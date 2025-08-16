Сладкая смерть для муравьев: готовим домашнюю приманку — урожай будет спасен
Муравьи в саду могут быть не только полезными, но и крайне вредными. Они охраняют тлю ради сладкой пади, повреждают плоды и почки, а иногда целыми колониями заселяют грядки и деревья. К счастью, избавиться от них можно простыми и безопасными способами — без ядовитых препаратов и больших затрат.
Кислота, которая действует наверняка
Старая добрая борная кислота — проверенное средство против муравьёв. Если у вас остались запасы, сделайте натуральную приманку:
-
возьмите желток варёного яйца, разомните его;
-
добавьте ½ чайной ложки борной кислоты в порошке;
-
перемешайте и разложите в местах активности насекомых.
Желток привлечёт муравьёв, а кислота уничтожит колонию изнутри.
Ещё один вариант — банановая ловушка:
-
50 мл воды смешайте с 50 мл борной кислоты;
-
замочите в растворе кожуру банана на 24 часа;
-
разложите пропитанные куски в местах скопления муравьёв.
Через несколько дней насекомые исчезнут.
Барьер на стволах деревьев
Муравьи часто поднимаются по стволам к плодам и тле. Прекратить их походы поможет растительное масло и мягкая ткань:
-
нарежьте ткань на полоски;
-
пропитайте их маслом и обмотайте вокруг ствола;
-
обновляйте пропитку, когда ткань подсохнет.
Масляный барьер сбивает муравьёв с маршрута — они теряют ориентиры и не могут вернуться на дерево.
Запахи, которые муравьи ненавидят
Мелкие очаги можно ликвидировать с помощью растений, чьи ароматы отпугивают муравьёв. Разложите на их тропинках:
-
свежие листья томата;
-
мяту, ромашку, полынь;
-
сухие цветы травы зверобоя;
-
лаванду, цитрусовые корки;
-
корицу или пижму.
А по краям грядок высадите чеснок, лук, укроп, базилик, петрушку — это создаст ароматную защитную линию.
Как закрепить результат
-
Убирайте остатки пищи и сладости с участка — это главный магнит для муравьёв.
-
Регулярно рыхлите почву, разрушая подземные ходы.
-
Комбинируйте приманки и отпугиватели для максимального эффекта.
Всего несколько дней — и муравьи покинут ваш участок, не причинив вреда растениям.
