для сна, но и правильно ими управлять", — подчеркнул губернатор Антальи Хулуси Шахин.

Он отметил, что успех курортного региона стал возможен благодаря последовательной модернизации туристического сектора и профессиональному управлению объектами размещения.

От государственных объектов к туристическому рывку

Глава региона напомнил, что до начала активных реформ туристическая инфраструктура Турции была крайне ограниченной. В 1980-х годах ключевую роль играли государственные объекты под управлением структуры TURBAN, а их вместимость, по его словам, уступала даже возможностям греческого острова Родос.

Ситуация начала меняться после 1992 года, когда туристическая отрасль страны вошла в фазу стремительного роста. Сегодня, как отметил Шахин, только в Анталье насчитывается около 650 тысяч мест размещения, что кардинально меняет позиционирование региона на мировом рынке.

Качество сервиса и управленческий фактор

Отдельное внимание губернатор уделил качеству обслуживания в турецких отелях. По его словам, именно административный потенциал и работа управленческих команд стали ключевым фактором успеха. Он подчеркнул, что достижения курортных отелей во многом связаны с профессионализмом руководителей гостиниц.

Шахин также связал текущие показатели туристического дохода Турции, который составляет 62 млрд долларов, с вкладом отрасли гостеприимства. По его оценке, страна обладает достаточным опытом, чтобы не только удерживать позиции, но и выходить за пределы национального рынка, развивая собственные сетевые отели за рубежом.

