Салат из яблок, орехов и копчёной рыбы
Салат из яблок, орехов и копчёной рыбы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:32

Хруст, который сводит с ума: салат Муравейник покоряет с первой ложки

Салат Муравейник: советы по выбору ингредиентов и сервировке

Хотите удивить гостей необычным блюдом? Этот салат с курицей и картофельной соломкой не только выглядит эффектно, но и покоряет насыщенным вкусом. Его слоистая структура напоминает муравейник, а хрустящая картошка придаёт блюду особый шарм.

Ингредиенты

  • Курица (любые части) — 300 г
  • Огурцы — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Майонез — 80 г
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Укроп — 8 г
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

Опустите мясо в кипящую подсоленную воду и варите 25-35 минут. Затем остудите, отделите от костей и нарежьте соломкой. Натрите очищенный картофель на терке для корейской моркови, промойте от крахмала и обсушите. Обжарьте порциями до золотистого цвета.

Огурцы и помидоры режем брусочками, сыр трем на крупной терке. Выкладываем слоями:

  • курица + майонез
  • огурцы + майонез
  • помидоры + соль
  • сыр
  • повторяем слои, уменьшая диаметр, чтобы получилась "горка".

Сверху украшаем картофельной соломкой и рубленым укропом. Подавайте сразу — пока картошка хрустит.

