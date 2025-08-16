Сладкая смерть для муравьев: готовим домашнюю приманку — урожай будет спасен

Муравьи в саду могут быть не только полезными, но и крайне вредными. Они охраняют тлю ради сладкой пади, повреждают плоды и почки, а иногда целыми колониями заселяют грядки и деревья. К счастью, избавиться от них можно простыми и безопасными способами — без ядовитых препаратов и больших затрат.

Кислота, которая действует наверняка

Старая добрая борная кислота — проверенное средство против муравьёв. Если у вас остались запасы, сделайте натуральную приманку:

возьмите желток варёного яйца, разомните его;

добавьте ½ чайной ложки борной кислоты в порошке;

перемешайте и разложите в местах активности насекомых.

Желток привлечёт муравьёв, а кислота уничтожит колонию изнутри.

Ещё один вариант — банановая ловушка:

50 мл воды смешайте с 50 мл борной кислоты;

замочите в растворе кожуру банана на 24 часа;

разложите пропитанные куски в местах скопления муравьёв.

Через несколько дней насекомые исчезнут.

Барьер на стволах деревьев

Муравьи часто поднимаются по стволам к плодам и тле. Прекратить их походы поможет растительное масло и мягкая ткань:

нарежьте ткань на полоски;

пропитайте их маслом и обмотайте вокруг ствола;

обновляйте пропитку, когда ткань подсохнет.

Масляный барьер сбивает муравьёв с маршрута — они теряют ориентиры и не могут вернуться на дерево.

Запахи, которые муравьи ненавидят

Мелкие очаги можно ликвидировать с помощью растений, чьи ароматы отпугивают муравьёв. Разложите на их тропинках:

свежие листья томата;

мяту, ромашку, полынь;

сухие цветы травы зверобоя;

лаванду, цитрусовые корки;

корицу или пижму.

А по краям грядок высадите чеснок, лук, укроп, базилик, петрушку — это создаст ароматную защитную линию.

Как закрепить результат

Убирайте остатки пищи и сладости с участка — это главный магнит для муравьёв.

Регулярно рыхлите почву, разрушая подземные ходы.

Комбинируйте приманки и отпугиватели для максимального эффекта.

Всего несколько дней — и муравьи покинут ваш участок, не причинив вреда растениям.