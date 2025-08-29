Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гибридный муравей
Гибридный муравей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:56

Липкие языки и острые когти: почему эти адаптации стали эволюционным билетом в будущее

Гигантские муравьеды и панголины: как их желудки переваривают 200 000 насекомых за ночь

За последние сто миллионов лет млекопитающие прошли через невероятное разнообразие эволюционных путей, формируя уникальные стратегии питания. Одной из наиболее удивительных и экстремальных диет является специализация на поедании муравьев и термитов. Новое научное исследование проливает свет на то, как эти животные развивали сложные адаптации для существования в условиях, когда их рацион состоит почти исключительно из социальных насекомых.

На сегодняшний день более двухсот видов млекопитающих включают муравьев и термитов в свой рацион. Однако только около двадцати из них можно назвать истинными мирмекофагами — это такие животные, как гигантские муравьеды, трубкозубы и панголины.

Эти виды обладают рядом специализированных характеристик: длинными липкими языками, острыми когтями для добычи насекомых, а также желудками с особой структурой для переваривания жестких тел муравьев и термитов. Ученые отмечают, что именно эти приспособления позволяют им эффективно питаться столь экстремальным рационом.

Анализ данных о рационе видов

Команда ученых проанализировала сведения о рационе 4099 видов млекопитающих за последние сто лет. В результате выяснилось, что переход к мирмекофагии чаще всего происходил у предков, питающихся насекомыми, — примерно в три раза чаще, чем у плотоядных животных. При этом большинство специализированных видов не возвращаются к более разнообразным диетам — исключение составляет род слоновых прыгунчиков, который демонстрирует некоторую гибкость в питании.

Исследование показало, что нумбату необходимо употреблять до 20 000 термитов в день для поддержания жизнедеятельности. Земляной волк — еще один пример — способен съедать до 300 000 насекомых за одну ночь. Эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности приспособлений к экстремальному режиму питания. Для этого у животных развились длинные липкие языки, острые когти для добычи и желудки с особой структурой для переваривания жестких тел насекомых.

Исторические изменения и эволюционные тупики

Ученые отмечают, что переход к мирмекофагии чаще всего происходил у предков-насекомоядных животных. В целом этот путь считается эволюциональным тупиком: большинство видов не возвращаются к более универсальному питанию после специализации на муравьях или термитах. Исключение составляет род слоновых прыгунчиков, который демонстрирует некоторую гибкость в выборе пищи.

Распространение мирмекофагии связано с увеличением численности социальных насекомых — муравьев и термитов. В меловом периоде они составляли менее 1% от всех насекомых на планете, а к миоцену (около 23 миллионов лет назад) их доля достигла уже 35%. Это создало новые экологические ниши для млекопитающих-специалистов, которые смогли адаптироваться к поеданию этих доминирующих социальных организмов.

Влияние окружающей среды и будущее

Исследование показывает, как после исчезновения динозавров окружающая среда создала условия для появления узкоспециализированных адаптаций у млекопитающих.

В условиях глобального потепления и распространения инвазивных видов муравьев (например, огненных муравьев) у мирмекофагов могут появиться новые возможности для расширения своего ареала и увеличения численности.

Интересные факты по теме

1. Гигантские муравьеды могут достигать длины до 2 метров и являются одними из крупнейших представителей мирмекофагов (Источник: Smithsonian Institution).
2. Трубкозубы используют свои длинные языки не только для поедания муравьев и термитов, но также помогают им обнаруживать скрытые колонии насекомых под землей (Источник: Journal of Mammalogy).
3. Исследования показывают, что некоторые виды панголинов способны съедать до 200 тысяч термитов за ночь благодаря своим уникальным приспособлениям — острым когтям и длинным языкам (Источник: Nature Communications).

Эволюция млекопитающих показывает удивительную способность адаптироваться к самым экстремальным диетам — например, питанию муравьями и термитами. Эти животные прошли через миллионы лет развития сложных механизмов добычи пищи и физиологических изменений. В будущем изменения климата и распространение инвазивных видов могут открыть новые горизонты для этих узкоспециализированных существ или поставить их перед новыми вызовами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Железо вместо платины: китайские учёные совершили прорыв в водородной энергетике сегодня в 6:40

Энергетическая революция: неожиданный элемент заменил драгоценный металл в инновационной технологии

Китайские учёные создали катализатор на базе железа и углеродных наноструктур, способный заменить платину в водородных топливных элементах. Технология снижает стоимость производства на 60%, сохраняя эффективность 0,34 В и 300 часов работы без деградации.

Читать полностью » Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных сегодня в 6:38

Оживление вымерших ДНК: как музейные экспонаты становятся оружием против экологического кризиса

Учёные предлагают использовать CRISPR для спасения исчезающих видов: генная инженерия может побороть эрозию ДНК, добавить устойчивость к болезням и вернуть утраченные гены. Но этичный ли это путь?

Читать полностью » Российские учёные создали умный биоматериал, сокращающий сроки заживления ран в 2 раза сегодня в 5:40

Умные бинты будущего: как российские учёные заставили лекарства работать по расписанию

Российские ученые центра LIFT представили инновационный биоматериал с микрокамерами, управляющими высвобождением лекарств. Умные перевязки ускоряют регенерацию тканей, борются с инфекциями и могут сократить сроки лечения в 2 раза.

Читать полностью » Этрусская гробница VII века до н.э. обнаружена в Италии: полная герметичность сохранила уникальные артефакты сегодня в 5:38

Секреты этрусских погребений: почему эта гробница стала прорывом для науки — неожиданные выводы учёных

В Италии обнаружена уникальная герметичная этрусская гробница VII века до н.э. с 4 скелетами и сотней артефактов — находка раскроет тайны погребальных ритуалов древней цивилизации.

Читать полностью » Администрация Трампа предложила использовать плутоний времён холодной войны для атомной энергетики — Reuters сегодня в 4:16

Вторую жизнь старым боеголовкам: зачем Вашингтон достал запасы плутония именно сейчас

Администрация Трампа предлагает использовать плутоний из ядерных боеголовок для реакторов. Одни видят в этом шаг в будущее, другие — опасный эксперимент.

Читать полностью » Космический аппарат сегодня в 3:26

Почти 50 лет в пути: куда добрался космический зонд США, и почему это событие назвали невозможным

В ноябре 2026 года "Воояджер-1" достигнет отметки в один световой день от Земли. Это событие меняет наше представление о границах космоса.

Читать полностью » На Крите создаётся первый научный инкубатор при Университете Крита — решение Минобразования Греции сегодня в 2:16

На Крите запускают проект за 300 тысяч евро — такого университеты ещё не делали

Университет Крита запускает первый научный инкубатор: новый центр объединит науку, бизнес и общество, открывая региону путь к технологическим прорывам.

Читать полностью » NASA и Chrysalis представили проект космического корабля «Гиперион» длиной 58 км сегодня в 1:25

Космический корабль длиной с город хотят запустить к далёкой планете — размеры поражают

Тысяча человек, 58 километров стали и 250 лет пути: учёные представили проект «Гиперион» — корабль поколений, который должен унести людей к новым мирам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Подвеска автомобиля: жёсткость, амортизаторы и рычаги — что влияет на поведение машины
Садоводство

Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха
Авто и мото

Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть автомобиль зимой и сэкономить
Дом

Роль ароматов в продуктивности, сне и эмоциональном фоне
Еда

Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать
Спорт и фитнес

Регулярный спорт после 40–50 лет снижает риск хронических заболеваний
Красота и здоровье

Нутрициолог назвала продукты, подавляющие голод: секреты эффективного похудения
Еда

Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru