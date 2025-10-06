Муравьи вместо закваски: древний способ, который предсказал науку
Мир традиционных рецептов полон сюрпризов. Иногда старинные методы приготовления еды оказываются не просто экзотическими, а по-настоящему научными. Недавнее исследование антропологов и микробиологов показало, что в одном из древних балканских способов ферментации молока с участием живых муравьёв скрыт тот же биохимический процесс, что и при производстве хлеба на закваске.
Группа исследователей решила повторить редкий народный рецепт, известный в некоторых деревнях Турции и Болгарии как "муравьиный йогурт". Для этого в тёплое молоко добавили несколько рыжих лесных муравьёв и оставили смесь на ночь в тёплом месте. Наутро молоко превратилось в плотный кисломолочный продукт с лёгким травянистым ароматом и необычным вкусом.
"Мы поместили четырёх целых муравьёв в банку с тёплым молоком по указанию дяди Севги и членов общины", — сказала микробиолог Вероника Синотт из Копенгагенского университета.
Результаты эксперимента, опубликованные в журнале iScience, показали, что муравьи не просто запускали процесс ферментации, но и обогащали его уникальными бактериями.
Бактерии, которые делают хлеб и йогурт
Современные молочные продукты производят при помощи строго контролируемых заквасок. Обычно это два проверенных штамма: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.
"Современные йогурты обычно производятся всего с двумя штаммами бактерий", — пояснила исследователь Датского технического университета Леони Ян.
Но в древних рецептах всё было иначе. Когда учёные изучили "муравьиный йогурт", они обнаружили, что процесс ферментации происходил благодаря Fructilactobacillus sanfranciscensis - бактерии, известной по производству заквасочного хлеба. Этот штамм создаёт молочную кислоту, которая сворачивает молоко и придаёт ему плотную текстуру и мягкий вкус.
Сравнение заквасок
|Тип ферментации
|Основной штамм
|Продукт
|Особенности
|Современный йогурт
|Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
|Йогурт
|Нейтральный вкус, кремовая текстура
|Хлеб на закваске
|Fructilactobacillus sanfranciscensis
|Закваска, хлеб
|Лёгкая кислинка, плотная структура
|Муравьиный йогурт
|Fructilactobacillus sanfranciscensis + муравьиная кислота
|Йогурт
|Травянистый аромат, необычный вкус
Муравьиная кислота, выделяемая насекомыми, оказалась не только природным антисептиком, но и ключевым элементом ферментации. Она помогала поддерживать нужную кислотность и защищала продукт от посторонних бактерий.
Как приготовить муравьиный йогурт (HowTo)
Учёные не советуют повторять этот рецепт дома, но сам процесс заслуживает внимания как пример взаимодействия человека и природы:
-
Взять свежее тёплое молоко.
-
Добавить несколько живых рыжих лесных муравьёв (Formica sp.).
-
Поставить ёмкость в тёплое место — традиционно рядом с муравейником.
-
Через 8-12 часов молоко превращается в густой йогурт.
Чтобы безопасно повторить эксперимент, можно заменить муравьёв лабораторной закваской, содержащей Fructilactobacillus sanfranciscensis. Такой подход применяется в фермерских сыроварнях и крафтовых пекарнях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать диких муравьёв без подготовки.
Последствие: Возможное заражение паразитами.
Альтернатива: Применять сертифицированные культуры бактерий.
-
Ошибка: Хранить йогурт при комнатной температуре.
Последствие: Появление плесени и токсинов.
Альтернатива: Охлаждать при +4 °C.
-
Ошибка: Использовать кипячёное молоко без закваски.
Последствие: Молоко просто скиснет.
Альтернатива: Ввести живую культуру или йогуртовую закваску.
А что если сделать это по-другому?
А что если муравьи — лишь один из многих естественных источников ферментирующих бактерий? Подобные микробы встречаются и в растениях, и на кожуре фруктов. Например, дикие дрожжи на винограде или сливах тоже способны запускать процесс ферментации. Возможно, старинные народы интуитивно выбирали насекомых как естественных носителей полезных культур.
Плюсы и минусы муравьиного йогурта
|Плюсы
|Минусы
|Натуральная ферментация без добавок
|Опасность заражения паразитами
|Уникальный вкус и аромат
|Сложность воспроизведения
|Богатый микробиом
|Этические сомнения при использовании живых насекомых
FAQ
— Можно ли попробовать такой йогурт в ресторане?
Да, ресторан Alchemist в Копенгагене представил несколько блюд на основе муравьиного йогурта: от десертов до "молочного коктейля" XVIII века.
— Безопасен ли муравьиный йогурт?
Только при лабораторной обработке. Учёные очищали продукт через микробиологическое сито, чтобы исключить паразитов.
— Можно ли заменить муравьёв чем-то другим?
Да, достаточно использовать готовую закваску с тем же штаммом бактерий, что и в хлебе на закваске.
Мифы и правда
Миф: муравьи просто придают вкус.
Правда: муравьи запускают полноценный процесс ферментации.
Миф: такой йогурт — современный гастрономический трюк.
Правда: рецепт известен на Балканах уже много поколений.
Миф: муравьиная кислота вредна.
Правда: в малых дозах она безопасна и даже подавляет вредные микроорганизмы.
Исторический контекст
Старинные балканские рецепты часто сочетали молоко, природные дрожжи и элементы окружающей среды — от пыльцы до муравейников. Подобные практики существовали и в Средней Азии, где для закваски использовали насекомых или травы.
Только сегодня учёные начали понимать, что эти "странные" ингредиенты имели научное обоснование: они способствовали развитию симбиотических бактерий, обеспечивающих безопасное брожение.
3 интересных факта
• Муравьиная кислота применялась в медицине как антисептик задолго до открытия антибиотиков.
• В Болгарии подобный йогурт считался лекарственным средством при расстройствах пищеварения.
• Современные фермеры экспериментируют с "диким йогуртом", воссоздавая старинные микробиомы.
"Я надеюсь, что люди осознают важность сообщества и, возможно, будут внимательнее прислушиваться, когда их бабушка делится рецептом или воспоминанием", — сказала Вероника Синотт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru