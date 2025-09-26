Бархатный сезон без переплат: 10 локаций у моря от Лазаревского до Лесного

Начало осени — любимый многими бархатный сезон, когда туристический ажиотаж спадает, а погода радует солнечными днями. Наслаждайтесь этой прекрасной порой на море: мы как раз подобрали локации, где в сентябре получится отдохнуть бюджетно.

Лазаревское

Курортный посёлок в 60 км от центра Сочи — это спокойный и размеренный отдых на берегу Чёрного моря. Считается, что пляжи Лазаревского шире, вода чище, цены ниже, туристов не так много, как в Сочи, а достопримечательностей и развлечений хватает, чтобы не заскучать. Здесь есть своя набережная для прогулок, аквапарк, океанариум, живописные ущелья и водопады в окрестностях. В сентябре температура воздуха и воды комфортна для купания детей и взрослых.

Адлер

Ещё один вариант, близкий к инфраструктуре и достопримечательностям центрального Сочи, но при этом не такой шумный и дорогой. Подойдёт для отдыха с детьми, пожилыми и молодыми путешественниками. Здесь легко найти жильё на любой вкус и бюджет, а ресторанов, кафе и развлечений более чем достаточно. В Адлере находятся Олимпийский парк, Олимпийская деревня и аэропорт Сочи, а в 40 км — курорты Красной Поляны. Галечные благоустроенные пляжи Чёрного моря принимают отдыхающих вплоть до октября.

Туапсе

Курорт на побережье Чёрного моря в предгорьях Кавказского хребта в сентябре по-прежнему рад туристам. На пляжах многолюдно: развитая инфраструктура, кафе, рестораны и набережная притягивают любителей морского отдыха. Начало осени — сезон сбора винограда, на местных заводах проводят экскурсии и дегустации молодого вина. В окрестностях расположены популярные посёлки Агой, Шепси, Ольгинка и другие, где также получится отдохнуть с комфортом.

Геленджик

Один из самых популярных курортов Краснодарского края в начале осени порадует мягким климатом и тёплым морем. Здесь находятся санатории, здравницы и пансионаты, куда едут, чтобы восстановить силы и подготовиться к рабочему сезону. Активный отдых приветствуется: конные и морские прогулки, поездки к водопадам, подъём в горы на канатной дороге, дайвинг и парки аттракционов.

Кабардинка

Небольшой посёлок между Новороссийском и Геленджиком — это живописная Цемесская бухта, реликтовые сосновые и можжевеловые рощи, а также благоустроенная набережная. Центральный пляж до октября наполнен отдыхающими, но в окрестностях есть и более спокойные места для купания и прогулок. Популярны джипинг, экскурсии на квадроциклах и конные прогулки. Для детей — водные горки, океанариум и тематические парки.

Новороссийск

Город крупнее, чем Кабардинка, жизнь здесь более деловая. Кого-то смущают промышленные предприятия, но для других это не проблема: пляжи благоустроенные, набережная просторная, виды на горы впечатляют. Любителей сервиса порадует выбор ресторанов и кафе, а поклонники игристых вин за полчаса доберутся до завода Абрау-Дюрсо, чтобы увидеть производство и приобрести местную продукцию.

Станица Голубицкая

Здесь вас ждут тёплое Азовское море, побережье из ракушечника и лечебные грязи. Активным путешественникам — параплан, виндсёрфинг, прогулки на яхте. Для детей — аквапарк, зоопарк и крокодиловая ферма. За культурными и природными достопримечательностями удобно съездить в Анапу, Геленджик, Абрау-Дюрсо и окрестности. В станице найдутся и бюджетные гостевые дома, и варианты подороже — район популяризируется, уровень сервиса растёт.

Ейск

Город-курорт на берегу Азовского моря активно развивается и всё чаще становится альтернативой шумному и дорогому Сочи. Идеален для отдыха с детьми: море мелкое, тёплое и безопасное. В сентябре — бархатный сезон, жара спадает, вода ещё тёплая. На городском пляже можно арендовать лежаки и зонтики, сыграть в волейбол; для уединения подойдут менее популярные побережья в окрестностях.

Станица Должанская

В 40 км от Ейска — тихое место, популярное у виндсёрферов и кайтеров благодаря особым ветрам. Станица у основания косы Долгая, где ракушечные и песчаные пляжи тянутся на 20 км. Промышленных предприятий нет — район считается экологически чистым. Чем дальше по косе, тем более дикими становятся пляжи. Кемпинг — частый формат отдыха, вдоль побережья много бюджетных гостевых домов. Нередко сюда приезжают на пару дней из Ейска.

Светлогорск

Если всё ещё сомневаетесь, куда поехать в сентябре, присмотритесь к этому курорту Калининградской области. Цены выше, чем в станицах Кубани, но и сервис ближе к европейским стандартам. Купальный сезон на Балтике заканчивается в августе — осенью вода прохладная. Зато можно гулять по современной набережной, вдыхать солёный воздух, любоваться соснами и пробовать деликатесы в местных ресторанах. Рядом — Калининград с насыщенной культурной программой.

Лесной

Ещё одно место в Калининградской области, где легко насладиться солёным и хвойным воздухом, песчаными пляжами и видами Балтики. Посёлок на территории нацпарка "Куршская коса": с одной стороны море, с другой — Куршский залив. Есть променад, кафе, рестораны и зоны отдыха. Популярны прогулки на лодках, рыбалка и экскурсии по заповедным местам. Останавливаются обычно в гостевых домах и туристических базах в окружении леса. Купальный сезон заканчивается в августе — в сентябре в воду решаются зайти только закалённые.

Дагестан

Каспийское море в сентябре подходит для купаний: мелкое, тёплое и спокойное — детям комфортно. К курортным городам региона относятся Махачкала, Дербент, Избербаш и Каспийск. Здесь можно отдохнуть бюджетно: пляжное направление только набирает популярность, а параллельно легко познакомиться с древними храмами, святынями и национальной кухней.

Для недорогого бархатного сезона выбирайте Чёрное и Азовское моря под свой ритм. Нужны тишина и просторные пляжи — берите Лазаревское, Кабардинку или станицы Голубицкую/Должанскую (Азов потеплее и мельче — идеально с детьми). Хочется побольше инфраструктуры и экскурсий — подойдут Адлер, Геленджик, Новороссийск (плюс винные туры в Абрау-Дюрсо). Любите "северный морской вайб" без купаний — езжайте в Светлогорск или Лесной, за прогулками, гастрономией и европейским сервисом. Совсем бюджетно — Ейск и Туапсе: тёплая вода, простой быт, много семейных вариантов. Бонус-направление — Дагестан: тёплый Каспий + насыщенные выезды в горы. Бронируйте заранее будни сентября, берите номера с кухней и проверяйте, включён ли отопительный бассейн: так отдых выйдет комфортно и ощутимо дешевле.