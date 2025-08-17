Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Муравьи
Муравьи
© bmcecol.biomedcentral.com by author is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:56

Забудьте про химию: эти 3 натуральных средства уничтожат муравьев без следа

Натуральные средства против муравьев: 3 проверенных метода садовых экспертов

Для эффективной борьбы с муравьями на дачном участке требуется комплексный подход, включающий в себя как профилактические меры, так и методы уничтожения и предотвращения повторного появления этих назойливых насекомых. Правильный подход — залог успешной борьбы с этими трудолюбивыми, но, к сожалению, нежеланными гостями.

Первым и, пожалуй, самым важным шагом является лишение муравьев основного источника пищи — пади, выделяемой тлей. Для этого необходимо регулярно осматривать растения на участке и при обнаружении тли сразу же принимать меры.

Для борьбы с тлей можно использовать сильную струю воды, чтобы смыть ее с растений, либо опрыскивать пораженные участки крепким мыльным раствором или настоем древесной золы. Также важно поддерживать чистоту на участке, своевременно убирая пищевые отходы, плотно закрывая мусорные контейнеры и не оставляя корм для животных на открытом воздухе, что уменьшит привлекательность вашего участка для муравьев.

Экологичные методы: уничтожение небольших колоний

Если муравьи все же завелись на вашем участке, и их колония невелика, можно применить экологически безопасные методы уничтожения. Для начала следует аккуратно разрушить муравейник и глубоко перекопать землю под ним, чтобы нарушить структуру гнезда и уничтожить личинок и яйца.

После разрушения муравейника необходимо создать барьер из неприятных для муравьев веществ, таких как древесная зола, гашеная известь, табачная пыль или пищевая сода. Эти вещества отпугивают насекомых и препятствуют их повторному заселению участка.

Также эффективна термическая обработка вскрытого муравейника кипятком. Однако эта процедура требует повторения, так как кипяток не всегда достигает самых глубоких слоев муравейника. Для большей эффективности в воду можно добавить крепкий раствор соли, столовый уксус или растительное масло, что усилит эффект.

Гуманный способ: переселение муравьев

Более гуманный способ — переселение муравьев за пределы участка. Для этого муравьев нужно сначала собрать в ведро с землей или опилками, а затем перенести подальше от вашего участка.

Кроме того, вокруг муравейника и вдоль муравьиных троп можно разложить природные репелленты — свежие или сушеные растения с сильным запахом. Среди них пижма, полынь, мята, лаванда, петрушка, чеснок и анис, которые помогут отпугнуть насекомых и удержать их от повторного заселения участка.

При масштабном нашествии муравьев, когда экологичные методы оказываются неэффективными, не обойтись без химических средств. Инсектицидные гели и приманки размещают в местах скопления насекомых, а порошки рассыпают на муравьиных тропах. Также применяют концентрированные эмульсии, которыми опрыскивают гнезда и обрабатывают территорию, что позволяет контролировать численность муравьев.

Химическую обработку необходимо проводить в безветренную погоду, используя защитную одежду, респиратор и перчатки, чтобы избежать попадания химикатов на кожу и слизистые оболочки.

Интересные факты о муравьях:

  • Муравьи — одни из самых сильных существ на планете, способные поднимать вес, в десятки раз превышающий их собственный.
  • У муравьев сложная социальная структура, включающая разделение труда между различными кастами.
  • Муравьи могут общаться друг с другом с помощью феромонов.
  • Существует более 12 000 видов муравьев.

Эффективная борьба с муравьями на дачном участке требует комплексного подхода, включающего в себя как профилактические меры, так и различные методы уничтожения. Соблюдая рекомендации экспертов и используя различные средства, вы сможете защитить свой урожай от этих назойливых вредителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растения против кротов: чеснок, мята и базилик помогают защитить огород сегодня в 13:20

Грядки целы, газон в порядке: как садоводы держат кротов на расстоянии

Как выгнать кротов с участка безопасно и без химии: ароматные растения и хитрые отпугиватели — простые методы, которые работают.

Читать полностью » Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов сегодня в 12:15

Пока все поливают, вы просто это сделаете: секрет долгой жизни цветов

Летняя жара — испытание для цветов. Узнайте эффективные советы по уходу за цветами в засуху: правильный полив, подготовка почвы, использование гидрогеля и мульчирование. Обеспечьте своим цветам красоту и здоровье даже в жаркие дни!

Читать полностью » Мини-газон в контейнерах набирает популярность среди дачников Амурской области сегодня в 12:07

Уют и свежесть в любом уголке: в Амурской области газоны переселяются в контейнеры

Мини-газон в контейнерах в Амурской области — секрет садоводов, который дарит зелень даже без участка. Просто, красиво и подходит для любого дома.

Читать полностью » В Хабаровском крае вдоль южного забора рекомендуют сажать жимолость, смородину и яблони сегодня в 11:52

Урожай и красота в одном ряду: хитрость посадок вдоль забора в Хабаровском крае

Что посадить вдоль южного забора в Хабаровском крае: хитрость дачников, которая даёт урожай, красоту и защиту участка одновременно.

Читать полностью » Арбузы на прилавках: советы экспертов, как выбрать идеальный плод сегодня в 11:15

Арбузное приключение: узнайте, как выбрать самый сладкий и безопасный плод

В мире отмечают День арбуза, и на прилавках появляется всё больше сладких ягод. Эксперты раскрывают секреты выбора спелого и безопасного арбуза, делятся советами по хранению и рассказывают о лабораторном контроле, а также о влиянии погоды на урожай.

Читать полностью » Дачникам на заметку: какие удобрения летом несут смертельную опасность сегодня в 10:15

Смертельный яд для растений: опытный биотехнолог предупредила об опасности

Мария Золотарева, биотехнолог, предупреждает об опасности необдуманного использования удобрений. Она назвала вещества, которые не только неэффективны, но и вредны для растений и здоровья человека. Узнайте, чего стоит избегать летом, чтобы получить здоровый урожай!

Читать полностью » Садовые организации: надземный контейнерный пруд подходит для климата Коми сегодня в 9:40

Мини-пруд без лопаты: секрет "живой воды" для двора в Коми

Создайте мини-водоём без копки: готовые ёмкости, пошаговые инструкции и советы по растениям для короткого лета в Коми.

Читать полностью » Укроп больше не будет капризничать: доктор Арефьев раскрыл секрет сегодня в 9:15

Забудьте про грядки: укроп полюбит расти здесь, если сделаете так

Доктор сельскохозяйственных наук Александр Арефьев поделился секретами выращивания укропа! Узнайте, как получить обильный урожай, используя метод самосева, избегая ошибок и выбирая правильных соседей.

Читать полностью »

Новости
Еда

Яичница будет нежнее, если готовить яйца не из холодильника, а комнатной температуры
Еда

Как приготовить сочные куриные котлеты с сыром: инструкция от шеф-повара
Туризм

Тревел-блогер объяснил, почему звёздность отеля не всегда соответствует ожиданиям
Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах Трампа и Зеленского
Дом

Как настроить угол наклона телевизора для комфортного просмотра
Мир

Китай опубликовал доклад о системных нарушениях прав человека в США
ЮФО

Пять человек пострадали при опрокидывании туристического УАЗа на горной дороге в Сочи
Питомцы

Уход за грызунами: как выбрать подходящего питомца для занятых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru