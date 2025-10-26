Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Муравьи двух видов
Муравьи двух видов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:33

Инфекция бессильна: учёные обнаружили, как муравьи строят несокрушимую защиту от болезней

Биолог Камелев: в поведении чёрных садовых муравьёв выявлен механизм архитектурного иммунитета

Черные садовые муравьи — крошечные труженики, но их коллективный разум способен на решения, которые напоминают стратегию опытных инженеров и санитаров одновременно. Когда в их колонии вспыхивает инфекция, насекомые перестраивают гнездо так, чтобы остановить распространение болезни. Это поведение ученые назвали "архитектурным иммунитетом" — и оказалось, что оно не менее эффективно, чем любые лекарства.

Архитектура против эпидемий

В тесных поселениях инфекции распространяются особенно быстро. Это правило работает для всех — от людей до муравьев. Еще в старину люди интуитивно пытались "лечить" города, не зная о бактериях и вирусах: строили широкие улицы для проветривания, выносили кладбища за пределы стен, прокладывали водостоки. Эволюция же дала животным свои инструменты. Муравьи, например, научились менять не только поведение, но и архитектуру своих жилищ.

Во время вспышки болезни они перестраивают муравейник так, чтобы снизить число контактов между группами. Этот процесс напоминает разделение на "зоны безопасности". Каждая группа муравьев выполняет свои функции: одни ищут пищу, другие ухаживают за личинками, третьи защищают колонию. При угрозе заражения количество таких групп увеличивается, а связи между ними становятся слабее — словно насекомые вводят локдаун.

Как проводили эксперимент

Чтобы разобраться, как именно муравьи реагируют на эпидемию, ученые провели серию наблюдений за черными садовыми муравьями Lasius niger. Они собрали 20 мини-колоний, по 200 особей в каждой, и дали им стандартный набор из яиц и куколок. Все муравьи жили в цилиндрических контейнерах с песком и глиной — материалах, привычных для строительства гнезда.

Из каждой группы исследователи изъяли по 20 рабочих. Половину из них заразили спорами патогенного грибка Metarhizium brunneum, а вторую половину обработали безопасным раствором. Через день зараженных и "чистых" муравьев вернули в свои семьи. Все колонии получали одинаковую пищу — сладкий сироп, мух и тараканов.

Metarhizium brunneum — настоящий кошмар для муравьев. Его споры прорастают через хитин, уничтожая насекомое изнутри за несколько дней. В природе этот грибок способен уничтожить почти 90% зараженных особей за десять суток. Но что делает колония, когда угроза уже внутри?

Муравьиное строительство под микроскопом

Чтобы увидеть, как меняется структура гнезд, исследователи применили микро-КТ — метод трехмерного рентгеновского сканирования. Каждую колонию сканировали дважды: до возвращения зараженных муравьев и спустя шесть дней. Это позволило проследить, как быстро и в каком направлении развивается "архитектурная защита".

В первые сутки после заражения активность внутри гнезда резко изменилась. Муравьи начали рыть новые ходы и удлинять существующие туннели. При этом размеры жилых камер оставались прежними, но соединений между ними стало меньше. Входы в гнездо разносились дальше друг от друга — примерно на шесть миллиметров, что для насекомых длиной в полсантиметра весьма значительное расстояние.

Самоизоляция и коллективное решение

Исследователи заметили, что больные муравьи чаще других выбирались на поверхность. Это не было следствием действия грибка: зараженные не становились подвижнее, но явно избегали контакта с остальными. Ученые предположили, что так муравьи сознательно изолируют больных — возможно, распознавая их по запаху или поведению.

Такое разделение труда помогло колонии вдвое сократить распространение спор грибка. В моделях, построенных на данных эксперимента, сочетание самоизоляции и новой структуры гнезда показало мощный синергетический эффект: даже без внешнего вмешательства колония создавала барьер для инфекции.

Почему это не просто случайность

Может показаться, что муравьи изменили способ строительства из-за того, что заболевшие особи просто не могли работать как раньше. Но ученые выяснили, что это не так. Первые изменения появились уже через 24 часа — до того, как грибок успел проникнуть в тело насекомых. Более того, зараженные рабочие рыли туннели быстрее здоровых, хотя в остальном выглядели вялыми.

Еще один аргумент в пользу коллективного решения: зараженные особи составляли лишь 10% колонии. Этого слишком мало, чтобы радикально повлиять на архитектуру всего гнезда. Следовательно, здоровые муравьи также участвовали в перестройке, осознанно меняя планировку.

Архитектурный иммунитет — стратегия выживания

Результаты исследования показали, что "архитектурный иммунитет" — это форма коллективного поведения, выработанная в процессе эволюции. Муравьи не только инстинктивно изолируют больных, но и создают физические барьеры в пространстве. В человеческом обществе это напоминает введение санитарных кордонов или перепланировку больниц в период эпидемий.

"Муравьи демонстрируют удивительно продвинутую форму социальной адаптации, основанную на изменении структуры их жилища", — отметил биолог Егор Камелев.

Такой механизм — яркий пример того, как природа решает задачи, с которыми сталкивается и человек. Вместо лекарств — архитектура, вместо карантина — система тоннелей и камер.

Таблица "Плюсы и минусы" архитектурного иммунитета

Плюсы Минусы
Снижение контактов между особями Замедление обмена ресурсами
Локализация очага инфекции Увеличение затрат труда
Повышение выживаемости колонии Снижение эффективности коммуникаций
Быстрое внедрение изменений Ограничение мобильности рабочих

А что если муравьи не единственные?

Похожее поведение наблюдали и у других общественных насекомых — термитов, пчел и ос. Они тоже изолируют больных особей и регулируют контакты внутри улья или гнезда. В этом смысле "архитектурный иммунитет" можно считать универсальной стратегией, помогающей колониям выживать в мире микробов.

Интересные факты

  1. Муравьи Lasius niger способны распознавать зараженных по запаху хитина, который меняется при заражении грибком.

  2. Некоторые виды муравьев создают "кладбища" — отдельные камеры, куда относят трупы сородичей.

  3. В условиях высокой влажности колонии могут временно закрывать часть ходов, чтобы замедлить рост грибов.

FAQ

Как муравьи распознают больных особей?
Они используют химические сигналы — запахи, выделяемые через покровы тела. Эти сигналы мгновенно меняются при заражении.

Можно ли применить этот принцип в человеческих системах?
Да. Архитектурные решения, разделяющие потоки людей, уже применяются в больницах и аэропортах по тем же принципам.

Что происходит с зараженными муравьями?
Они часто уходят из гнезда и погибают снаружи, тем самым предотвращая заражение колонии.

Мифы и правда

Миф: зараженные муравьи становятся агрессивными и нападают на других.
Правда: наоборот, они изолируются и избегают контактов. Это защитная реакция, а не проявление агрессии.

Миф: грибок управляет поведением насекомых, заставляя их покидать гнездо.
Правда: уход инициируют сами муравьи, а не паразит.

Миф: архитектура гнезда у всех муравьев одинакова.
Правда: она адаптируется под внешние условия и внутренние угрозы, включая болезни.

Исторический контекст

В XIX веке человечество впервые осознало, что планировка может влиять на здоровье. Париж перестроили с широкими проспектами, Лондон — с новой системой канализации. То, что люди сделали осознанно, муравьи делают инстинктивно: перестраивают пространство, когда опасность приближается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Южнокорейская технология CISA ускоряет производство аккумуляторов и делает процесс экологически безопасным — профессор Ким Ёнхун сегодня в 15:18
Батареи будущего рождаются быстрее, чем фото в телефоне: как метод CISA делает производство молниеносным и экологичным

Учёные из Южной Кореи создали способ производить компоненты аккумуляторов за пять секунд. Как химическая самоорганизация изменила подход к созданию батарей и почему это шаг к "зелёной" энергетике будущего.

Читать полностью » В Китае обнаружен астероидный кратер возрастом 10 тысяч лет — геолог Ли Вэньшэн сегодня в 14:18
Дыра в земле, о которой молчала история: в Китае нашли пятый подтверждённый кратер от падения астероида

Учёные подтвердили: на юге Китая найден кратер, оставленный астероидом около 10 тысяч лет назад. Его энергия сравнима с десятками атомных бомб.

Читать полностью » Генетический анализ выявил паратиф и возвратную лихорадку у солдат Великой армии Наполеона — палеогенетик Жан-Франсуа Клутье сегодня в 13:18
Когда история простудилась: генетики выяснили, что армию Наполеона сгубили эпидемии, а не зима

Новое исследование показало: поражение армии Наполеона в 1812 году было вызвано не только морозом, но и эпидемиями паратифа и возвратной лихорадки.

Читать полностью » Учёные из Гавайского университета объяснили происхождение плазменного дождя на Солнце — Люк Бенавиц сегодня в 12:44
На Солнце тоже идут ливни — только из огня: учёные раскрыли тайну плазменного дождя в короне

Учёные приблизились к разгадке природы плазменного дождя на Солнце. Новая модель показала, что секрет скрыт в изменчивом составе короны и быстром охлаждении плазмы.

Читать полностью » Лёгкое движение вместо сидения улучшает настроение и снижает усталость на следующий день — доктор Юэ Ляо сегодня в 11:44
Полчаса без дивана — и мозг благодарит: учёные доказали, что мелкие движения бодрят сильнее фитнеса

Новое исследование доказало: всего 30 минут лёгкого движения в день способны улучшить настроение и зарядить энергией — без пробежек и спортзала.

Читать полностью » В Аргентине найдено окаменевшее яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет — Гонсало Муньос сегодня в 10:44
Динозавр не успел вылупиться — и попал в учебники: уникальная находка в Аргентине поразила учёны

В Патагонии найдено 70-миллионолетнее яйцо динозавра, удивительно похожее на страусиное. Почему оно уникально и что могут скрывать его стенки?

Читать полностью » Мозг выбирает калорийную еду за доли секунды — нейропсихолог Томас Фалкнер сегодня в 9:44
Мозг — тайный сговорщик супермаркетов: как нейроны заставляют покупать то, чего не нужно

Учёные выяснили, что мозг решает, что мы съедим, задолго до того, как мы осознаём выбор. Почему рука тянется к чипсам, а не к яблоку — и можно ли это изменить?

Читать полностью » Учёные из Сингапура нашли ген, управляющий окраской крыльев бабочек — профессор Антония Монтейру сегодня в 8:44
Когда природа перепутает сезоны: почему бабочки первыми почувствуют климатическую катастрофу

Учёные раскрыли секрет того, как тропические бабочки меняют окраску в зависимости от сезона. Один генетический "переключатель" управляет их красотой и выживанием.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Прививка цитрусовых обеспечивает быстрое развитие растений и урожайность — агроном
Дом
Уксус и соль помогают сохранить яркость тканей и мягкость волокон при стирке лоскутных одеял
Питомцы
Собаки породы бигль входят в десятку самых выносливых пород
Туризм
Главная площадь Кракова — одна из крупнейших средневековых площадей Европы
Питомцы
Большинство людей неосознанно выбирают собак, отражающих их собственный темперамент
Еда
Специалисты предупредили: мыть лук перед хранением нельзя — влага вызывает гниение и плесень
Красота и здоровье
Учёные напомнили о противовоспалительных свойствах базилика и его влиянии на иммунитет
Спорт и фитнес
Врачи предупредили о риске травм при выполнении медвежьей походки и бега по лестницам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet