Хруст, который сводит с ума: салат Муравейник покоряет с первой ложки

Хотите удивить гостей необычным блюдом? Этот салат с курицей и картофельной соломкой не только выглядит эффектно, но и покоряет насыщенным вкусом. Его слоистая структура напоминает муравейник, а хрустящая картошка придаёт блюду особый шарм.

Ингредиенты

Курица (любые части) — 300 г

Огурцы — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Твёрдый сыр — 80 г

Картофель — 2 шт.

Майонез — 80 г

Растительное масло — 5 ст. л.

Укроп — 8 г

Соль — по вкусу

Как приготовить

Опустите мясо в кипящую подсоленную воду и варите 25-35 минут. Затем остудите, отделите от костей и нарежьте соломкой. Натрите очищенный картофель на терке для корейской моркови, промойте от крахмала и обсушите. Обжарьте порциями до золотистого цвета.

Огурцы и помидоры режем брусочками, сыр трем на крупной терке. Выкладываем слоями:

курица + майонез

огурцы + майонез

помидоры + соль

сыр

повторяем слои, уменьшая диаметр, чтобы получилась "горка".

Сверху украшаем картофельной соломкой и рубленым укропом. Подавайте сразу — пока картошка хрустит.