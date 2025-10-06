Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Муравьи
© lickr.com by Katja Schulz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Муравьи вместо закваски: древний способ, который предсказал науку

Копенгагенский университет: древний рецепт с муравьями запустил ферментацию молока

Мир традиционных рецептов полон сюрпризов. Иногда старинные методы приготовления еды оказываются не просто экзотическими, а по-настоящему научными. Недавнее исследование антропологов и микробиологов показало, что в одном из древних балканских способов ферментации молока с участием живых муравьёв скрыт тот же биохимический процесс, что и при производстве хлеба на закваске.

Группа исследователей решила повторить редкий народный рецепт, известный в некоторых деревнях Турции и Болгарии как "муравьиный йогурт". Для этого в тёплое молоко добавили несколько рыжих лесных муравьёв и оставили смесь на ночь в тёплом месте. Наутро молоко превратилось в плотный кисломолочный продукт с лёгким травянистым ароматом и необычным вкусом.

"Мы поместили четырёх целых муравьёв в банку с тёплым молоком по указанию дяди Севги и членов общины", — сказала микробиолог Вероника Синотт из Копенгагенского университета.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале iScience, показали, что муравьи не просто запускали процесс ферментации, но и обогащали его уникальными бактериями.

Бактерии, которые делают хлеб и йогурт

Современные молочные продукты производят при помощи строго контролируемых заквасок. Обычно это два проверенных штамма: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

"Современные йогурты обычно производятся всего с двумя штаммами бактерий", — пояснила исследователь Датского технического университета Леони Ян.

Но в древних рецептах всё было иначе. Когда учёные изучили "муравьиный йогурт", они обнаружили, что процесс ферментации происходил благодаря Fructilactobacillus sanfranciscensis - бактерии, известной по производству заквасочного хлеба. Этот штамм создаёт молочную кислоту, которая сворачивает молоко и придаёт ему плотную текстуру и мягкий вкус.

Сравнение заквасок

Тип ферментации Основной штамм Продукт Особенности
Современный йогурт Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus Йогурт Нейтральный вкус, кремовая текстура
Хлеб на закваске Fructilactobacillus sanfranciscensis Закваска, хлеб Лёгкая кислинка, плотная структура
Муравьиный йогурт Fructilactobacillus sanfranciscensis + муравьиная кислота Йогурт Травянистый аромат, необычный вкус

Муравьиная кислота, выделяемая насекомыми, оказалась не только природным антисептиком, но и ключевым элементом ферментации. Она помогала поддерживать нужную кислотность и защищала продукт от посторонних бактерий.

Как приготовить муравьиный йогурт (HowTo)

Учёные не советуют повторять этот рецепт дома, но сам процесс заслуживает внимания как пример взаимодействия человека и природы:

  1. Взять свежее тёплое молоко.

  2. Добавить несколько живых рыжих лесных муравьёв (Formica sp.).

  3. Поставить ёмкость в тёплое место — традиционно рядом с муравейником.

  4. Через 8-12 часов молоко превращается в густой йогурт.

Чтобы безопасно повторить эксперимент, можно заменить муравьёв лабораторной закваской, содержащей Fructilactobacillus sanfranciscensis. Такой подход применяется в фермерских сыроварнях и крафтовых пекарнях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать диких муравьёв без подготовки.
    Последствие: Возможное заражение паразитами.
    Альтернатива: Применять сертифицированные культуры бактерий.

  • Ошибка: Хранить йогурт при комнатной температуре.
    Последствие: Появление плесени и токсинов.
    Альтернатива: Охлаждать при +4 °C.

  • Ошибка: Использовать кипячёное молоко без закваски.
    Последствие: Молоко просто скиснет.
    Альтернатива: Ввести живую культуру или йогуртовую закваску.

А что если сделать это по-другому?

А что если муравьи — лишь один из многих естественных источников ферментирующих бактерий? Подобные микробы встречаются и в растениях, и на кожуре фруктов. Например, дикие дрожжи на винограде или сливах тоже способны запускать процесс ферментации. Возможно, старинные народы интуитивно выбирали насекомых как естественных носителей полезных культур.

Плюсы и минусы муравьиного йогурта

Плюсы Минусы
Натуральная ферментация без добавок Опасность заражения паразитами
Уникальный вкус и аромат Сложность воспроизведения
Богатый микробиом Этические сомнения при использовании живых насекомых

FAQ

— Можно ли попробовать такой йогурт в ресторане?
Да, ресторан Alchemist в Копенгагене представил несколько блюд на основе муравьиного йогурта: от десертов до "молочного коктейля" XVIII века.

— Безопасен ли муравьиный йогурт?
Только при лабораторной обработке. Учёные очищали продукт через микробиологическое сито, чтобы исключить паразитов.

— Можно ли заменить муравьёв чем-то другим?
Да, достаточно использовать готовую закваску с тем же штаммом бактерий, что и в хлебе на закваске.

Мифы и правда

Миф: муравьи просто придают вкус.
Правда: муравьи запускают полноценный процесс ферментации.

Миф: такой йогурт — современный гастрономический трюк.
Правда: рецепт известен на Балканах уже много поколений.

Миф: муравьиная кислота вредна.
Правда: в малых дозах она безопасна и даже подавляет вредные микроорганизмы.

Исторический контекст

Старинные балканские рецепты часто сочетали молоко, природные дрожжи и элементы окружающей среды — от пыльцы до муравейников. Подобные практики существовали и в Средней Азии, где для закваски использовали насекомых или травы.

Только сегодня учёные начали понимать, что эти "странные" ингредиенты имели научное обоснование: они способствовали развитию симбиотических бактерий, обеспечивающих безопасное брожение.

3 интересных факта

• Муравьиная кислота применялась в медицине как антисептик задолго до открытия антибиотиков.
• В Болгарии подобный йогурт считался лекарственным средством при расстройствах пищеварения.
• Современные фермеры экспериментируют с "диким йогуртом", воссоздавая старинные микробиомы.

"Я надеюсь, что люди осознают важность сообщества и, возможно, будут внимательнее прислушиваться, когда их бабушка делится рецептом или воспоминанием", — сказала Вероника Синотт.

