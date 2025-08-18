Хруст, который сводит с ума: салат Муравейник покоряет с первой ложки
Хотите удивить гостей необычным блюдом? Этот салат с курицей и картофельной соломкой не только выглядит эффектно, но и покоряет насыщенным вкусом. Его слоистая структура напоминает муравейник, а хрустящая картошка придаёт блюду особый шарм.
Ингредиенты
- Курица (любые части) — 300 г
- Огурцы — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г
- Картофель — 2 шт.
- Майонез — 80 г
- Растительное масло — 5 ст. л.
- Укроп — 8 г
- Соль — по вкусу
Как приготовить
Опустите мясо в кипящую подсоленную воду и варите 25-35 минут. Затем остудите, отделите от костей и нарежьте соломкой. Натрите очищенный картофель на терке для корейской моркови, промойте от крахмала и обсушите. Обжарьте порциями до золотистого цвета.
Огурцы и помидоры режем брусочками, сыр трем на крупной терке. Выкладываем слоями:
- курица + майонез
- огурцы + майонез
- помидоры + соль
- сыр
- повторяем слои, уменьшая диаметр, чтобы получилась "горка".
Сверху украшаем картофельной соломкой и рубленым укропом. Подавайте сразу — пока картошка хрустит.
