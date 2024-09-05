Российские туристы обошли британцев и немцев по количеству приезжих в Анталию

Анталия остается одним из ведущих курортов Турции. Город вновь стал местом для значительных достижений российских туристов. За первые восемь месяцев 2024 года россияне уверенно обошли немцев и британцев по числу прибытий, установив новый рекорд, о чём сообщает Турпром.
По данным издания Turizm Ajansi, Анталия приняла 11 миллионов 731 тысяч иностранных туристов, что явно указывает на растущий интерес к этому курорту. Россияне заняли первое место с 2 641 849 посещениями, за ними следуют немцы с 2 235 311 туристами, а британцы замыкают тройку с 1 109 997.
Особенно заметен рост числа туристов из России — 11% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, число британских и польских туристов увеличилось на 20%, румынских — на 23%, а немецких — всего на 6%. В августе 2024 года россияне вновь заняли первое место с 601 533 прибывшими, в то время как немцы отправили 465 072, а британцы — всего 235 641.
Общая картина также позитивна: в августе количество туристов выросло на 2.65% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув 2 673 736 человек. Несмотря на рост стоимости туров и призывы некоторых туроператоров избегать поездок в Турцию, россияне продолжают сохранять лидерство по турпотоку.
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